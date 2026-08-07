Menderes Belediyesi soruşturmasında 16 şüpheli adliyede! İlkay Çiçek kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi

İzmir'in Menderes Belediyesine yönelik rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma suçlamaları kapsamında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 16 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi.