Petrol ve değerli metal piyasalarında jeopolitik gelişmelerin etkisi sürüyor. A Haber yayınında değerlendirmelerde bulunan Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, ateşkes beklentisinin fiyatlarda sınırlı bir geri çekilme oluşturduğunu ancak piyasanın artık açıklamalardan çok somut gelişmeleri fiyatladığını belirtti. Ergezen, kalıcı anlaşma sağlanması halinde petrol fiyatlarının 70 doların altına gerileyebileceğini aktarırken, ons ve gram altın için öngördüğü fiyat aralıklarını da açıkladı.

Petrol piyasası, ABD-İran hattındaki ateşkes açıklamalarından çok sahadaki somut gelişmelere göre yön buluyor. (Foto: A Haber)

SAVAŞ PİYASALARI NASIL ETKİLEDİ?

ABD ile İran arasındaki karşılıklı saldırıların sürmesiyle petrol fiyatları yeniden yükselişe geçti ve 90 dolar sınırına dayandı. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim etkili olurken, İran'ın Husileri kışkırtarak Babülmendep Boğazı'nı kapatmak istemesi riski bulunuyor. Peki saldırılar piyasayı nasıl tetikledi, petrol fiyatlarında yükseliş korkusu devam ediyor mu? Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen'in değerlendirmeleri şu şekilde:

"Çünkü her ne kadar bir ateşkes olacağına yönelik beklentiler bugün itibarıyla artmış olsa bile her gün bu haberler değişebiliyor. Hatırlanacağı üzere zaten bir kalıcı anlaşmaya oldukça yakındık ama buna müteakip yeniden saldırılar başlamıştı. Şimdi yeniden ateşkes olacağına yönelik güçlü bir beklenti oluştu ama petrol fiyatlarının buna çok da fazla tepki vermediğini görüyoruz. Bir miktar geri çekildi ama hala o ateşkesin gerçekleşmesini bekliyor"