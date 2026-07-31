Huzur ortamıyla birlikte şehrin her noktasında büyük bir değişim yaşandığını vurgulayan Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, "Şu an bulunduğumuz bu meydanı Şırnaklı hemşehrilerimiz İstanbul'un Taksim Meydanı olarak adlandırıyor. 10 yıl önce buralar maalesef hendek ve çukur siyaseti yüzünden yıkılmıştı, yüzde 65'i yok olmuştu. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımızın ve kabinemizin el atmasıyla Şırnak yeniden küllerinden doğdu. Akşamları buralar artık cıvıl cıvıl bir hal alıyor" ifadelerini kullandı.

Şehrin altyapısından üstyapısına kadar her alanda profesyonel bir çalışma yürütüldüğünü belirten Başkan Yarka, "Şırnak'ta artık yok yok. Altyapı, sosyal ve kültürel tüm hizmetler yapılıyor. Şehir Hastanemiz 2027 Nisan ayında faaliyete geçecek. Kuzey Çevre Yolu bu sene bitiyor, Van Yolu çalışmaları ise hızla devam ediyor. Türkiye'de çok az şehir yeniden ayağa kalkma destanı yazmıştır, bunlardan biri de Şırnak'tır" sözleriyle bölgedeki kalkınma hamlesini aktardı.

foto: ahaber.com.tr

GABAR'DA PETROL MÜJDESİ: EKONOMİNİN KALBİ BURADA ATIYOR

Bölgenin enerji üssü haline geldiğine dikkat çeken Yarka, "Gabar Dağı'ndaki petrol bizim ülke gururumuzdur. Türkiye'de çıkan akaryakıtın yüzde 42'si tek başına Şırnak Gabar'dan çıkıyor. 41 gravite kalitesinde yüksek bir petrol üretiliyor. Orada şu an 2 bin 800'e yakın personel ekmek yiyor. Eskiden çok güç şartlarda gidilen yollar şimdi otoban gibi oldu" açıklamasında bulundu.