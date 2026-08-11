Televizyonlarda yeni dönem başlıyor! İşte Turkuvaz Medya'nın güncel yayın frekansları

Türkiye’nin uzaydaki gücü olan Türksat uydularında önemli bir teknoloji yenilenmesine gidiliyor. 2008 yılından bu yana 42 derece doğu yörüngesinde hizmet veren emektar Türksat 3A uydusu, yerini yüksek kapasiteli yeni nesil haberleşme uydularına bırakıyor. 15 Ağustos’u 16 Ağustos’a bağlayan gece gerçekleşecek büyük geçişle birlikte, televizyon ve radyo yayınları yeni frekansları üzerinden izleyicilere ulaşacak. Türksat Uydu Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Selman Demirel, A Haber canlı yayınında bu kritik sürecin detaylarını ve vatandaşların yayınları almaya devam etmek için yapması gerekenleri anlattı.

Türksat'ın yörünge gücüne değinen Türksat Uydu Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Selman Demirel, "Türksat 3A uydusu 2008 yılında uzaya fırlatıldı ve yaklaşık 17 yıldır 42 derece doğu yörüngesinden Türk televizyonlarına hizmet veriyordu. Haberleşme uyduları minimum 15 yıllık bir tasarım ömrüyle tasarlanıyor. Tasarım ömürleri dolunca buradaki hizmetleri diğer uydulara aktarmamız gerekiyor. Biz buna teknoloji yenilenmesi diyoruz. Türksat 3A'dan çok daha güçlü sinyal basacağımız yeni nesil haberleşme uydularına yayınlarımızı geçiriyoruz." sözleriyle süreci aktardı.

GEÇİŞ 16 AĞUSTOS PAZAR GECESİ GERÇEKLEŞECEK

Yayın akışının kesilmemesi için planlamaların tamamlandığını belirten Dr. Selman Demirel, "Vatandaşlarımızın etkilenmeyeceği şekilde çalışmalar yürütüyoruz. Yayıncı kuruluşlarımızla çok yakın çalışarak bu teknolojik geçişi planladık. 15 Ağustos Cumartesi'yi 16 Ağustos Pazar'a bağlayan gece bu geçişleri yapmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

TKGS'Sİ OLANLARIN MANUEL GÜNCELLEME YAPMASINA GEREK YOK

Televizyon ve uydu alıcılarındaki güncelleme sistemlerine dikkat çeken Demirel, "Türksat'ın geliştirdiği Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) yüklü olan alıcılarda vatandaşlarımızın herhangi bir güncelleme yapması gerekmiyor. Sadece bu sistemin 'otomatik' veya 'bireysel' modda olması yeterli. Biz frekans değişikliklerini yaptığımızda kanallar otomatik olarak ekranlara yansımış olacak." açıklamasında bulundu.

MANUEL GÜNCELLEME İÇİN KRİTİK FREKANS BİLGİLERİ

TKGS özelliği bulunmayan cihazlar için izlenmesi gereken yolu tarif eden Dr. Selman Demirel, "TKGS olmayan alıcılarda vatandaşlarımızın manuel işlem yapması gerekecek. Bunun için 12380 frekans bilgisini girmeleri, polarizasyonu dikey (vertical) ve sembol oranını 27500 olarak işlemeleri gerekiyor. Kaydet butonuna basıp şebeke arama kısmını açık hale getirdikten sonra arama yapıldığında tüm kanallar hiçbir ekstra işlem yapmadan sıralı bir şekilde ekrana dönecek." sözleriyle teknik detayları paylaştı.

ÇANAK ANTEN AYARLARI DEĞİŞMEYECEK

Vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri olan fiziksel ayarlamalar hakkında konuşan Demirel, "Herhangi bir çanak anten ayarlaması yapmak gerekmiyor. Çanaklarımız olduğu gibi hiçbir yön değiştirmeden kalacak. Bunun nedeni Türksat 3A ile yeni nesil uydularımızın aynı yörüngede olmasıdır. Vatandaşlarımız çanak ayarıyla oynamadan tüm yayınları almaya devam edecekler." diyerek konuşmasını tamamladı.