ABD İran bataklığında can çekişiyor! A Haber’de çarpıcı analiz: "Bu savaş Trump’ı tasfiye savaşına dönüştü"
ABD ile İran arasında tırmanan savaş, Washington'da yalnızca cephede değil, siyasette de sert hesaplaşmalara yol açtı. ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth'in Senato'da yaptığı savunma, savaşın maliyeti ve yönetimine ilişkin ağır eleştirilerin odağı olurken, A Haber'de konuşan Gazeteci Abdülkadir Selvi ile Hukukçu Av. Hadi Dündar, İran operasyonlarını "tarihin en kötü planlanmış savaşı" olarak değerlendirdi. Programda Trump yönetiminin net bir çıkış stratejisi ortaya koyamadığına dikkat çekilen değerlendirmelerde, “Bu savaş ABD Başkanını tasfiye savaşına dönüştü” ifadeleri yer aldı.
ABD ile İran arasında tırmanan savaş, Washington'da hem savaşın maliyeti hem de Trump yönetiminin izlediği strateji üzerinden sert tartışmaları beraberinde getirdi. A Haber'de konuşan Gazeteci Abdülkadir Selvi ile Hukukçu Av. Hadi Dündar, ABD Senatosu'ndaki hararetli oturumu değerlendirdi.
SENATODA SERT TARTIŞMA:"STRATEJİNİZ YOK, SİZ BİR BAŞARISIZLIKSINIZ"
Amerika Birleşik Devletleri'nde savaşın maliyetine ve gidişatına dair senatörlerin sorularını yanıtlayan ve bütçe yetersizliğinden yakınan Dick Durbin, "İran'daki bu savaşın ilk yılının beşinci ayında, savaşın şimdiye kadar bize maliyetiyle ilgili yeni bir tahmininiz var mı? İran'daki karşılıklı ateş alışverişi, bu rakamın önümüzdeki aylarda artacağına dair bir gösterge mi?" sorularını yöneltti.
ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, "Sayın Senatör, bugün itibarıyla elimizdeki tahmin 37,5 milyar dolardır. Bu rakamın bir kısmı, mali yıl boyunca öngörülen ek operasyon ve bakım giderlerini, askeri maaşları ve gelecekte oluşabilecek diğer maliyetleri de kapsamaktadır. Eylül sonuna kadar askeri maaşlar ve diğer beklenen maliyetler için bu kaynağa ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.
ABD'Lİ SENATÖRDEN SERT TEPKİ
Bakan Hegseth'in açıklamalarına sert tepki gösteren bir ABD'li yetkili, "Başarısız olan sizsiniz! Cephedeki kadın ve erkekler değil, onurunu koruyan askerler değil; eğer kazanan bir strateji yoksa, liderleri onları başarısızlığa uğratmış demektir! Yaşanan tam olarak budur. Sizin bir stratejiniz yok, bu savaşı kazanmak için uzun vadeli bir planınız yok! Ne zaman liderlik göstereceksiniz?" sözleriyle yüklendi.