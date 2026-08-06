Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar A Haber'de

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bu akşam saat 20.30'da A Haber ekranlarında yayınlanacak "Arka Plan Özel" programının konuğu olacak. Gazeteci Banu El'in sorularını yanıtlayacak olan Bayraktar, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin küresel enerji piyasalarına etkisi, Türkiye'nin enerji arz güvenliği, Irak ile enerji iş birliği ve yeni petrol sahalarına ilişkin başlıkları değerlendirecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bu akşam A Haber ekranlarında yayınlanacak "Arka Plan Özel" programına konuk oluyor. Gazeteci Banu El'in sunumuyla ekrana gelecek özel yayında, enerji piyasalarını yakından ilgilendiren kritik başlıklar kapsamlı şekilde ele alınacak.

HÜRMÜZ BOĞAZI VE KÜRESEL ENERJİ PİYASALARI KONUŞULACAK

Programda, ABD ile İran arasında yaşanan gerilim ve Hürmüz Boğazı'ndaki son gelişmelerin küresel enerji piyasalarına ve Türkiye'ye olası etkileri değerlendirilecek. Petrol ve doğal gaz arz güvenliği, uluslararası enerji koridorları ile bölgesel gelişmeler de gündemin önemli başlıkları arasında yer alacak.

IRAK İLE ENERJİ İŞ BİRLİĞİ VE YENİ PETROL SAHALARI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın, Irak ile yürütülen petrol anlaşmasının ayrıntıları hakkında bilgi vermesi beklenirken, "Terörsüz Türkiye" süreciyle birlikte yeni petrol sahalarının üretime kazandırılmasına yönelik çalışmaların da ele alınması öngörülüyor.

MERAK EDİLEN SORULAR CANLI YAYINDA YANIT BULACAK

Enerji politikalarına ilişkin güncel gelişmelerin değerlendirileceği özel röportajda, Türkiye'nin enerji vizyonu, yerli üretim hedefleri ve önümüzdeki döneme ilişkin yol haritası da masaya yatırılacak. Gazeteci Banu El'in sorularını yanıtlayacak olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın konuk olacağı "Arka Plan Özel", bu akşam saat 20.30'da A Haber ekranlarında izleyiciyle buluşacak.