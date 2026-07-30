İsrail ordusunda kritik kırılma! "Bu toplu isyandır"

İsrail ordusuna ilişkin ortaya çıkan yeni görüntüler, ordudaki disiplin ve personel yapısına yönelik tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer ile Ortadoğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu, görüntülerin askeri açıdan ciddi bir kırılmaya işaret ettiğini savundu. Uzman isimler, yaşananların sıradan bir disiplin ihlali değil, ordudaki çözülmenin yeni bir göstergesi olduğunu dile getirdi. İsrail'in askeri kapasitesi, yedek birlikler, Suriye sahası ve bölgesel dengeler de programda kapsamlı şekilde değerlendirildi.