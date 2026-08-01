Okullarda mescit projesinin amacı ne? Davut Gül A Haber'de anlattı

İstanbul Valisi Davut Gül, A Haber muhabiri Erşan Karaca'ya yaptığı özel açıklamalarda, megakentte hayata geçirilen dev projelerin detaylarını paylaştı. Okullarda ibadet özgürlüğünü ve güvenliği ön plana çıkaran "Mescit Projesi" ile sokaklardaki can güvenliğini tehdit eden sahipsiz hayvan sorununa yönelik atılan kararlı adımlar, İstanbul'un çehresini değiştirmeye hazırlanıyor. Vali Gül, hem velilerin taleplerine cevap verdiklerini hem de çocukların güvenliğini merkeze aldıklarını vurguladı.

OKULLARDA İBADET İHTİYACINA KALICI ÇÖZÜM

Okullarda başlatılan mescit uygulamasının bir ihtiyaçtan doğduğunu belirten İstanbul Valisi Davut Gül, "Okul aile birliklerimizle, öğretmenlerimizle ve öğrencilerimizle her ortamda bir araya geliyoruz. Velilerimiz başta olmak üzere öğretmen ve öğrencilerimizden çok sayıda talep geldi. Okullarımızda belli ölçüde mescitlerimiz vardı ancak cuma namazı kılınabilmesi için ölçeğin biraz daha büyük ve standartların daha düzgün olması gerekiyordu." ifadelerini kullandı.