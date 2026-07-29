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Altın ve gümüş piyasasında yeni dönem: Borsada alınıp satılabilecek! Kıymetli madenler takip sistemine kaydedilecek

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Altın ve gümüş piyasasında yeni dönem: Borsada alınıp satılabilecek! Kıymetli madenler takip sistemine kaydedilecek

FED’in faiz kararına saatler kala altın piyasasında yön arayışı sürüyor. A Haber canlı yayınına katılan Finans Analisti İslam Memiş, ons altında 3 bin 950-4 bin 200 dolar, gram altında ise kısa vadede 6 bin-6 bin 200 lira bandının izleneceğini söyledi. Memiş, yeni tebliğlerle altın ve gümüş işlemlerinde kayıt ve denetimin de genişlediğini belirtti.

Uzman değerlendirmesine göre, ABD Merkez Bankası'nın faizleri sabit bırakması beklenirken, kararın ardından verilecek enflasyon mesajları altın fiyatlarının yönü açısından belirleyici olacak. Ons altında destek ve direnç seviyeleri, gram altında ise kısa ve orta vadeli fiyat aralıkları izleniyor. İslam Memiş, Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemelerle kaydi altın ve gümüşün borsada işlem görebileceğini, rafinerilerin de Kıymetli Maden Takip Sistemi'ne dahil olacağını belirtti.

FED’in faizleri değiştirmemesi beklenirken karar sonrası verilecek enflasyon mesajlarının altın fiyatlarında dalgalanmayı artırabileceği değerlendiriliyor. (Görseller: A Haber Canlı Yayın Ekran Görüntüsü ve A Haber Foto Arşiv))FED’in faizleri değiştirmemesi beklenirken karar sonrası verilecek enflasyon mesajlarının altın fiyatlarında dalgalanmayı artırabileceği değerlendiriliyor. (Görseller: A Haber Canlı Yayın Ekran Görüntüsü ve A Haber Foto Arşiv))

FED'İN FAİZLERİ SABİT TUTMASI BEKLENİYOR

Finans Analisti İslam Memiş, ABD Merkez Bankası'nın faiz kararını saat 21.00'de açıklayacağını, FED Başkanı'nın değerlendirmelerinin ise saat 21.30'da başlayacağını belirtti. Piyasalarda özellikle başkanın konuşmasının ardından dalgalanma görülebileceğini söyledi.

FED'İN FAİZ KARARI ALTINI NE YÖNDE ETKİLEYECEK?

Piyasanın genel beklentisinin faizlerde değişikliğe gidilmemesi yönünde olduğunu kaydeden Memiş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yani muhtemelen yılın son çeyreğine kadar bekleyen bir Fed olacak karşımızda ama yılın son çeyreğinde muhtemelen yıl bitmeden iki kez faiz indiren bir Fed ile karşı karşıya kalırız; 25-25 toplamda 50 baz puanlık bir indirimden bahsediyoruz."

Ons altında 3 bin 950 dolar destek, 4 bin 200 dolar ise yükselişlerin hız kazanabileceği direnç seviyesi olarak izleniyor.Ons altında 3 bin 950 dolar destek, 4 bin 200 dolar ise yükselişlerin hız kazanabileceği direnç seviyesi olarak izleniyor.

ONS ALTINDA 4 BİN 200 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Ons altının 4 bin 45 dolar seviyesinde bulunduğunu belirten finans analisti, fiyatların teknik olarak 4 bin-4 bin 200 dolar aralığında hareket ettiğini söyledi. Aşağı yönlü hareketlerde 3 bin 950 doların destek, yükselişlerde ise 4 bin 200 doların direnç seviyesi olarak takip edildiğini bildirdi.

FED'den enflasyonla mücadeleye ilişkin mesajlar beklendiğini vurgulayan Memiş, petrol fiyatlarındaki değişimin de küresel enflasyon görünümü açısından belirleyici olduğunu ifade etti. Petrolün hafta içinde yaklaşık yüzde 10 değer kaybettiğini, ardından yüzde 3,5 primle güne başladığını belirten Memiş, enerji fiyatlarındaki yükselişin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde enflasyonu yeniden tetikleyebileceğine işaret etti.

Gram altının kısa vadede 6 bin-6 bin 200 lira, orta vadede ise 6 bin-6 bin 500 lira aralığında hareket edebileceği öngörülüyor.Gram altının kısa vadede 6 bin-6 bin 200 lira, orta vadede ise 6 bin-6 bin 500 lira aralığında hareket edebileceği öngörülüyor.

GRAM ALTIN ONS FİYATLARINI TAKİP EDİYOR

Gram altının ons altındaki hareketlere bağlı kalmayı sürdürdüğünü belirten İslam Memiş, gram fiyatının 6 bin 165 lira seviyesinde bulunduğunu söyledi. Kısa ve orta vadede değerlendirmelerde bulunan uzman şu açıklamalarda bulundu:

"Burada da 6.000-6.200 lira aralığında kısa vadede, 6.000-6.500 lira aralığını orta vadede yine takip ediyor olacağız. Gelen açıklamalar altın tarafındaki seyrin net bir şekilde olmasını gösterecek ama aşağı yönlü hareketlerde 3.950 dolar destek seviyesi, yukarı yönlü hareketlerde de 4.200 dolar seviyesi direnç seviyesi; bu bant aralığında bir dalgalanma bekliyoruz."

Fiziki karşılığı bulunan kaydi altın ve gümüşler, Bakanlık izniyle borsada alınıp satılabilecek ve takas edilebilecek.Fiziki karşılığı bulunan kaydi altın ve gümüşler, Bakanlık izniyle borsada alınıp satılabilecek ve takas edilebilecek.

ALTIN VE GÜMÜŞTE BORSADA TAKAS DÖNEMİ

İslam Memiş, Resmi Gazete'de yayımlanan altın ve gümüşe ilişkin iki tebliğin kıymetli maden piyasası açısından yeni düzenlemeler içerdiğini belirtti.

Fiziki karşılığı darphane veya kasalarda bulunan kaydi altın ve gümüşün, Hazine ve Maliye Bakanlığının izniyle borsada alım satım ve takas işlemlerine konu olabileceğini söyledi.

Altın rafinerilerinin mevcut stokları ile yeni üretimlerini Kıymetli Maden Takip Sistemi’ne kaydetmesi zorunlu hale geldi.Altın rafinerilerinin mevcut stokları ile yeni üretimlerini Kıymetli Maden Takip Sistemi’ne kaydetmesi zorunlu hale geldi.

RAFİNERİLERE TAKİP SİSTEMİ ZORUNLULUĞU GELDİ

Türkiye'de faaliyet gösteren altın rafinerilerinin bir ay içinde Hazine ve Maliye Bakanlığına başvurarak Kıymetli Maden Takip Sistemi'ne dahil olması gerektiğini belirten Memiş, rafinerilerin mevcut stoklarını ve bundan sonra üretecekleri altınları sisteme kaydetmek zorunda olduğunu açıkladı. Değerlendirmesini şu sözlerle tamamladı:

"Artık üretimi, tüketimi, dönüşümü her şey teknik olarak daha fazla takip edilecek. Sahteciliğin, kaçakçılığın önüne geçilmiş olacak. Bu iki önemli tebliğ altın, gümüş alım satım yapanlar için, üretenler için, tüketiciler için çok önemli bir karar oldu."

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