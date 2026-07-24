ABD İran bataklığında can çekişiyor! A Haber’de çarpıcı analiz: "Bu savaş Trump’ı tasfiye savaşına dönüştü"

Bakan Pete Hegseth ise bu eleştirilere, "Elbette liderliğimiz var! Siz neden biraz liderlik gösterip askerlere fon sağlamayan demokrat arkadaşlarınıza karşı durmuyorsunuz? Askerler hakkında konuşmak mı istiyorsunuz? Sizin 'Trump Bozukluğu Sendromunuz' var ve anlamlı hiçbir şeye bağlılık gösteremiyorsunuz. Askerlerin parasını vermeyen demokratların siyasi korkaklığıdır bu" şeklinde yanıt verdi. Senatör ise tekrar söz alarak, "Sayın Hegseth, elinizde trilyonlar var, bir buçuk trilyon dolar daha istiyorsunuz. Bu bir para meselesi değil, bu bir liderlik ve kazanmak için ne gerektiği anlama meselesidir" ifadeleriyle tartışmayı noktaladı.

Savaşın sahadaki yansımalarını değerlendiren Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, "Çeşitli askeri uzmanların analizlerini ve bir kurmay subay olarak süreci takip ettiğimde şunu söyleyebilirim: Amerikan tarihinde, hatta dünya tarihindeki en kötü planlanmış plan olarak paramparça çökmüş bir Amerikan savaş planını bugün İran'da görüyoruz" dedi.

"TRUMP, İSTİHBARATI DEĞİL MOSSAD'I DİNLEDİ"

Sürecin siyasi sonuçlarına dikkat çeken Gazeteci Abdulkadir Selvi, "Şu anda dünyanın en zor durumda olan lideri Donald Trump'tır. Çünkü bir planları olmadığı ortaya çıktı ve şu anda bir çıkış planları da yok. Perişan vaziyetteler. Güvenlik Direktörü Joe Kent istifa ettiğinde, 18 istihbarat servisinin İran'ın bir tehlike oluşturmadığına dair brifing verdiğini ancak Trump'ın kendi istihbaratını değil, İsrail'i ve Mossad'ı dinleyerek bu savaşa karar verdiğini açıkladı. 27 Şubat'ta o brifing veriliyor, 28 Şubat'ta savaşı başlattı. Artık bu savaş Trump'ı tasfiye savaşına dönüştü" değerlendirmesinde bulundu.

Selvi, liderlik farkına vurgu yaparak, "Tecrübeli senatörün dediği gibi, bu iş bir para değil liderlik meselesidir. Eğer başınızda Erdoğan gibi bir lider varsa sizi İran savaşından uzak tutar ama Trump ve Netanyahu varsa savaşa sokar. Putin, Kiev'e girerek hayatının hatasını yaptı; 48 saatte çıkacaktı, 5 yıl oldu. Trump da aynı hatayı yaptı. İran, Trump'ın Aşil topuğunu yakaladı. Seçime gidecek ve bu savaş devam ettikçe Trump seçimi kaybedecek. Amerika karizmayı çizdirdi; Maduro'yu yatağından alan Amerika'dan, Hürmüz ve Bâbülmendep'in kapanmasına engel olamayan bir Amerika'ya gelindi. Zaman Trump'ın aleyhine, İran'ın lehine işliyor. Amerika'nın rakipleri İran üzerinden Amerika'nın burnunu sürtüyor" sözlerini kullandı.