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AK Parti ile 25 yılda büyük Türkiye hamlesi! Edirne’den Kars’a tarihi dönüşüm

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Türkiye, bugün 25'inci kuruluş yıl dönümünü kutlayan AK Parti iktidarında hayatın hemen her alanında tarihi bir dönüşüme imza attı. Sağlıktan savunma sanayiine, ulaşımdan enerjiye, diplomasiden uzay teknolojilerine kadar hayata geçirilen dev projelerle Türkiye, çeyrek asırda kendi geleceğini ve özgüvenini yeniden inşa etti.

AK Parti ile 25 yılda büyük Türkiye hamlesi! Edirne’den Kars’a tarihi dönüşüm 1

Türkiye, bugün 25'inci kuruluş yıl dönümünü kutlayacak olan AK Parti iktidarında hayatın hemen her alanında köklü bir dönüşüm yaşarken, dünyanın gıpta ile baktığı projelere imza attı.

AK Parti ile 25 yılda büyük Türkiye hamlesi! Edirne’den Kars’a tarihi dönüşüm 2

Bir zamanlar koridorlarında sıra beklenen hastanelerden şehir hastanelerine, yığma sınıflardan teknolojiyle donatılmış eğitim kampüslerine, ulaşılması güç coğrafyalardan gökyüzüne ve uzaya uzanan büyük bir dönüşüm yaşandı.

AK Parti ile 25 yılda büyük Türkiye hamlesi! Edirne’den Kars’a tarihi dönüşüm 3

Türkiye, çeyrek asırda yalnızca büyümedi; vatandaşının günlük hayatına dokunan hizmet anlayışını da baştan aşağı değiştirdi. Bir dönüşümün hikayesini yazdı: Hastanelerde şifayı, okullarda geleceği, gökyüzünde öz güveni, yollarda yakınlığı, savunmada gücü, denizlerde enerjiyi, diplomaside etkinliği ve deprem bölgesinde yeniden umudu büyüten bir Türkiye...

AK Parti ile 25 yılda büyük Türkiye hamlesi! Edirne’den Kars’a tarihi dönüşüm 4

Bugün geriye dönüp bakıldığında değişen yalnızca binalar, yollar ve teknolojiler değil; Türkiye'nin kendine olan inancı görülüyor.

İşte 25 yıldaki 'büyük dönüşüm'den kesitler:

AK Parti ile 25 yılda büyük Türkiye hamlesi! Edirne’den Kars’a tarihi dönüşüm 5

Türkiye, ulaşımda dünyaya parmak ısırtan seviyeye ulaştı. 77 şehir, 30 bin kilometreyi aşan duble yol ağı ile Edirne'den Kars'a bir uçtan diğerine bağlanırken, İstanbul-Ankara-Eskişehir-Konya-Sivas yüksek hızlı trenle birkaç saatlik ulaşım mesafesine yaklaştı.

AK Parti ile 25 yılda büyük Türkiye hamlesi! Edirne’den Kars’a tarihi dönüşüm 6

"Hava yolu halkın yolu" sloganı ile milyonlar uçaklarla içli dışlı oldu. Sadece bu yılın ilk altı ayında 90 milyon yolcu havadan taşındı.

AK Parti ile 25 yılda büyük Türkiye hamlesi! Edirne’den Kars’a tarihi dönüşüm 7

Yavuz Sultan Selim, Osmangazi ve 1915 Çanakkale köprüleri; Avrasya Tüneli, Kuzey Marmara, İstanbul-İzmir ve Ankara-Niğde otoyolları ulaşım ağının ana halkalarını oluşturdu. Türkiye'nin dış hat uçuş ağı 133 ülkede 356 noktaya ulaştı.

AK Parti ile 25 yılda büyük Türkiye hamlesi! Edirne’den Kars’a tarihi dönüşüm 8

SAVUNMADA BAĞIMSIZ TÜRKİYE
Türkiye "savunma" ve "savunma sanayiinde" de felsefe değiştirdi ve kendi destanını yazdı. Güvenlikte yeni doktrine geçen Türkiye, tehdit daha kapıyı çalmadan yerinde yok edildi.

AK Parti ile 25 yılda büyük Türkiye hamlesi! Edirne’den Kars’a tarihi dönüşüm 9

Bayraktar TB2, AKINCI ve ANKA insansız hava araçları; KAAN, HÜRJET ve KIZILELMA hava platformları; ATAK helikopteri, MİLGEM gemileri, TCG Anadolu, HİSAR ve SİPER hava savunma sistemleri ile ATMACA ve SOM füzeleri dünyanın dikkatini çekti. Türkiye, silah ithal eden ülkeden ihracatçı konuma yükseldi.

AK Parti ile 25 yılda büyük Türkiye hamlesi! Edirne’den Kars’a tarihi dönüşüm 10

Savunma sanayii başta olmak üzere yüksek teknoloji alanlarında genç mühendisler ve girişimciler yeni ürünlere imza attı. TEKNOFEST kuşağı, bu dönüşümün en güçlü göstergelerinden biri oldu. Kamunun sunduğu hizmetlere 'kriterler' getirilirken e-Devlet gibi teknoloji yatırımlarıyla devlet milyonlarca kişinin cebine girdi. Bürokrasi tarihe, dijital Türkiye ise geleceğe taşındı.

AK Parti ile 25 yılda büyük Türkiye hamlesi! Edirne’den Kars’a tarihi dönüşüm 11

6 Şubat depremlerinin ardından Türkiye, tarihinin en büyük yeniden inşa seferberliklerinden birini başlattı. 11 deprem kentinde yürütülen çalışmalar kapsamında 455 bin 357 bağımsız bölüm tamamlandı.

AK Parti ile 25 yılda büyük Türkiye hamlesi! Edirne’den Kars’a tarihi dönüşüm 12

KARADENİZ'DE TARİHİ KEŞİF
Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolundaki en önemli adımlardan biri Karadeniz'deki doğal gaz keşfi oldu. Sakarya Gaz Sahası'nda bulunan rezervin üretime alınmasıyla Türkiye, kendi doğal gazını kendi sahalarından çıkarmaya başladı.

AK Parti ile 25 yılda büyük Türkiye hamlesi! Edirne’den Kars’a tarihi dönüşüm 13

Filyos merkezli çalışmalarla karaya ulaştırılan yerli doğal gaz, milyonlarca hanenin kullanımına sunulurken, enerji arz güvenliği açısından da yeni bir dönem başladı.

AK Parti ile 25 yılda büyük Türkiye hamlesi! Edirne’den Kars’a tarihi dönüşüm 14

Karadeniz'deki doğal gaz keşfiyle enerjide yeni bir sayfa açan Türkiye, Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile nükleer enerji alanında da tarihi bir adım attı. Enerjide dışa bağımlılığı azaltma hedefi doğrultusunda doğal gaz, nükleer enerji, güneş ve rüzgar gibi farklı kaynaklara dayalı kapasite genişletildi. Türkiye artık yalnızca enerjiyi tüketen değil, üretim kapasitesini büyüten bir ülke olma yolunda ilerledi.

AK Parti ile 25 yılda büyük Türkiye hamlesi! Edirne’den Kars’a tarihi dönüşüm 15

YERLİ OTOMOBİL TOGG YOLA ÇIKTI
Türkiye'nin yıllardır kurduğu yerli otomobil hayali gerçeğe dönüştü. Türkiye'nin otomobili Togg, fikri mülkiyet hakları Türkiye'ye ait bir teknoloji markası olarak yollardaki yerini aldı. Elektrikli araçtan batarya teknolojisine kadar yeni nesil otomotiv ekosisteminin oluşması için önemli bir adım atıldı. Bir dönem otomobil ithal eden Türkiye, artık kendi markasını üreten ve teknoloji geliştiren ülke konumuna yükseldi.

AK Parti ile 25 yılda büyük Türkiye hamlesi! Edirne’den Kars’a tarihi dönüşüm 16

BARAJLAR CAN SUYU OLDU
Türkiye'nin kalkınma hamlesinin sessiz kahramanlarından biri de tarım ve su yatırımları oldu. Barajlar, göletler ve sulama projeleriyle milyonlarca dönüm arazinin suya kavuşması hedeflendi. Yusufeli gibi mühendislik açısından büyük projelerle Türkiye'nin su kaynakları daha etkin kullanılmaya başlandı. Tarımda üretimin sürdürülebilirliği ve kırsal kalkınma için destek mekanizmaları genişletildi.

AK Parti ile 25 yılda büyük Türkiye hamlesi! Edirne’den Kars’a tarihi dönüşüm 17

AYASOFYA GURURU
2020'de alınan kararla Ayasofya yeniden cami statüsüne kavuşurken, 86 yıllık esaret dönemi sona erdi. Ayasofya tarihin en büyük restorasyonuna alındı.

AK Parti ile 25 yılda büyük Türkiye hamlesi! Edirne’den Kars’a tarihi dönüşüm 18

UZAYDA, KUTUPTA VARIZ
Kutuplara bilim seferleri düzenlendi. Uzaya astronot gönderildi. TÜRKSAT 6A uydusu geliştirildi. Fırlatma rampası kurmak için Somali ile anlaşma imzalandı.

AK Parti ile 25 yılda büyük Türkiye hamlesi! Edirne’den Kars’a tarihi dönüşüm 19

KÜRESEL DİPLOMASİDE MERKEZ ÜS HALİNE GELDİK
AK Parti'nin iktidara geldiği 2002'de 163 olan Türkiye'nin faal dış temsilcilik sayısı, 2025 itibarıyla 264'e yükseldi. Böylece Türkiye, diplomatik temsil ağı bakımından dünyanın en geniş üçüncü ülkesi konumuna geldi. New York'taki Türkevi, Türk diplomasisinin sembol yapısı oldu. Türkiye küresel meselelerdeki arabuluculuk rolüyle de merkez üs haline geldi.

AK Parti ile 25 yılda büyük Türkiye hamlesi! Edirne’den Kars’a tarihi dönüşüm 20

YIĞMA SINIFLARDAN MODERN KAMPÜSLERE...
28 Şubat zihniyetinin "katsayı" engeli ile dar bir alana hapsettiği eğitimde fırsat eşitliği sağlandı. İmam hatipler art arda sınav şampiyonları çıkardı. Kalabalık sınıflardan modern derslikler ve kampüslere geçildi. Öğrencileri okulun ilk günü sıralarında ücretsiz kitapları karşıladı. Yükseköğretimde "Okumak için İstanbul'a, Ankara'ya gitme" devri AK Parti ile yaygınlaştırılan üniversite sayısı ile "doğduğun yerde oku" anlayışına dönüştü.

AK Parti ile 25 yılda büyük Türkiye hamlesi! Edirne’den Kars’a tarihi dönüşüm 21

SAĞLIKTA DÜNYAYA PARMAK ISIRTAN DÖNÜŞÜM
AK Parti iktidara gelir gelmez kangrene dönüşen 'sağlığa' neşter vurdu. Sosyal güvenlik sistemi değiştirilerek sağlıkta ayrıcalık değil, eşitlik dönemine geçildi. En büyük ölçekli sağlık yatırımları beş yıldızlı otel ayarında hizmet veren şehir hastaneleri oldu. Kovid döneminde gelişmiş ekonomiler dahi maske, tulum, ventilatör ve yoğun bakım ekipmanı bulmakta zorlanırken Türkiye dünyaya yardımda bulundu. Uçak ambulanslarla en ücra köşelere dahi sağlık hizmeti götürüldü.

AK Parti ile 25 yılda büyük Türkiye hamlesi! Edirne’den Kars’a tarihi dönüşüm 22
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