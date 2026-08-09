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Tam bağımsız Türkiye yolunda çeyrek asırlık destan! Vesayet zincirleri kırıldı, milli irade tarih yazdı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Tam bağımsız Türkiye yolunda çeyrek asırlık destan! Vesayet zincirleri kırıldı, milli irade tarih yazdı

Türkiye, 2002 yılından bu yana Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde vesayet odaklarına, darbe girişimlerine ve küresel engellere rağmen tarihi bir dönüşüm gerçekleştirdi. Siirt’te okunan bir şiir nedeniyle hapsedilmek istenen milli irade, bugün göklerde KAAN, yollarda Togg ve sahada tam bağımsız Türkiye vizyonuyla dünyaya gücünü gösteriyor. AK Parti ile geçen çeyrek asırda sağlıkta devrim, savunma sanayiinde millî hamle ve terörle tavizsiz mücadele alanlarında atılan adımlarla “Yenilmez Türkiye” idealine her gün bir adım daha yaklaşılıyor.

Türkiye'nin kalkınma hamlesinin önünü kesmek isteyen güç odakları, AK Parti'nin kuruluşundan iktidara gelişine uzanan süreçte çeşitli girişimlerde bulundu.

Millî şair Ziya Gökalp'in şiirini okuduğu gerekçesiyle yargılanan Recep Tayyip Erdoğan, 1997 yılında hapis cezasına çarptırıldı. Bu süreç, Erdoğan'ın siyasi hayatında önemli bir dönüm noktası oldu.

Erdoğan, 2001 yılında AK Parti'yi kurdu. 3 Kasım 2002 seçimlerinde AK Parti birinci parti olurken, Erdoğan hakkındaki mahkeme kararı nedeniyle aday olamadı. Yasal düzenlemenin ardından 9 Mart 2003'te yenilenen Siirt seçimlerinde milletvekili seçilen Erdoğan, 15 Mart 2003'te Başbakanlık görevini üstlendi.

AK PARTİ'DEN ÇEYREK ASIRLIK DESTAN

EĞİTİMDE "TÜRKİYE YÜZYILI" VİZYONU

Her alanda olduğu gibi eğitimde de önemli adımlar atan AK Parti,"Haydi Kızlar Okula" kampanyasından 4+4+4 sistemine kadar pek çok reformu hayata geçirdi.

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik hamlelerin önemine değinen AK Parti temsilcileri, "Son 25 yıldır AK Parti olarak her çocuk için fırsat, her öğretmen için destek ve her okul için imkân anlayışıyla eğitimde güçlü bir altyapı oluşturduk. Bugün de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni aynı kararlılıkla geleceğe taşımaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Tam bağımsız Türkiye yolunda çeyrek asırlık destan! Vesayet zincirleri kırıldı, milli irade tarih yazdı - 1

15 TEMMUZ'UN KARANLIK GECESİNDEN ŞANLI DİRENİŞE

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016 gecesinde gerçekleştirdiği darbe girişimi, Türk milletinin göğsünü siper etmesiyle bertaraf edildi.

"Milletimizi meydanlara davet ediyorum." çağrısını yapan Başkan Erdoğan'ın çağrısıyla sokaklara çıkan vatandaşlar, darbe girişimine karşı canları pahasına direndi.

O gece yaşanan dehşeti gözler önüne seren, "Bu vatanı kurtarmaya geldik! Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber! Şu anda halka ateş ediliyor! İnsanlar yerlerde! İnsanları vuruyorlar abi!" şeklindeki haykırışlar, 15 Temmuz gecesinin hafızalara kazınan anları arasında yer aldı. Vatandaşlar, tüm tehditlere ve silah seslerine rağmen meydanları terk etmeyerek demokrasiyi ve vatanı darbecilere teslim etmedi.

Tam bağımsız Türkiye yolunda çeyrek asırlık destan! Vesayet zincirleri kırıldı, milli irade tarih yazdı - 2

AYASOFYA'NIN ZİNCİRLERİ KIRILDI, ECDAT MİRASI ÖZGÜRLEŞTİ

Başkan Erdoğan'ın kararlı duruşuyla 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, bir milletin bağımsızlık sembolü oldu. Bu tarihi ana şahitlik eden vatandaşlar "Bu karardan dolayı Danıştay'a da teşekkür ederiz. Çok da kıymetli, değer verdiğimiz Cumhurbaşkanımıza da çok teşekkür ederiz. Çünkü ecdadın bugün özgürleştiğini hissediyorum ben. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'a bize bu güzel günü yaşattığı için çok teşekkür ediyoruz, minnettarız. Fatih Sultan Mehmet Han'ın emanetini geri aldık çok şükür." sözleriyle duydukları minneti aktardı.

Tam bağımsız Türkiye yolunda çeyrek asırlık destan! Vesayet zincirleri kırıldı, milli irade tarih yazdı - 3

ASRIN FELAKETİNİN ARDINDAN ASRIN İNŞASI

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından devlet, tüm imkânlarıyla vatandaşların yanında oldu. Depremlerin yol açtığı yıkımın ardından yaraların sarılması amacıyla başlatılan büyük inşa seferberliğiyle 11 şehir yeniden ayağa kaldırıldı.

Asrın inşası kapsamında yürütülen çalışmalarla 455 bin konut ve iş yeri tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi. 6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan yeniden inşa seferberliğiyle şehirlerin yeniden ayağa kaldırılması ve vatandaşlara güvenli yaşam alanları sunulması hedeflendi.

AK Parti'nin çeyrek asırlık iktidarında ise çevrenin korunması, şehirlerin güçlendirilmesi ve vatandaşlara sağlam yuvalar kazandırılması yönündeki çalışmalar sürdürüldü.

Tam bağımsız Türkiye yolunda çeyrek asırlık destan! Vesayet zincirleri kırıldı, milli irade tarih yazdı - 4

SAVUNMA SANAYİİNDE TAM BAĞIMSIZLIK VE "TERÖRSÜZ TÜRKİYE"

Türkiye'nin tam bağımsızlık hedefinin en önemli ayaklarından biri olan savunma sanayiinde son çeyrek asırda tarihi bir dönüşüm yaşandı. Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde atılan yerli ve millî enerji adımlarıyla güç kazanan bağımsızlık vizyonu, savunma sanayiinde de büyük projelerle karşılık buldu.

Bugün KAAN, Altay Tankı ve Çelik Kubbe gibi stratejik projeler, Türkiye'nin kendi teknolojisini geliştirme ve kritik savunma ihtiyaçlarında dışa bağımlılığı azaltma hedefinin en somut örnekleri arasında yer alıyor.

Yerli ve millî imkânlarla geliştirilen savunma sanayii ürünleri, Türkiye'nin hem caydırıcılığını hem de sahadaki operasyonel kabiliyetlerini güçlendirdi. İnsansız hava araçlarından hava savunma sistemlerine, zırhlı araçlardan savaş uçaklarına kadar geniş bir alanda geliştirilen teknolojiler, Türk savunma sanayisinin ulaştığı seviyeyi ortaya koydu.

Tam bağımsız Türkiye yolunda çeyrek asırlık destan! Vesayet zincirleri kırıldı, milli irade tarih yazdı - 5

Yerlilik oranının %80'i aşmasıyla birlikte Türkiye, kritik savunma teknolojilerinde kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen ve geliştirdiği sistemleri dünyanın farklı ülkelerine ihraç edebilen bir ülke konumuna geldi.

Bu dönüşümün en dikkat çeken sembollerinden biri ise 5. nesil millî savaş uçağı KAAN oldu. Türk mühendislerinin imzasını taşıyan KAAN, Türkiye'nin savaş uçağı geliştirme kapasitesinde yeni bir dönemin kapısını araladı.

Gökyüzündeki üstün kabiliyetleriyle Türkiye'nin savunma sanayisindeki iddiasını ortaya koyan KAAN, tam bağımsız savunma hedefinin en güçlü göstergelerinden biri haline geldi.

Tam bağımsız Türkiye yolunda çeyrek asırlık destan! Vesayet zincirleri kırıldı, milli irade tarih yazdı - 6

Savunma sanayiindeki bağımsızlık hamlesinin bir diğer önemli ayağını ise Altay Tankı oluşturdu. Türkiye'nin kendi ana muharebe tankını geliştirme hedefinin ürünü olan Altay, kara gücünün modernizasyonunda kritik bir adım olarak öne çıktı.

Bunun yanı sıra hava savunmasında farklı unsurları bir araya getiren Çelik Kubbe projesi, Türkiye'nin hava sahasını çok katmanlı şekilde koruma hedefinin önemli parçalarından biri oldu.

Türkiye'nin savunma sanayisindeki bu yükselişi, yalnızca askerî kapasiteyle sınırlı kalmadı. Geliştirilen teknolojiler, millî üretim kabiliyetini ve stratejik bağımsızlık anlayışını da güçlendirdi. Kritik sistemlerin yerli imkânlarla geliştirilmesi, Türkiye'nin gelecekteki savunma ihtiyaçlarında daha güçlü ve bağımsız hareket edebilmesinin önünü açtı.

Tam bağımsız Türkiye yolunda çeyrek asırlık destan! Vesayet zincirleri kırıldı, milli irade tarih yazdı - 7

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" YOLUNDA TARİHİ ADIM

Savunma sanayiindeki bu büyük dönüşüm sürerken, Türkiye'nin güvenlik politikalarında da yeni bir dönem hedeflendi. 1 Ekim 2024'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM'de attığı adımla gündeme gelen "Terörsüz Türkiye" hedefi, ülkenin terörle mücadelede yeni bir sürece yönelmesinin önünü açtı.

Türkiye, bir yandan sınırları içinde ve dışında terörle mücadelesini sürdürürken diğer yandan terör tehdidinin tamamen ortadan kaldırılması hedefini ortaya koydu. Savunma sanayiindeki millî kapasite ile güvenlik politikalarındaki kararlı duruşun birleşmesi, Türkiye'nin kendi güvenliğini kendi imkânlarıyla sağlama iradesini daha da güçlendirdi.

Bugün Türkiye; kendi savaş uçağını geliştiren, kendi tankını üreten, kendi hava savunma sistemlerini kuran ve kritik savunma teknolojilerinde dışa bağımlılığını azaltan bir ülke olarak yoluna devam ediyor.

KAAN'dan Altay'a, Çelik Kubbe'den diğer millî savunma projelerine uzanan bu büyük dönüşüm, Türkiye'nin tam bağımsızlık hedefinin savunma sanayisindeki en güçlü yansımalarından biri olarak öne çıkıyor.

Tam bağımsız Türkiye yolunda çeyrek asırlık destan! Vesayet zincirleri kırıldı, milli irade tarih yazdı - 8

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