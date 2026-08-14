AK Parti ile 25 yılda büyük Türkiye hamlesi! Edirne’den Kars’a tarihi dönüşüm
Türkiye, bugün 25'inci kuruluş yıl dönümünü kutlayan AK Parti iktidarında hayatın hemen her alanında tarihi bir dönüşüme imza attı. Sağlıktan savunma sanayiine, ulaşımdan enerjiye, diplomasiden uzay teknolojilerine kadar hayata geçirilen dev projelerle Türkiye, çeyrek asırda kendi geleceğini ve özgüvenini yeniden inşa etti.
Türkiye, bugün 25'inci kuruluş yıl dönümünü kutlayacak olan AK Parti iktidarında hayatın hemen her alanında köklü bir dönüşüm yaşarken, dünyanın gıpta ile baktığı projelere imza attı.
Bir zamanlar koridorlarında sıra beklenen hastanelerden şehir hastanelerine, yığma sınıflardan teknolojiyle donatılmış eğitim kampüslerine, ulaşılması güç coğrafyalardan gökyüzüne ve uzaya uzanan büyük bir dönüşüm yaşandı.
Türkiye, çeyrek asırda yalnızca büyümedi; vatandaşının günlük hayatına dokunan hizmet anlayışını da baştan aşağı değiştirdi. Bir dönüşümün hikayesini yazdı: Hastanelerde şifayı, okullarda geleceği, gökyüzünde öz güveni, yollarda yakınlığı, savunmada gücü, denizlerde enerjiyi, diplomaside etkinliği ve deprem bölgesinde yeniden umudu büyüten bir Türkiye...
Bugün geriye dönüp bakıldığında değişen yalnızca binalar, yollar ve teknolojiler değil; Türkiye'nin kendine olan inancı görülüyor.
İşte 25 yıldaki 'büyük dönüşüm'den kesitler:
Türkiye, ulaşımda dünyaya parmak ısırtan seviyeye ulaştı. 77 şehir, 30 bin kilometreyi aşan duble yol ağı ile Edirne'den Kars'a bir uçtan diğerine bağlanırken, İstanbul-Ankara-Eskişehir-Konya-Sivas yüksek hızlı trenle birkaç saatlik ulaşım mesafesine yaklaştı.