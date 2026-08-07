CHP'li İzmir'in Menderes ilçesi Belediye Başkanı İlkay Çiçek, yolsuzluk, rüşvet ve irtikap suçlarından dolayı gözaltına alındı. Sosyal medyada dolaşan ve Başkan Çiçek'e ait olduğu iddia edilen görüntüler kamuoyunda büyük bir infial oluşturdu. 7 Mayıs'ta görüntülere ilişkin açıklama yapan Çiçek, iddiaları "Söz konusu içerikler, uzun zaman önce, tamamen insani ve duygusal bir an içerisinde, özel bir sohbet kapsamında paylaşılmış mesaj ve görüntüdür" açıklamasıyla kabul etmişti. CHP'li Çiçek bu kez de, görüntülerle ilgili "yapay zeka" savunması yaparak skandal görüntüleri reddetti.

CHP yönetimindeki İzmir Menderes Belediyesi, hizmetten çok skandallar, tutarsız açıklamalar ve siyasi manevralarla gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in internete düşen ve kamuoyunda infial yaratan WhatsApp yazışmalarıyla ilgili süreci, tam bir yalan rüzgarına ve algı operasyonuna dönüştü. CHP'Lİ BAŞKANIN KİRLİ ÇARKI DEŞİFRE OLDU: "BEN YÜRÜYEN PARAYIM BEBEĞİM!" Önce "Duygusal Bir An" Diyerek İtiraf Etti Skandalın ilk patlak verdiği Mayıs 2026'da tepkileri dindirmek isteyen CHP'li Çiçek, kamuoyuna resmi bir açıklama yayınlamıştı. Yazışmaların ve görüntülerin kendisine ait olduğunu bizzat kabul eden Çiçek, olayı "özel hayatın gizliliği" arkasına saklanarak şu sözlerle meşrulaştırmaya çalışmıştı:

"Söz konusu içerikler, uzun zaman önce, tamamen insani ve duygusal an içerisinde, özel bir sohbet kapsamında paylaşılmış mesaj ve görüntüdür. Kişisel mahremiyet alanıma ait bu içeriklerin bilgim ve rızam dışında servis edilmesi açık bir mağduriyet yaratmıştır." Hızını alamayan Başkan, aynı açıklamada kendini mağdur ilan ederek, "Herkesin hayatında zor anlar, duygusal kırılmalar olabilir" bahanesine sığınmış ve "Dünkü 'Muhtar İlkay' ne ise, bugünkü 'Başkan İlkay' da aynıdır" sözleriyle Mendereslilerin aklıyla adeta alay etmişti.

KÖŞEYE SIKIŞINCA "YAPAY ZEKA" SIĞINAĞINA KAÇTI

Ancak aradan geçen sürede suların durulmaması üzerine CHP'li Başkan'dan akıllara durgunluk veren bir hamle daha geldi. Kendi yayınladığı metinle açıkça kabul ettiği, "insani ve duygusal anıma denk geldi" diyerek sahip çıktığı o skandal yazışmalar için bugün bambaşka bir senaryo yazıldı. Çiçek, aylar önceki itirafını unutarak bu kez "Mesajlar bana ait değil, yapay zekâ tarafından üretildi" savunmasına geçti. CEVAPSIZ KALAN ÇARPICI SORULAR: Hangi İlkay Çiçek Doğru Söylüyor? Mayıs ayında "Ben yazdım, mahremiyetim ihlal edildi" diyerek mağdur edebiyatı yapan Çiçek mi, yoksa bugün her şeyi inkar edip "Yapay zekâ kumpası" diyen Çiçek mi? Akıl Tutulması mı? Bizzat kabul ve itiraf edilen bir içeriğin, aylar sonra dijital bir manipülasyonmuş gibi sunulmaya çalışılması siyasi bir panik hali mi? Hizmet Nerede? Söz konusu açıklamasında "Bizim odağımız daima Menderes'in ihtiyaçlarıdır" diyen yönetimin, ilçeyi projelerle değil sürekli krizler ve çelişkili beyanlarla anılır hale getirmesi kime hizmet ediyor?