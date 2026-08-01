Okullarda mescit projesinin amacı ne? Davut Gül A Haber'de anlattı
İstanbul Valisi Davut Gül, A Haber'e yaptığı açıklamada okullarda mescit ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmanın öğrenci güvenliği ve zaman yönetimini amaçladığını söyledi. Gül ayrıca İstanbul'da sahipsiz hayvanların büyük bölümünün toplandığını belirterek sürecin azami üç ay içinde tamamlanmasının hedeflendiğini ifade etti.
İstanbul Valisi Davut Gül, A Haber muhabiri Erşan Karaca'ya yaptığı özel açıklamalarda, megakentte hayata geçirilen dev projelerin detaylarını paylaştı. Okullarda ibadet özgürlüğünü ve güvenliği ön plana çıkaran "Mescit Projesi" ile sokaklardaki can güvenliğini tehdit eden sahipsiz hayvan sorununa yönelik atılan kararlı adımlar, İstanbul'un çehresini değiştirmeye hazırlanıyor. Vali Gül, hem velilerin taleplerine cevap verdiklerini hem de çocukların güvenliğini merkeze aldıklarını vurguladı.
OKULLARDA İBADET İHTİYACINA KALICI ÇÖZÜM
Okullarda başlatılan mescit uygulamasının bir ihtiyaçtan doğduğunu belirten İstanbul Valisi Davut Gül, "Okul aile birliklerimizle, öğretmenlerimizle ve öğrencilerimizle her ortamda bir araya geliyoruz. Velilerimiz başta olmak üzere öğretmen ve öğrencilerimizden çok sayıda talep geldi. Okullarımızda belli ölçüde mescitlerimiz vardı ancak cuma namazı kılınabilmesi için ölçeğin biraz daha büyük ve standartların daha düzgün olması gerekiyordu." ifadelerini kullandı.
Geçmişte okulların fiziki altyapısının yetersiz olduğunu hatırlatan Gül, "Son yıllarda yapılan yeni projelerle okullarımızın fizikî standartları yükseldi. Nasıl öğretmenler odasını, kütüphaneyi, laboratuvarı yapıyorsak, uygun bir yere de cuma mescidi planlıyoruz." sözleriyle projenin işleyişini aktardı.
HEM GÜVENLİK HEM ZAMAN TASARRUFU
Özellikle cuma namazı saatlerinde öğrencilerin okul dışına çıkmasının yarattığı risklere değinen Vali Gül, "İstanbul 16 milyonluk hareketli bir şehir. Cuma günü öğrencinin dışarı çıkması, namazı kılması ve tekrar okula dönmesi hem zaman kaybına yol açıyor hem de güvenlik riski oluşturuyor. Velilerimiz, bize emanet edilen yavrularımızdan emin olmak istiyor. Bu mescitler sayesinde hem çocukların güvenliği sağlanacak hem de zaman daha iyi planlanacak." dedi.
Projenin kapsamına da açıklık getiren Gül, "Özel okul veya devlet okulu ayrımı yapmıyoruz. İnsan olan her yerde bu bir ihtiyaçtır. Sorunu topyekûn gündemimizden çıkaracağız." şeklinde konuştu.
ALAN YETERSİZLİĞİ OLAN OKULLARA ÖZEL ÇÖZÜM
Fizikî imkânları kısıtlı olan okullar için "terzi usulü" bir çalışma yürüttüklerini belirten Davut Gül, "Her okulu kendi içerisinde değerlendiriyoruz. Eğer okulda hiçbir yer yoksa ve dönüştürülemiyorsa yapılacak bir şey yok. Ancak İstanbul'da ikili eğitimi %80'lerden %19'lara düşürmüş bir şehiriz. Yeni okullarımız hizmete girdikçe fizikî kapasite artacak ve bu hizmeti her noktada vermiş olacağız." ifadelerini kullandı.
SAHİPSİZ HAYVAN SORUNU 3 AY İÇİNDE BİTİYOR
İstanbul'un bir diğer önemli gündem maddesi olan sahipsiz sokak hayvanları konusuna da değinen Vali Gül, İçişleri Bakanlığı koordinesinde 81 ilde yürütülen çalışmaların meyvelerini vermeye başladığını belirtti.
Vali Gül, "Amacımız sokakta hiçbir sahipsiz hayvanın kalmamasıdır. Bu hayvanlar ya sahiplendirilecek ya da barınak ve doğal yaşam alanlarına alınacak. Hamdolsun İstanbul'da sahipsiz hayvanların %80'i toplandı. Bu tempoyla devam ettiğimizde, azami 3 ay içerisinde bu konu gündemimizden tamamen çıkmış olacak." sözleriyle İstanbullulara müjdeyi verdi.
Çalışmaların hızlandırılması için belediyelerle eş güdüm içerisinde olduklarını ifade eden Gül, "Bu süreci ne kadar erkene çekersek hemşehrilerimiz o kadar rahat edecek." diyerek kararlılık mesajı verdi.