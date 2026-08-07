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Menderes Belediyesi soruşturmasında 16 şüpheli adliyede! İlkay Çiçek kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Menderes Belediyesi soruşturmasında 16 şüpheli adliyede! İlkay Çiçek kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi

İzmir'in Menderes Belediyesine yönelik rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma suçlamaları kapsamında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 16 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi.

İzmir'in Menderes Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı İlkay Çiçek ile 15 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

AA'nın aktardığına göre şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından İzmir Adliyesine sevk edildi.

Menderes Belediyesi soruşturmasında 16 şüpheli adliyede! İlkay Çiçek kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi - 1

BAŞKAN ÇİÇEK DAHİL 16 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince gözaltına alınan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek ile 15 şüpheli hakkında adli süreç başladı.

Şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından haklarında verilecek kararın belli olması bekleniyor.

Menderes Belediyesi soruşturmasında 16 şüpheli adliyede! İlkay Çiçek kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi - 2

SORUŞTURMA İMAR İŞLEMLERİNE YÖNELİK

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmanın, Menderes Belediyesindeki bazı yapı ve imar işlemlerine yönelik olduğu bildirildi.

Soruşturmada, çıkar sağlamak amacıyla yapı kullanım izni verildiği, inşaat ruhsatı ve imar durumu değişikliği gibi işlemlerde usulsüzlük yapıldığı iddia edildi.

Menderes Belediyesi soruşturmasında 16 şüpheli adliyede! İlkay Çiçek kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi - 3

BEŞ AYRI SUÇLAMA BULUNUYOR

Soruşturma kapsamında şu suçlamalar üzerinde duruluyor:

Rüşvet

İrtikap

Resmi belgede sahtecilik

Görevi kötüye kullanma

İmar kirliliğine neden olma

Söz konusu suçların örgütlü şekilde işlendiği iddiası da soruşturma dosyasında yer alıyor.

Menderes Belediyesi soruşturmasında 16 şüpheli adliyede! İlkay Çiçek kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi - 4

15 ŞÜPHELİ 4 AĞUSTOS'TA GÖZALTINA ALINDI

Haklarında yakalama kararı verilen ve aralarında Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de bulunduğu 15 şüpheli, 4 Ağustos'ta düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Aranan Belediye Başkan Yardımcısı R.S. ise 5 Ağustos'ta MİT destekli operasyonla yakalandı. Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 16'ya yükseldi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüphelilerin tamamı adliyeye sevk edildi.

DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi.

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