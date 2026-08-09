Tam bağımsız Türkiye yolunda çeyrek asırlık destan! Vesayet zincirleri kırıldı, milli irade tarih yazdı

Türkiye'nin kalkınma hamlesinin önünü kesmek isteyen güç odakları, AK Parti'nin kuruluşundan iktidara gelişine uzanan süreçte çeşitli girişimlerde bulundu.

Millî şair Ziya Gökalp'in şiirini okuduğu gerekçesiyle yargılanan Recep Tayyip Erdoğan, 1997 yılında hapis cezasına çarptırıldı. Bu süreç, Erdoğan'ın siyasi hayatında önemli bir dönüm noktası oldu.

Erdoğan, 2001 yılında AK Parti'yi kurdu. 3 Kasım 2002 seçimlerinde AK Parti birinci parti olurken, Erdoğan hakkındaki mahkeme kararı nedeniyle aday olamadı. Yasal düzenlemenin ardından 9 Mart 2003'te yenilenen Siirt seçimlerinde milletvekili seçilen Erdoğan, 15 Mart 2003'te Başbakanlık görevini üstlendi.

EĞİTİMDE "TÜRKİYE YÜZYILI" VİZYONU

Her alanda olduğu gibi eğitimde de önemli adımlar atan AK Parti,"Haydi Kızlar Okula" kampanyasından 4+4+4 sistemine kadar pek çok reformu hayata geçirdi.

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik hamlelerin önemine değinen AK Parti temsilcileri, "Son 25 yıldır AK Parti olarak her çocuk için fırsat, her öğretmen için destek ve her okul için imkân anlayışıyla eğitimde güçlü bir altyapı oluşturduk. Bugün de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni aynı kararlılıkla geleceğe taşımaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.