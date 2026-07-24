Katil İsrail’den Batı Şeria'da hastane baskını! Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki: "Yerleşimci terörü soykırım politikasının sonucudur"

İşgal altındaki Batı Şeria'da tansiyon her geçen saat yükseliyor. Tel köyünde aynı aileden 4 Filistinlinin yakın mesafeden ateş açılarak öldürülmesinin ardından bölgede yeni çatışmalar yaşandı. Yerel kaynaklara göre olaylarda hayatını kaybeden İsraillilerin sayısı 2'ye yükselirken, 2 İsrailli ve 4 Filistinlinin de yaralandığı bildirildi.

HASTANEYE BASKIN DÜZENLEDİLER

Filistinli kaynaklar, yaralanan bir Filistinlinin Nablus Uzman Hastanesi'ne kaldırıldığını, İsrail ordusunun ise hastaneyi kuşatarak operasyon düzenlediğini aktardı.

Hastanenin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dani el-Masri, baskının detaylarını şu sözlerle anlattı:

"İsrail güçleri hastaneyi kuşattı, acil servise baskın düzenledi, sağlık çalışanlarına saldırdı, doktor ve hemşireleri kelepçeledi ve iki kardeşi gözaltına aldı."

YERLEŞİMCİLER SALDIRILARI GENİŞLETTİ

Tel köyündeki olayların ardından yasa dışı İsrailli yerleşimcilerin Nablus ve çevresindeki Filistin yerleşimlerine yönelik saldırılarını artırdığı bildirildi.

Yerel kaynaklara göre yerleşimciler;

Filistinlilere ait bir ambulansa saldırdı,

Avrif köyünde bir Filistinli genci darbetti,

Taş ocağındaki ekipmanları ateşe verdi,

Bazı evleri yakmaya çalıştı.

El-Halil yakınlarındaki Masafer Yatta bölgesinde ise Filistinlilere ait 50'den fazla zeytin ağacının kökünden söküldüğü ve tarım arazilerinin zarar gördüğü aktarıldı.

Surra köyünde de evlerin, araçların ve tarım alanlarının ateşe verildiği, yangınların büyük bölümünün ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındığı bildirildi.

İSRAİL ORDUSUNDAN YENİ BASKIN

Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun Batı Şeria'nın Kalkilya kentinde de operasyonlar düzenlediğini duyurdu. Baskınlara ilişkin gözaltı ya da yaralanma konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.

FİLİSTİN YÖNETİMİNDEN TEL AVİV'E SERT TEPKİ

Filistin Yönetimi, İsrailli yerleşimcilerin saldırılarını kınayarak İsrail hükümetini doğrudan sorumlu tuttu.

Açıklamada, "Filistin halkına yönelik bu suçların ve günlük ihlallerin sürmesi, işgal altındaki Batı Şeria'yı patlamanın eşiğine getiriyor." denildi.

Ayrıca Başbakan Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Israel Katz'ın yeni yasa dışı yerleşim kararları da sert ifadelerle eleştirildi.

HİZBULLAH'TAN DESTEK MESAJI

Lübnan'daki Hizbullah da Tel köyündeki olayların ardından yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "İsrail işgali ve yerleşimcileri, Filistin halkının iradesini kıramayacak ve onları haklarını, topraklarını ve kutsal değerlerini savunmaktan alıkoyamayacaktır." ifadeleri kullanıldı.