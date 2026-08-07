Terörsüz Türkiye için tarihi adım! Milli Dayanışma Yasa Teklifi Meclis'te: "40 yıllık kanayan yarayı hukukun şifalı eli saracak"

Yüksel, düzenlemenin yalnızca bir kanun teklifi olmadığını belirterek, " Bu teklif, milletimizin 40 yılı aşkın süredir kanayan yarasını hukukun şifalı eliyle sarma iradesinin somut bir tezahürüdür. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına ilişkin ortak istikametimizi ilgilendiren tarihi bir sorumluluğu yerine getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Cüneyt Yüksel, A Haber'e yaptığı değerlendirmede teklifin geniş bir uzlaşıyla hazırlandığını belirterek, "Meclisimizin en tarihi, en kritik yasalarından birini görüşmeye başlayacağız. Siyasi hayatımda anayasa teklifleri dışında 360'a yakın milletvekilinin imzasıyla sunulan böylesine büyük bir mutabakat hatırlamıyorum." dedi.

2005 tarihinin esas alınma gerekçesine ilişkin değerlendirmesinde ise eski Türk Ceza Kanunu'ndaki düzenlemeler nedeniyle bazı suçların ilamlardan ayrıştırılmasının güç olduğunu belirterek, bu nedenle ilgili mahkûmiyetlerin kategorik olarak istisna tutulduğunu ifade etti.

Yüksel, "Kasten öldürme suçu kapsam dahilinde değil. Ayrıca 1 Haziran 2005 tarihinden önce işlenmiş müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılanlar da bu düzenlemeden yararlanamayacak." dedi.

Yasa teklifinin bazı suçları kapsam dışında bıraktığını belirten Yüksel, teklifin 3. ve 6. maddelerinde bu istisnaların açık şekilde düzenlendiğini söyledi.

(foto:ahaber.com.tr)

TESPİT VE TEYİT MEKANİZMASI

Yüksel, teklifin yürürlüğe girmesi sürecinde "tespit ve teyit mekanizması" öngörüldüğünü söyledi. Buna göre, PKK/KCK terör örgütünün fiili varlığına son verdiğinin ve silah ile mühimmatın teslim edildiğinin güvenlik birimlerince tespit edilmesi gerekecek. Ardından Milli Güvenlik Kurulu (MGK) kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte 6 aylık başvuru süreci başlayacak.

BAŞVURU ŞARTI ARANACAK

Teklifte yer alan düzenlemeye göre, 15 yılın altındaki hapis cezaları için 5 yıl, 15 yılın üzerindeki hapis cezaları için ise 10 yıla kadar ceza ertelemesi uygulanabilecek.

Yüksel, bu sürecin kendiliğinden işlemeyeceğini vurgulayarak, hak sahiplerinin yazılı başvuruda bulunmasının zorunlu olduğunu söyledi. Ayrıca MGK kararı Resmi Gazete'de yayımlanmadan önce herhangi bir soruşturma veya kovuşturmanın ertelenmesinin söz konusu olmayacağını ifade etti.

Teklifin siyaset üstü bir nitelik taşıdığını vurgulayan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin, "Bu düzenleme sadece bir partinin projesi değil, Sayın Cumhurbaşkanımızın sahiplenmesiyle tam bir devlet politikasına dönüşmüştür. Gerekçe metnine baktığınızda da bunun bir devlet stratejisi olduğunu net bir şekilde görürsünüz. Hedefimiz, Türkiye'nin iç siyasetini, ekonomisini ve dış politikasını terör yükünden kurtararak şahlanış dönemini başlatmaktır" ifadelerini kullandı.

DIŞA BAĞIMLI OLMAYAN 'ÖZGÜN TÜRKİYE MODELİ'

Geçmişteki denemelerden farklı olarak tamamen milli bir modelin uygulandığını söyleyen Şahin, "Bu süreçte asla üçüncü bir göz veya aktör yoktur; bu tamamen Türkiye'ye özgü bir modeldir. Geçmişteki süreçlerde dışarıdan destek alınıyormuş gibi farklı sonuçlar doğmuştu ama şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tam hakimiyetinde, kendi kapasitesi ve siyasi iradesiyle yürütülen bir süreç işliyor. Siyasi irade olmadan bu işler olmaz, şimdi o güçlü irade sahadadır" sözleriyle kararlılık mesajı verdi.

TERÖR BİTERSE BÖLGESEL İŞ BİRLİĞİ ŞAHLANIR

Terörün bitmesinin ekonomik ve diplomatik getirilerine değinen Şahin, "Sadece terörsüz Türkiye demiyoruz, terörsüz bölge diyoruz. Suriye ve Irak ile artık sadece terörü değil; enerji iş birliğini, Kalkınma Yolu projesini ve Kerkük petrolünü konuşuyoruz. Terör aradan çıktığında Suriye'de enerji ve inşaat, Irak'ta ise devasa kalkınma hamleleri bizi bekliyor. Terör örgütlerinin hayallerini sonlandırdık, şimdi bölgeyi Türkiye merkezli bir refah alanına dönüştürüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.