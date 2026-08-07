Menderes Belediyesi soruşturmasında 16 şüpheli adliyede! İlkay Çiçek kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
İzmir'in Menderes Belediyesine yönelik rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma suçlamaları kapsamında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 16 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi.
İzmir'in Menderes Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı İlkay Çiçek ile 15 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
AA'nın aktardığına göre şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından İzmir Adliyesine sevk edildi.
BAŞKAN ÇİÇEK DAHİL 16 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
Soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince gözaltına alınan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek ile 15 şüpheli hakkında adli süreç başladı.
Şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından haklarında verilecek kararın belli olması bekleniyor.
SORUŞTURMA İMAR İŞLEMLERİNE YÖNELİK
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmanın, Menderes Belediyesindeki bazı yapı ve imar işlemlerine yönelik olduğu bildirildi.
Soruşturmada, çıkar sağlamak amacıyla yapı kullanım izni verildiği, inşaat ruhsatı ve imar durumu değişikliği gibi işlemlerde usulsüzlük yapıldığı iddia edildi.