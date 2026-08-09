Tam bağımsız Türkiye yolunda çeyrek asırlık destan! Vesayet zincirleri kırıldı, milli irade tarih yazdı
Türkiye, 2002 yılından bu yana Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde vesayet odaklarına, darbe girişimlerine ve küresel engellere rağmen tarihi bir dönüşüm gerçekleştirdi. Siirt’te okunan bir şiir nedeniyle hapsedilmek istenen milli irade, bugün göklerde KAAN, yollarda Togg ve sahada tam bağımsız Türkiye vizyonuyla dünyaya gücünü gösteriyor. AK Parti ile geçen çeyrek asırda sağlıkta devrim, savunma sanayiinde millî hamle ve terörle tavizsiz mücadele alanlarında atılan adımlarla “Yenilmez Türkiye” idealine her gün bir adım daha yaklaşılıyor.
Türkiye'nin kalkınma hamlesinin önünü kesmek isteyen güç odakları, AK Parti'nin kuruluşundan iktidara gelişine uzanan süreçte çeşitli girişimlerde bulundu.
Millî şair Ziya Gökalp'in şiirini okuduğu gerekçesiyle yargılanan Recep Tayyip Erdoğan, 1997 yılında hapis cezasına çarptırıldı. Bu süreç, Erdoğan'ın siyasi hayatında önemli bir dönüm noktası oldu.
Erdoğan, 2001 yılında AK Parti'yi kurdu. 3 Kasım 2002 seçimlerinde AK Parti birinci parti olurken, Erdoğan hakkındaki mahkeme kararı nedeniyle aday olamadı. Yasal düzenlemenin ardından 9 Mart 2003'te yenilenen Siirt seçimlerinde milletvekili seçilen Erdoğan, 15 Mart 2003'te Başbakanlık görevini üstlendi.
EĞİTİMDE "TÜRKİYE YÜZYILI" VİZYONU
Her alanda olduğu gibi eğitimde de önemli adımlar atan AK Parti,"Haydi Kızlar Okula" kampanyasından 4+4+4 sistemine kadar pek çok reformu hayata geçirdi.
Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik hamlelerin önemine değinen AK Parti temsilcileri, "Son 25 yıldır AK Parti olarak her çocuk için fırsat, her öğretmen için destek ve her okul için imkân anlayışıyla eğitimde güçlü bir altyapı oluşturduk. Bugün de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni aynı kararlılıkla geleceğe taşımaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
15 TEMMUZ'UN KARANLIK GECESİNDEN ŞANLI DİRENİŞE
FETÖ'nün 15 Temmuz 2016 gecesinde gerçekleştirdiği darbe girişimi, Türk milletinin göğsünü siper etmesiyle bertaraf edildi.
"Milletimizi meydanlara davet ediyorum." çağrısını yapan Başkan Erdoğan'ın çağrısıyla sokaklara çıkan vatandaşlar, darbe girişimine karşı canları pahasına direndi.
O gece yaşanan dehşeti gözler önüne seren, "Bu vatanı kurtarmaya geldik! Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber! Şu anda halka ateş ediliyor! İnsanlar yerlerde! İnsanları vuruyorlar abi!" şeklindeki haykırışlar, 15 Temmuz gecesinin hafızalara kazınan anları arasında yer aldı. Vatandaşlar, tüm tehditlere ve silah seslerine rağmen meydanları terk etmeyerek demokrasiyi ve vatanı darbecilere teslim etmedi.
AYASOFYA'NIN ZİNCİRLERİ KIRILDI, ECDAT MİRASI ÖZGÜRLEŞTİ
Başkan Erdoğan'ın kararlı duruşuyla 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, bir milletin bağımsızlık sembolü oldu. Bu tarihi ana şahitlik eden vatandaşlar "Bu karardan dolayı Danıştay'a da teşekkür ederiz. Çok da kıymetli, değer verdiğimiz Cumhurbaşkanımıza da çok teşekkür ederiz. Çünkü ecdadın bugün özgürleştiğini hissediyorum ben. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'a bize bu güzel günü yaşattığı için çok teşekkür ediyoruz, minnettarız. Fatih Sultan Mehmet Han'ın emanetini geri aldık çok şükür." sözleriyle duydukları minneti aktardı.