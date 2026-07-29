Uzman değerlendirmesine göre, ABD Merkez Bankası'nın faizleri sabit bırakması beklenirken, kararın ardından verilecek enflasyon mesajları altın fiyatlarının yönü açısından belirleyici olacak. Ons altında destek ve direnç seviyeleri, gram altında ise kısa ve orta vadeli fiyat aralıkları izleniyor. İslam Memiş, Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemelerle kaydi altın ve gümüşün borsada işlem görebileceğini, rafinerilerin de Kıymetli Maden Takip Sistemi'ne dahil olacağını belirtti.

"Yani muhtemelen yılın son çeyreğine kadar bekleyen bir Fed olacak karşımızda ama yılın son çeyreğinde muhtemelen yıl bitmeden iki kez faiz indiren bir Fed ile karşı karşıya kalırız; 25-25 toplamda 50 baz puanlık bir indirimden bahsediyoruz."

Piyasanın genel beklentisinin faizlerde değişikliğe gidilmemesi yönünde olduğunu kaydeden Memiş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Ons altında 3 bin 950 dolar destek, 4 bin 200 dolar ise yükselişlerin hız kazanabileceği direnç seviyesi olarak izleniyor.

ONS ALTINDA 4 BİN 200 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Ons altının 4 bin 45 dolar seviyesinde bulunduğunu belirten finans analisti, fiyatların teknik olarak 4 bin-4 bin 200 dolar aralığında hareket ettiğini söyledi. Aşağı yönlü hareketlerde 3 bin 950 doların destek, yükselişlerde ise 4 bin 200 doların direnç seviyesi olarak takip edildiğini bildirdi.

FED'den enflasyonla mücadeleye ilişkin mesajlar beklendiğini vurgulayan Memiş, petrol fiyatlarındaki değişimin de küresel enflasyon görünümü açısından belirleyici olduğunu ifade etti. Petrolün hafta içinde yaklaşık yüzde 10 değer kaybettiğini, ardından yüzde 3,5 primle güne başladığını belirten Memiş, enerji fiyatlarındaki yükselişin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde enflasyonu yeniden tetikleyebileceğine işaret etti.