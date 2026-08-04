Daily Mail, Hamaney'in göreve gelmesinden bu yana kamuoyu önüne çıkmamasına, görüntülü veya sesli bir mesaj yayımlamamasına ve babasının cenaze töreninde yer almamasına özellikle dikkat çekti.

İngiliz Daily Mail gazetesi, İran Dini Lideri Mücteba Hamaney'in uzun süredir kamuoyu önünde görülmemesini gündemine taşıdı. Gazete, ABD ve Batılı güvenlik kaynaklarının değerlendirmelerine dayanarak Hamaney'in nerede olabileceğine ilişkin üç senaryonun istihbarat çevrelerinde tartışıldığını öne sürdü.

İran ile ABD arasındaki savaşta tansiyon yeniden yükselirken İngiliz basınında dikkat çeken bir İran analizi yayımlandı.

Haberde, Hamaney'in göreve gelmesinin ardından önceden kaydedilmiş görüntülü veya sesli bir açıklamasının da yayımlanmadığı belirtildi. İran devlet televizyonunun bunun yerine Hamaney'e ait olduğu belirtilen yazılı bir açıklamayı ekrandaki sabit fotoğrafı eşliğinde kamuoyuna aktardığı kaydedildi.

Gazete, İran'ın savaş halinde olduğu ve ülke yönetiminin kritik kararlarla karşı karşıya bulunduğu bir dönemde Hamaney'in uzun süredir görüntü vermemesinin Batılı istihbarat çevrelerinde farklı senaryoların gündeme gelmesine yol açtığını yazdı.

Daily Mail'in haberinde Hamaney'in kamuoyu önünde görülmemesi, İran yönetimine ilişkin en büyük belirsizliklerden biri olarak değerlendirildi.

Gazete ayrıca Hamaney'in 20 Mart'taki Nevruz dolayısıyla geleneksel yeni yıl konuşmasını gerçekleştirmediğine dikkat çekti.

Daily Mail'in özellikle üzerinde durduğu noktalardan biri Hamaney'in babasının 4 Temmuz'daki cenazesine katılmaması oldu.

BATILI KAYNAKLAR 3 SENARYO ÜZERİNDE DURUYOR

Daily Mail'e göre Hamaney'in uzun süre kamuoyu önünde görülmemesi üzerine Batılı güvenlik ve istihbarat çevrelerinde üç temel senaryo tartışılıyor.

1. SENARYO: İRAN'DA GÜVENLİ BİR NOKTADAN YÖNETİMİ SÜRDÜRÜYOR

İlk senaryoya göre Mücteba Hamaney İran'da bulunuyor ve son derece güvenli bir noktadan faaliyetlerini sürdürüyor.

Daily Mail'e konuşan ABD'li kaynaklar, Hamaney'in hayatta olması durumunda yüksek güvenlikli ve muhtemelen yer altında bulunan bir noktada tutulabileceğini değerlendirdi. Haberde Tahran'ın altındaki tünellerden Kum kenti yakınlarındaki korunaklı tesislere kadar farklı ihtimallerin konuşulduğu belirtildi.

Ancak gazeteye konuşan kaynakların hiçbiri Hamaney'in bulunduğu yeri kesin olarak bildiğini söylemedi. Batılı bir güvenlik kaynağı, aylar süren saldırılara rağmen İran yönetiminin kullanabileceği güvenli yer altı tesislerinin bulunduğunun düşünüldüğünü ifade etti.

İran yönetiminin açıklamaları da Hamaney'in hayatta olduğu ve görevini sürdürdüğü yönünde.

Daily Mail'in aktardığına göre İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, 21 Temmuz'da yaptığı açıklamada Hamaney'in durumunun iyileştiğini belirtti. Pezeşkiyan, Dini Lider ile temas seviyesinin her geçen gün arttığını ve ülkenin sorunlarının onun rehberliğinde çözülmesi için bu temasların daha da artırılması gerektiğini söyledi.