İran'daki Kazma Dağı neden hedefte? Olası saldırı için 7 senaryo

Donald Trump, İran'ın anlaşmaya varmaması halinde Kazma Dağı'nı vuracaklarını belirtti. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü)



"KAZMA DAĞINI VURACAK BİR SİLAH YOK"

Emekli Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla, Trump'ın tehditleriyle hedef gösterdiği ve Natanz Nükleer Santral ile 1,5 kilometre mesafesi bulunan Kazma Dağı'nın vurulmadığını belirterek; "İran'ın Kazma Dağı'nın altında oluşturulan o şehrin içerisinde konuşlandırıldı. Şimdi bu Kazma Dağı hiç vurulmadı şimdiye kadar. Natanz vuruldu, Fordo vuruldu, İsfahan vuruldu ama burası vurulmadı. O 12 gün savaşında B-2'lerin attığı GBU-57 sığınak delici diye de geçen bombalar vardı. Dünyada bunun gibi derinlere inebilen başka bir bombanın olmadığı da biliniyor ama Amerikalıların iddia ettiği kadar da böyle 70-80 metreler değil." ifadelerini kullandı.



150 METRE DERİNLİKTEKİ BÜYÜK ŞEHİR

Hüseyin Fazla 12 gün savaşlarında B-2 bombardıman uçaklarının Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer santrallerini vurduğunu hatırlatırken, Kazma Dağı'nın vurulmasının zor olduğunu vurguladı. Fazla; "Bu bombalar katmanlara göre, akıllı bir başlığı var kafasında. Dolayısıyla eğer ki beton görürse onu delmek için başka bir mantıkla hareket ediyor, kum olursa farklı. Toprağın katmanlarına göre nüfuz etmeye çalışan bir şeyden bahsediyoruz. Şimdi Kazma Dağı, o atılan bombaların etkisinin ne kadar olduğunu gördük. Yani her ne kadar Trump iddia etse de nükleer tesislere öyle büyük zarar veremedi; Fordo'da, İsfahan'da ve Natanz'da." sözleriyle bombanın teknik kapasitesine dikkat çekti.

Kazma Dağı'nın diğer tesislerden farkını anlatan Dr. Hüseyin Fazla, "Şimdi Kazma Dağı 100 ile 150 metre yerin altında diyorlar ve daha özel bir şekilde yapılmış, diğerlerinden alınan derslerle yapılmış bir yer altı şehri. Bu şehri mevcut elimizdeki bombalarla vurma imkanımız yok. Dünyada bunu vurabilecek bir silah yok." dedi.



NETANYAHU'NUN "İKİ HAFTA" YANILGISI

Emekli Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla "Netanyahu'nun iddiası hep şuydu; 'İran nükleer silah yapacak, eğer biz vurmazsak iki hafta sonra yapacak' dedi. 12 Haziran'dan günümüze hep iki hafta geçe geçe. Bu bir kere yanılsama." ifadelerini kullanarak süregelen dezenformasyona dikkat çekti. Fazla, "İran'ın nükleer silah yapma kapasitesinin olsa da atabilecek kapasitesinin olmadığını değerlendiriyorum. Bu kadar dışa sıkışmış bir ülke nükleer silah kullanabilirdi. Ancak nükleer silah atabilecek uçağı yok, bu balistik füzelerin başlıklarına da o nükleer bombayı yapıp yerleştirebilecek teknoloji yok. Ama şu kesin, uranyumu yüzde 60'tan yüzde 90'a belki iki haftada çıkarabilir ama metal aşamasına geçip bomba yapması en az iki ay sürer." sözleriyle teknik gerçekleri aktardı.