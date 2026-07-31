Terörsüz Türkiye Şırnak'ı nasıl değiştirdi? Başkan Yarka A Haber'de anlattı
Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, A Haber'e yaptığı açıklamada güvenlik ortamının ardından kentte yatırımların hız kazandığını, sosyal projelerin yaygınlaştığını ve Meclis gündemindeki Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin Çerçeve Yasa'nın birlik ve beraberliği güçlendireceğine inandığını söyledi.
Terörün izleri siliniyor, bölge küllerinden adeta yeniden doğuyor. "Terörsüz Türkiye" süreciyle birlikte Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sağlanan huzur iklimi, Şırnak'ın çehresini tamamen değiştirdi. Gözler şimdi Meclis'ten çıkması beklenen Çerçeve Yasa'ya çevrilmişken, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, bölgedeki devasa değişimi, dev yatırımları ve halkın geleceğe yönelik büyük umutlarını A Haber ekranlarında anlattı.
ŞIRNAK KÜLLERİNDEN YENİDEN DOĞDU
Huzur ortamıyla birlikte şehrin her noktasında büyük bir değişim yaşandığını vurgulayan Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, "Şu an bulunduğumuz bu meydanı Şırnaklı hemşehrilerimiz İstanbul'un Taksim Meydanı olarak adlandırıyor. 10 yıl önce buralar maalesef hendek ve çukur siyaseti yüzünden yıkılmıştı, yüzde 65'i yok olmuştu. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımızın ve kabinemizin el atmasıyla Şırnak yeniden küllerinden doğdu. Akşamları buralar artık cıvıl cıvıl bir hal alıyor" ifadelerini kullandı.
DEV YATIRIMLARLA MODERN BİR ŞEHİR İNŞA EDİLDİ
Şehrin altyapısından üstyapısına kadar her alanda profesyonel bir çalışma yürütüldüğünü belirten Başkan Yarka, "Şırnak'ta artık yok yok. Altyapı, sosyal ve kültürel tüm hizmetler yapılıyor. Şehir Hastanemiz 2027 Nisan ayında faaliyete geçecek. Kuzey Çevre Yolu bu sene bitiyor, Van Yolu çalışmaları ise hızla devam ediyor. Türkiye'de çok az şehir yeniden ayağa kalkma destanı yazmıştır, bunlardan biri de Şırnak'tır" sözleriyle bölgedeki kalkınma hamlesini aktardı.
GABAR'DA PETROL MÜJDESİ: EKONOMİNİN KALBİ BURADA ATIYOR
Bölgenin enerji üssü haline geldiğine dikkat çeken Yarka, "Gabar Dağı'ndaki petrol bizim ülke gururumuzdur. Türkiye'de çıkan akaryakıtın yüzde 42'si tek başına Şırnak Gabar'dan çıkıyor. 41 gravite kalitesinde yüksek bir petrol üretiliyor. Orada şu an 2 bin 800'e yakın personel ekmek yiyor. Eskiden çok güç şartlarda gidilen yollar şimdi otoban gibi oldu" açıklamasında bulundu.
GENÇLER ARTIK GELECEĞE UMUTLA BAKIYOR
Terörün bitmesiyle gençlerin hayallerinin de değiştiğini söyleyen Mehmet Yarka, "Eskiden çocuklara ne olmak istediklerini sorduğumuzda 'bilmiyorum' derlerdi. Şimdi ise biri doktor, biri mühendis, biri vali olmak istediğini söylüyor. Biz de belediye olarak üniversiteyi kazanan gençlerimize 16 bin lira burs veriyoruz, sınav ücretlerini yatırıyoruz. Gençlik merkezlerimiz ve kütüphanelerimizle her an yanlarındayız" ifadelerini kullandı.
ÇERÇEVE YASA İLE KARDEŞLİK PEKİŞECEK
Meclis gündemindeki Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin beklentileri paylaşan Başkan Yarka, "Önümüzdeki hafta Çerçeve Yasa'nın çıkmasıyla beraber birlik, beraberlik ve kardeşlik süreci daha da pekişecektir. Biz hepimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız; etnik kökenimiz, dinimiz, mezhebimiz ne olursa olsun biz Türkiye'yiz. Şırnak artık terörle değil, başarıyla, üretimle ve huzurla anılıyor" sözleriyle yeni dönemin önemine vurgu yaptı.
BELEDİYEDEN SOSYAL DESTEK: EVLENENE MADDİ YARDIM
Sosyal belediyecilik anlayışıyla halkın her kesimine dokunduklarını belirten Yarka, "Şırnak'ta düğün salonumuz bedava. Yeni evlenen çiftlerimize 60 bin lira çeyiz yardımı yapıyoruz. 10 çocuklu ailelerimize asgari ücret desteği veriyoruz. Vatandaşımız artık güzelliği görüyor ve bu huzur ortamına sahip çıkıyor" diyerek Şırnak'taki sosyal projelerin detaylarını paylaştı.