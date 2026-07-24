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ABD İran bataklığında can çekişiyor! A Haber’de çarpıcı analiz: "Bu savaş Trump’ı tasfiye savaşına dönüştü"

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ABD İran bataklığında can çekişiyor! A Haber’de çarpıcı analiz: "Bu savaş Trump’ı tasfiye savaşına dönüştü"

ABD ile İran arasında tırmanan savaş, Washington'da yalnızca cephede değil, siyasette de sert hesaplaşmalara yol açtı. ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth'in Senato'da yaptığı savunma, savaşın maliyeti ve yönetimine ilişkin ağır eleştirilerin odağı olurken, A Haber'de konuşan Gazeteci Abdülkadir Selvi ile Hukukçu Av. Hadi Dündar, İran operasyonlarını "tarihin en kötü planlanmış savaşı" olarak değerlendirdi. Programda Trump yönetiminin net bir çıkış stratejisi ortaya koyamadığına dikkat çekilen değerlendirmelerde, “Bu savaş ABD Başkanını tasfiye savaşına dönüştü” ifadeleri yer aldı.

ABD ile İran arasında tırmanan savaş, Washington'da hem savaşın maliyeti hem de Trump yönetiminin izlediği strateji üzerinden sert tartışmaları beraberinde getirdi. A Haber'de konuşan Gazeteci Abdülkadir Selvi ile Hukukçu Av. Hadi Dündar, ABD Senatosu'ndaki hararetli oturumu değerlendirdi.

SENATODA SERT TARTIŞMA:"STRATEJİNİZ YOK, SİZ BİR BAŞARISIZLIKSINIZ"

Amerika Birleşik Devletleri'nde savaşın maliyetine ve gidişatına dair senatörlerin sorularını yanıtlayan ve bütçe yetersizliğinden yakınan Dick Durbin, "İran'daki bu savaşın ilk yılının beşinci ayında, savaşın şimdiye kadar bize maliyetiyle ilgili yeni bir tahmininiz var mı? İran'daki karşılıklı ateş alışverişi, bu rakamın önümüzdeki aylarda artacağına dair bir gösterge mi?" sorularını yöneltti.

ABD İran bataklığında can çekişiyor! A Haber’de çarpıcı analiz: "Bu savaş Trump’ı tasfiye savaşına dönüştü" - 1

ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, "Sayın Senatör, bugün itibarıyla elimizdeki tahmin 37,5 milyar dolardır. Bu rakamın bir kısmı, mali yıl boyunca öngörülen ek operasyon ve bakım giderlerini, askeri maaşları ve gelecekte oluşabilecek diğer maliyetleri de kapsamaktadır. Eylül sonuna kadar askeri maaşlar ve diğer beklenen maliyetler için bu kaynağa ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

ABD İran bataklığında can çekişiyor! A Haber’de çarpıcı analiz: "Bu savaş Trump’ı tasfiye savaşına dönüştü" - 2

ABD'Lİ SENATÖRDEN SERT TEPKİ

Bakan Hegseth'in açıklamalarına sert tepki gösteren bir ABD'li yetkili, "Başarısız olan sizsiniz! Cephedeki kadın ve erkekler değil, onurunu koruyan askerler değil; eğer kazanan bir strateji yoksa, liderleri onları başarısızlığa uğratmış demektir! Yaşanan tam olarak budur. Sizin bir stratejiniz yok, bu savaşı kazanmak için uzun vadeli bir planınız yok! Ne zaman liderlik göstereceksiniz?" sözleriyle yüklendi.

ABD İran bataklığında can çekişiyor! A Haber’de çarpıcı analiz: "Bu savaş Trump’ı tasfiye savaşına dönüştü" - 3

HEGSETH: "SİZİN 'TRUMP BOZUKLUĞU SENDROMUNUZ' VAR"

Bakan Pete Hegseth ise bu eleştirilere, "Elbette liderliğimiz var! Siz neden biraz liderlik gösterip askerlere fon sağlamayan demokrat arkadaşlarınıza karşı durmuyorsunuz? Askerler hakkında konuşmak mı istiyorsunuz? Sizin 'Trump Bozukluğu Sendromunuz' var ve anlamlı hiçbir şeye bağlılık gösteremiyorsunuz. Askerlerin parasını vermeyen demokratların siyasi korkaklığıdır bu" şeklinde yanıt verdi. Senatör ise tekrar söz alarak, "Sayın Hegseth, elinizde trilyonlar var, bir buçuk trilyon dolar daha istiyorsunuz. Bu bir para meselesi değil, bu bir liderlik ve kazanmak için ne gerektiği anlama meselesidir" ifadeleriyle tartışmayı noktaladı.

ABD İran bataklığında can çekişiyor! A Haber’de çarpıcı analiz: "Bu savaş Trump’ı tasfiye savaşına dönüştü" - 4

"DÜNYA TARİHİNİN EN KÖTÜ PLANLANMIŞ SAVAŞI"

Savaşın sahadaki yansımalarını değerlendiren Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, "Çeşitli askeri uzmanların analizlerini ve bir kurmay subay olarak süreci takip ettiğimde şunu söyleyebilirim: Amerikan tarihinde, hatta dünya tarihindeki en kötü planlanmış plan olarak paramparça çökmüş bir Amerikan savaş planını bugün İran'da görüyoruz" dedi.

ABD İran bataklığında can çekişiyor! A Haber’de çarpıcı analiz: "Bu savaş Trump’ı tasfiye savaşına dönüştü" - 5

"TRUMP, İSTİHBARATI DEĞİL MOSSAD'I DİNLEDİ"

Sürecin siyasi sonuçlarına dikkat çeken Gazeteci Abdulkadir Selvi, "Şu anda dünyanın en zor durumda olan lideri Donald Trump'tır. Çünkü bir planları olmadığı ortaya çıktı ve şu anda bir çıkış planları da yok. Perişan vaziyetteler. Güvenlik Direktörü Joe Kent istifa ettiğinde, 18 istihbarat servisinin İran'ın bir tehlike oluşturmadığına dair brifing verdiğini ancak Trump'ın kendi istihbaratını değil, İsrail'i ve Mossad'ı dinleyerek bu savaşa karar verdiğini açıkladı. 27 Şubat'ta o brifing veriliyor, 28 Şubat'ta savaşı başlattı. Artık bu savaş Trump'ı tasfiye savaşına dönüştü" değerlendirmesinde bulundu.

Selvi, liderlik farkına vurgu yaparak, "Tecrübeli senatörün dediği gibi, bu iş bir para değil liderlik meselesidir. Eğer başınızda Erdoğan gibi bir lider varsa sizi İran savaşından uzak tutar ama Trump ve Netanyahu varsa savaşa sokar. Putin, Kiev'e girerek hayatının hatasını yaptı; 48 saatte çıkacaktı, 5 yıl oldu. Trump da aynı hatayı yaptı. İran, Trump'ın Aşil topuğunu yakaladı. Seçime gidecek ve bu savaş devam ettikçe Trump seçimi kaybedecek. Amerika karizmayı çizdirdi; Maduro'yu yatağından alan Amerika'dan, Hürmüz ve Bâbülmendep'in kapanmasına engel olamayan bir Amerika'ya gelindi. Zaman Trump'ın aleyhine, İran'ın lehine işliyor. Amerika'nın rakipleri İran üzerinden Amerika'nın burnunu sürtüyor" sözlerini kullandı.

ABD İran bataklığında can çekişiyor! A Haber’de çarpıcı analiz: "Bu savaş Trump’ı tasfiye savaşına dönüştü" - 6

ULUSLARARASI HUKUKUN İFLASI VE VATANDAŞ TEPKİSİ

Savaşın hukuki boyutunu ve yaptırım ihtimallerini yorumlayan Hukukçu Av. Hadi Dündar, "Yaptırım yapabilecek güçler olan Uluslararası Adalet Divanı ile Uluslararası Ceza Mahkemesi ABD ve İsrail'in baskısı altında. Bir soruşturma açıldığında hakimlerin mal varlıklarını donduruyorlar, tehdit ediyorlar. Netanyahu ve ekibiyle ilgili etkili bir girişimde bulunulamadığını, alınan kararların kağıt üzerinde kaldığını gördük. Gazze'deki soykırıma sessiz kalındığında, hukuk sistemi çökmüştü. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Dünya 5'ten büyüktür' doktrini tam da bu adaletsizliğe işaret ediyordu" ifadelerini kullandı.

Hukukun durduramadığı savaşı ancak halkın durdurabileceğini belirten Dündar, "ABD'de halkın %60'tan fazlası bu müdahalelerin haksız olduğunu ve kendi çıkarlarına uymadığını söylüyor. Akaryakıt fiyatlarının iki katına çıkması ve gündelik hayatın etkilenmesi halkta büyük bir tepki oluşturdu. Eğer bu toplumsal baskı artarsa, yönetimler stratejilerini değiştirmek zorunda kalabilir. Şu anki tabloda uluslararası hukuktan bahsetmek maalesef sadece gazel okumak anlamına geliyor" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

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