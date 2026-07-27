Kafkasya'da yeni cephe hazırlığı mı? Uzmanı A Haber'de açıkladı: "Türkiye ateş hattına çekilmeye çalışılıyor"

Bölgedeki jeopolitik değişimi değerlendiren Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Furkan Kaya, " Hazar şu ana kadar konuştuğumuz bir deniz değildi. Karadeniz'i, Akdeniz'i, Umman Denizi'ni, Kızıl Deniz'i konuşuyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Büyük Orta Doğu Projesi kapsamında beş deniz stratejisi var. Beş denize hakim olmak ve aralarındaki geçişleri kontrol etmek istiyorlar. Bir Hazar kalmıştı, Hazar'da da şimdi barut kokusu var. Hazar artık bir barış denizi değil maalesef" ifadelerini kullandı. Hazar'ın stratejik önemine vurgu yapan Kaya, "Hazar dediğimiz zaman İran ile Rusya'nın arka kapı ticareti yürüttüğü bir yerden bahsediyoruz. Donbas ile Ukrayna cephesini İran cephesine birleştirecek tek havza burası. Ama ne hikmetse bu hadise yine bizi ilgilendiriyor. Birileri bizi bir şekilde buraya, bu ateşin içerisine itmeye çalışıyor" sözleriyle tehlikeye dikkat çekti.

ABD ile İran arasında gerilim sürerken, Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde İran'a ait ticari bir gemiyi hedef aldığı saldırı bölgedeki tansiyonu yeni bir eşiğe taşıdı. Tahran yönetiminin misilleme sinyali vermesi, Orta Doğu'da çatışmaların yeni cephelere yayılabileceği endişelerini artırdı.

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Furkan Kaya, Ukrayna'nın İran teknesini vurmasıyla Hazar Denizi'nde yeni cephe açılabileceğini ve Türkiye başta olmak üzere Türkistan coğrafyasının risk altında olduğunu belirtti.(Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü)

TAHRAN ABD'NİN SAVAŞ NİYETİNİ TEST EDİYOR

Hürmüz Boğazı'ndaki mayın krizine değinen Doç. Dr. Furkan Kaya, "En son bir ABD sivil gemisi mayına çarptı. Orada Tahran, Amerika Birleşik Devletleri'nin savaş niyetini test ediyor. 'ABD mayınları temizliyordu' deniyordu ama temizlenmediği görüldü. Hazar'dan bir cephe açılması jeopolitik bir dolaşım problemi başlatacak. Bu durum Kazakistan'ı, Azerbaycan'ı, yani Türkistan coğrafyasını etkileyecek. Türkiye'yi bir şekilde Kafkasya cephesiyle İran'a bağlamak isteyen bir ateş hattı oluşturulmaya çalışılıyor" değerlendirmesinde bulundu.

ABD'NİN BÖLGEDEKİ ASKERİ SEVKİYATI: 6 BİN DENİZ PİYADESİ

Bölgedeki askeri hareketliliğin teknik detaylarını aktaran Emekli Pilot Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla, "ABD, Hürmüz Boğazı ile ilgili kilidi açabilmek için Mart ayında düğmeye basmıştı. Tripoli ve Boxer grupları yola çıktı, toplamda 6 bin civarında deniz piyadesi bölgeye getirildi. Eğer ateşkes sonrası bir mutabakat olmazsa Hürmüz'de bir amfibi çıkarma harekatı olabileceğini değerlendirmiştik. Çünkü ABD bu kadar deniz piyadesini bölgeye yığıyorsa Hürmüz'ü kendi kontrolü altına almak istiyordur" dedi.