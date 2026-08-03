“Kaçan teröristler Zagros’a hapsoldu” A Haber’de çarpıcı analiz: Terör örgütü iskeletten ibaret kaldı

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında silah bırakma kararı alan terör örgütü PKK'nın Kuzey Irak'taki sözde kamplarını tahliye etme süreci, A Haber ekranlarında mercek altına alındı. Askeri stratejist Doç. Dr. Cüneyt Küsmez ve Gazeteci Gaffar Yakınca, örgütün bölgedeki son durumunu, Zagros hattına çekilme stratejisini ve terörün siyasi ayağındaki yankılarını çarpıcı detaylarla paylaştı. Yakınca, örgütün artık "iskeletten ibaret" kaldığını vurgularken, Türkiye’nin kararlı operasyonlarının terör koridorunu paramparça ettiğini ifade etti.

PKK'nın silah bırakma süreci ve örgütün sahadaki son durumu güvenlik çevrelerinde yeniden tartışma konusu olurken, A Haber'de konuşan uzman isimler sürecin perde arkasına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. A HABER'DE ÇARPICI ANALİZ: ASIL MESELE SİLAHLI YAPIDAN ZİYADE SİYASİ UZANTILAR ÖRGÜTÜN SÖZDE EYALET YAPILANMASI IRAK'A KAYDI Terör örgütünün askeri anlamda bir yenilgi aldığını ve aktif 5 bin civarında militanın bulunduğunu belirten Doç. Dr. Cüneyt Küsmez, "Kampların tamamıyla boşaltıldığını düşünmüyorum ancak teröristlerin büyük bir bölümü şu anda Irak'ta Süleymaniye tarafında toplanmış durumdalar. Örgüt, sözde eyalet yapılanmalarındaki hiyerarşik yapısını muhafaza ederek bu ana yapıyı Irak'a taşıdı. 5 yıl önce Dersim veya Ovacık'ta faaliyet gösteren bir terörist, hala o saha sorumlusuna bağlı kimliğini taşıyor. Silah bırakma tamamen gerçekleşmiş değil; Cemil Bayık, Duran Kalkan ve Karasu gibi isimler örgüt dinamiklerini kendi içlerinde tutmaya devam ediyor. Bu teröristlerin bir kısmı hala üstlenme bölgelerinde faaliyetlerini sürdürürken, ellerinde hala ciddi miktarda teçhizat ve silah bulunuyor" şeklinde konuştu.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü) ZAGROS HATTI VE PJAK TEHLİKESİ Sınır hattındaki çok sayıda barınma alanının boşaltılması ve teröristlerin doğuya doğru kayması üzerine değerlendirmelerde bulunan Doç. Dr. Cüneyt Küsmez, "Sınırın sıfır noktasındaki 150'yi aşkın kamp ve sığınak alanı terk edilmiş durumda. Teröristler şu an Zagros Dağları hattına, yani su bölümü çizgisine yaslanmış durumda. İran tarafına geçme ihtimalleri düşük olsa da silah bırakmayan bazı grupların PJAK'ın kontrolüne geçmiş olabileceğini değerlendiriyoruz. Zaten PJAK, silah bırakmayacağını ve İran ile işi olduğunu açıkça ilan etmişti. Dolayısıyla bir kısmı bu yapıya kanalize olurken, bir kısmı da sivil kıyafetlerle Süleymaniye ve Kerkük gibi meskun mahallerde geziyor olabilir. Ancak bu kişilerin grup sorumlularıyla irtibatları bir eylemsizlik yapılanması adı altında devam ediyor" ifadelerini kullandı.