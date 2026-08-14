"Hava yolu halkın yolu" sloganı ile milyonlar uçaklarla içli dışlı oldu. Sadece bu yılın ilk altı ayında 90 milyon yolcu havadan taşındı.

Yavuz Sultan Selim, Osmangazi ve 1915 Çanakkale köprüleri; Avrasya Tüneli, Kuzey Marmara, İstanbul-İzmir ve Ankara-Niğde otoyolları ulaşım ağının ana halkalarını oluşturdu. Türkiye'nin dış hat uçuş ağı 133 ülkede 356 noktaya ulaştı.

SAVUNMADA BAĞIMSIZ TÜRKİYE

Türkiye "savunma" ve "savunma sanayiinde" de felsefe değiştirdi ve kendi destanını yazdı. Güvenlikte yeni doktrine geçen Türkiye, tehdit daha kapıyı çalmadan yerinde yok edildi.

Bayraktar TB2, AKINCI ve ANKA insansız hava araçları; KAAN, HÜRJET ve KIZILELMA hava platformları; ATAK helikopteri, MİLGEM gemileri, TCG Anadolu, HİSAR ve SİPER hava savunma sistemleri ile ATMACA ve SOM füzeleri dünyanın dikkatini çekti. Türkiye, silah ithal eden ülkeden ihracatçı konuma yükseldi.