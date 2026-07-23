Enerji piyasalarında alarm: Brent petrol 100 doları aştı

Brent petrolün varil fiyatı, Orta Doğu'da artan gerilim, Hürmüz ve Babülmendep boğazlarında petrol sevkiyatına yönelik riskler ile enerji altyapısına ilişkin güvenlik endişelerinin etkisiyle 100 doların üzerine çıkarak 27 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Orta Doğu'da tırmanan gerilim, küresel enerji piyasalarını etkiledi. Hürmüz ve Babülmendep boğazlarında petrol sevkiyatına yönelik artan riskler ile enerji altyapısına ilişkin güvenlik endişelerinin etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı 100 doların üzerine çıktı. İşte detaylar....

Brent petrolün dün 94,07 dolardan tamamlayan vadeli varil fiyatı, bugün saat 16.16 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 6,5 artarak 100,17 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de 91,54 dolardan alıcı buldu. 27 MAYIS'TAN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYEDE Böylece Brent petrolün vadeli varil fiyatı 27 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesini gördü.

GÜVENLİK RİSKLERİ ETKİLİ OLDU

Fiyatlardaki yükselişte, ABD ile İran arasında tırmanan gerilimin Hürmüz Boğazı'nda petrol sevkiyatını aksatabileceği endişesi ile Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik deniz ablukasının ardından Babülmendep Boğazı'nda artan güvenlik riskleri etkili oldu. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, 20 Temmuz'da, Suudi Arabistan'a karşı "deniz ablukası" uygulamaya başladıklarını duyurmuş, dün gece ise geçiş yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait iki petrol tankerini insansız hava araçları ve füzelerle hedef aldıklarını açıklamıştı.

TRUMP, İRAN'I SORUMLU TUTACAĞINI BİLDİRDİ ABD Başkanı Donald Trump da bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Orta Doğu'da Husilerin yeniden saldırıya geçmesi halinde ABD'nin bu durumdan İran'ı sorumlu tutacağını bildirdi. Söz konusu saldırılar, Hürmüz ve Babülmendep boğazlarında taşımacılık risklerini artırırken küresel petrol arzının güvenliğine ilişkin kaygıları da derinleştiriyor.