Orta Doğu'daki savaş Hazar Denizi'ne mi taşınıyor? Türkiye risk altında
ABD-İran gerilimi sürerken Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde İran'a ait ticari gemiyi hedef alması bölgedeki tansiyonu zirveye taşıdı. Tahran'ın misilleme hazırlığında olduğu belirtilirken, savaşın yayılma ihtimali A Haber Gece programında değerlendirildi. Doç. Dr. Furkan Kaya, Hazar Denizi'nin İran cephesini birleştiren kritik havza olduğunu ve Türkiye'nin ateş hattına çekilmek istendiğini söyledi. Emekli Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla ise ABD'nin kara harekâtı kapasitesinin sınırlı olduğunu, Trump yönetiminin yıpratma stratejisi izlediğini ifade etti.
ABD ile İran arasında gerilim sürerken, Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde İran'a ait ticari bir gemiyi hedef aldığı saldırı bölgedeki tansiyonu yeni bir eşiğe taşıdı. Tahran yönetiminin misilleme sinyali vermesi, Orta Doğu'da çatışmaların yeni cephelere yayılabileceği endişelerini artırdı.
A Haber ekranlarında Sinan Tatlı'nın sunduğu A Haber Gece programında değerlendirilen gelişmelerde uzmanlar, Hazar Denizi'nin artık küresel güç mücadelesinin yeni sahalarından biri haline gelebileceğine dikkat çekti.
Uzmanlar, yaşanabilecek olası bir tırmanmanın Kafkasya'dan Türkistan coğrafyasına uzanan geniş bir hattı etkileyebileceği uyarısında bulundu.
"HAZAR ARTIK BİR BARIŞ DENİZİ DEĞİL"
Bölgedeki jeopolitik değişimi değerlendiren Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Furkan Kaya, "Hazar şu ana kadar konuştuğumuz bir deniz değildi. Karadeniz'i, Akdeniz'i, Umman Denizi'ni, Kızıl Deniz'i konuşuyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Büyük Orta Doğu Projesi kapsamında beş deniz stratejisi var. Beş denize hakim olmak ve aralarındaki geçişleri kontrol etmek istiyorlar. Bir Hazar kalmıştı, Hazar'da da şimdi barut kokusu var. Hazar artık bir barış denizi değil maalesef" ifadelerini kullandı. Hazar'ın stratejik önemine vurgu yapan Kaya, "Hazar dediğimiz zaman İran ile Rusya'nın arka kapı ticareti yürüttüğü bir yerden bahsediyoruz. Donbas ile Ukrayna cephesini İran cephesine birleştirecek tek havza burası. Ama ne hikmetse bu hadise yine bizi ilgilendiriyor. Birileri bizi bir şekilde buraya, bu ateşin içerisine itmeye çalışıyor" sözleriyle tehlikeye dikkat çekti.
Hürmüz Boğazı'ndaki mayın krizine değinen Doç. Dr. Furkan Kaya, "En son bir ABD sivil gemisi mayına çarptı. Orada Tahran, Amerika Birleşik Devletleri'nin savaş niyetini test ediyor. 'ABD mayınları temizliyordu' deniyordu ama temizlenmediği görüldü. Hazar'dan bir cephe açılması jeopolitik bir dolaşım problemi başlatacak. Bu durum Kazakistan'ı, Azerbaycan'ı, yani Türkistan coğrafyasını etkileyecek. Türkiye'yi bir şekilde Kafkasya cephesiyle İran'a bağlamak isteyen bir ateş hattı oluşturulmaya çalışılıyor" değerlendirmesinde bulundu.
ABD'NİN BÖLGEDEKİ ASKERİ SEVKİYATI: 6 BİN DENİZ PİYADESİ
Bölgedeki askeri hareketliliğin teknik detaylarını aktaran Emekli Pilot Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla, "ABD, Hürmüz Boğazı ile ilgili kilidi açabilmek için Mart ayında düğmeye basmıştı. Tripoli ve Boxer grupları yola çıktı, toplamda 6 bin civarında deniz piyadesi bölgeye getirildi. Eğer ateşkes sonrası bir mutabakat olmazsa Hürmüz'de bir amfibi çıkarma harekatı olabileceğini değerlendirmiştik. Çünkü ABD bu kadar deniz piyadesini bölgeye yığıyorsa Hürmüz'ü kendi kontrolü altına almak istiyordur" dedi.
"İRAN, ABD'Yİ KLASİK SAVAŞLA DİZE GETİREMEYECEĞİNİ BİLİYOR"
ABD'nin mevcut stratejisini ve İran'ın asimetrik hamlelerini analiz eden Hüseyin Fazla, "Görüldüğü kadarıyla ABD'nin şu anda burada büyük bir harekat yapma niyeti yok. Gördüklerimiz sadece sınırlı, düşük yoğunluklu hava harekatlarıdır. Taraflar birbirini yıpratıyor ve kontrolü elinde tutmaya çalışıyor. İran biliyor ki ABD'yi klasik savaş taktikleriyle dize getirmesi imkansız. Bu nedenle kamikaze dronlar ve balistik füzelerle bölge ülkelerini baskı altında tutarak kendisine tabi kılmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.
"HAVA ÜSLERİNDE GÖREV YAPAN ASKERLER AMFİBİ VE KARA HAREKATI YAPAMAZ"
Bölgedeki ABD askeri varlığına da açıklık getiren Fazla, "Biz 50 bin askerden bahsediyoruz ama bunlar hava üslerinde ve lojistik merkezlerde görev yapan askerler. Herhangi bir amfibi veya kara harekatında görev alabilecek eğitimde askerler değiller. O zaman geriye dışarıdan getirilecek askerler kalıyor" sözleriyle bölgedeki askeri tabloyu özetledi.