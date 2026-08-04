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CHP'li Hasbi Dede'ye taciz davası açmıştı! Şüpheli kazada ölen Tuana hakkında fotomontaj iddiası

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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CHP'li Hasbi Dede hakkında cinsel taciz davası açtıktan sonra şüpheli trafik kazasında hayatını kaybeden 16 yaşındaki Elif Tuana Torun'un babası Ahmet Torun, davanın ilk duruşmasının ardından açıklama yaptı. Torun, kızı ve eşini itibarsızlaştırmaya yönelik sahte hesaplardan fotomontajlı görseller paylaşıldığını belirterek, "Adaletin en kısa süre içinde tecelli etmesini bekliyorum" dedi.

CHP'li Hasbi Dede'ye taciz davası açmıştı! Şüpheli kazada ölen Tuana hakkında fotomontaj iddiası 1

CHP'li eski Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında cinsel taciz davası açan 16 yaşındaki Elif Tuana Torun, daha sonra geçirdiği şüpheli trafik kazasında hayatını kaybetti. Hasbi Dede'nin cinsel taciz suçlamasıyla yargılandığı dava süreci devam ederken, Tuana'nın ölümüyle ilgili soruşturmada da sürüyor. Genç kızın babası Ahmet Torun, ilk duruşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

CHP'li Hasbi Dede'ye taciz davası açmıştı! Şüpheli kazada ölen Tuana hakkında fotomontaj iddiası 2

"PARTİ TACİZCİYİ KORUDU"

Ahmet Torun, olayın ardından CHP'nin süreçteki tutumuna dair sert ifadeler kullandı.

"Ben CHP üyesiyim. Olayın ilk başında il başkanı ve milletvekili, sanki Hasbi Dede suçsuzmuş gibi davrandı. Sonrasında gerçeğin farkına vardılar" diyen Torun, Gürsel Tekin, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in kendisini telefonla aradığını söyledi.

CHP'li Hasbi Dede'ye taciz davası açmıştı! Şüpheli kazada ölen Tuana hakkında fotomontaj iddiası 3

Torun, "Beni özür dilemek için aradılar. Ben de 'Neyi bekliyorsunuz, niye Hasbi Dede'yi ihraç etmiyorsunuz?' diye sordum. Neyse ki dava sonuçlanmadan önce ihraç ettiler ama bu kadar beklememeleri gerekiyordu" ifadelerini kullandı.

CHP'li Hasbi Dede'ye taciz davası açmıştı! Şüpheli kazada ölen Tuana hakkında fotomontaj iddiası 4

AİLESİNİ HEDEF ALAN PAYLAŞIMLAR YAPILDIĞINI SÖYLEDİ

Sabah'tan Tuba Kalçık'ın haberine göre Ahmet Torun, Hasbi Dede hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmasının ardından kızı ve eşi hakkında sahte sosyal medya hesapları üzerinden fotomontajlı görseller paylaşıldığını belirtti.

Söz konusu paylaşımların Elif Tuana Torun'un psikolojisini ağır şekilde etkilediğini ifade eden Torun, "Kızımı ve annesini itibarsızlaştırmak için yapıldı. Şikayet ettik, hesaplar kaldırıldı" dedi.

CHP'li Hasbi Dede'ye taciz davası açmıştı! Şüpheli kazada ölen Tuana hakkında fotomontaj iddiası 5

Kızına çarpan aracın sürücüsünün Hasbi Dede'nin eski eniştesinin yanında çalıştığının ortaya çıktığını söyleyen Ahmet Torun, devam eden yargılama nedeniyle bu konuda yorum yapmak istemediğini belirtti.

Torun, "Baba olarak bunun tesadüf olduğuna inanmak istiyorum. Yargı sürecini etkilemek istemem" ifadelerini kullandı.

CHP'li Hasbi Dede'ye taciz davası açmıştı! Şüpheli kazada ölen Tuana hakkında fotomontaj iddiası 6

İlk duruşmanın 29 Temmuz'da görüldüğünü, ikinci duruşmanın ise 14 Eylül'de yapılacağını aktaran Torun, adaletin en kısa sürede tecelli etmesini beklediğini söyledi.

Hasbi Dede'nin kızının ölümünün ardından kendisiyle iletişime geçmesinin bir anlam ifade etmeyeceğini söyleyen Torun, yaşadığı acıyı şu sözlerle anlattı:

"Bir kız çocuğu babası olmak için on sekiz yıl bekledim ama on sekiz yaşına kadar getiremedim kızımı."

CHP'li Hasbi Dede'ye taciz davası açmıştı! Şüpheli kazada ölen Tuana hakkında fotomontaj iddiası 7
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