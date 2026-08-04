CHP'li Hasbi Dede'ye taciz davası açmıştı! Şüpheli kazada ölen Tuana hakkında fotomontaj iddiası

CHP'li Hasbi Dede hakkında cinsel taciz davası açtıktan sonra şüpheli trafik kazasında hayatını kaybeden 16 yaşındaki Elif Tuana Torun'un babası Ahmet Torun, davanın ilk duruşmasının ardından açıklama yaptı. Torun, kızı ve eşini itibarsızlaştırmaya yönelik sahte hesaplardan fotomontajlı görseller paylaşıldığını belirterek, "Adaletin en kısa süre içinde tecelli etmesini bekliyorum" dedi.

CHP'li eski Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında cinsel taciz davası açan 16 yaşındaki Elif Tuana Torun, daha sonra geçirdiği şüpheli trafik kazasında hayatını kaybetti. Hasbi Dede'nin cinsel taciz suçlamasıyla yargılandığı dava süreci devam ederken, Tuana'nın ölümüyle ilgili soruşturmada da sürüyor. Genç kızın babası Ahmet Torun, ilk duruşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"PARTİ TACİZCİYİ KORUDU" Ahmet Torun, olayın ardından CHP'nin süreçteki tutumuna dair sert ifadeler kullandı. "Ben CHP üyesiyim. Olayın ilk başında il başkanı ve milletvekili, sanki Hasbi Dede suçsuzmuş gibi davrandı. Sonrasında gerçeğin farkına vardılar" diyen Torun, Gürsel Tekin, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in kendisini telefonla aradığını söyledi.

Torun, "Beni özür dilemek için aradılar. Ben de 'Neyi bekliyorsunuz, niye Hasbi Dede'yi ihraç etmiyorsunuz?' diye sordum. Neyse ki dava sonuçlanmadan önce ihraç ettiler ama bu kadar beklememeleri gerekiyordu" ifadelerini kullandı.

AİLESİNİ HEDEF ALAN PAYLAŞIMLAR YAPILDIĞINI SÖYLEDİ Sabah'tan Tuba Kalçık'ın haberine göre Ahmet Torun, Hasbi Dede hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmasının ardından kızı ve eşi hakkında sahte sosyal medya hesapları üzerinden fotomontajlı görseller paylaşıldığını belirtti. Söz konusu paylaşımların Elif Tuana Torun'un psikolojisini ağır şekilde etkilediğini ifade eden Torun, "Kızımı ve annesini itibarsızlaştırmak için yapıldı. Şikayet ettik, hesaplar kaldırıldı" dedi.