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ABD-İran gerilimi piyasaları vurdu! Uzmanı A Haber’de değerlendirdi: Petrol ve altında yeni beklenti

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ABD-İran gerilimi piyasaları vurdu! Uzmanı A Haber’de değerlendirdi: Petrol ve altında yeni beklenti

ABD ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar ve stratejik boğazlara ilişkin riskler petrol fiyatlarını yeniden 90 dolar sınırına taşıdı. Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, Hürmüz Boğazı’nda geçişlerin tamamen durması ve çatışmaların şiddetlenmesi halinde petrolün 90 doların üzerine çıkabileceğini söyledi. Altın fiyatlarında ise güçlü bir yükseliş beklemediğini, ons altının 3 bin 900-4 bin 400 dolar, gram altının da 5 bin 900-7 bin lira aralığında yatay seyretmesinin daha olası olduğunu belirtti.

Petrol ve değerli metal piyasalarında jeopolitik gelişmelerin etkisi sürüyor. A Haber yayınında değerlendirmelerde bulunan Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, ateşkes beklentisinin fiyatlarda sınırlı bir geri çekilme oluşturduğunu ancak piyasanın artık açıklamalardan çok somut gelişmeleri fiyatladığını belirtti. Ergezen, kalıcı anlaşma sağlanması halinde petrol fiyatlarının 70 doların altına gerileyebileceğini aktarırken, ons ve gram altın için öngördüğü fiyat aralıklarını da açıkladı.

Petrol piyasası, ABD-İran hattındaki ateşkes açıklamalarından çok sahadaki somut gelişmelere göre yön buluyor. (Foto: A Haber)Petrol piyasası, ABD-İran hattındaki ateşkes açıklamalarından çok sahadaki somut gelişmelere göre yön buluyor. (Foto: A Haber)

SAVAŞ PİYASALARI NASIL ETKİLEDİ?

ABD ile İran arasındaki karşılıklı saldırıların sürmesiyle petrol fiyatları yeniden yükselişe geçti ve 90 dolar sınırına dayandı. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim etkili olurken, İran'ın Husileri kışkırtarak Babülmendep Boğazı'nı kapatmak istemesi riski bulunuyor. Peki saldırılar piyasayı nasıl tetikledi, petrol fiyatlarında yükseliş korkusu devam ediyor mu? Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen'in değerlendirmeleri şu şekilde:

"Çünkü her ne kadar bir ateşkes olacağına yönelik beklentiler bugün itibarıyla artmış olsa bile her gün bu haberler değişebiliyor. Hatırlanacağı üzere zaten bir kalıcı anlaşmaya oldukça yakındık ama buna müteakip yeniden saldırılar başlamıştı. Şimdi yeniden ateşkes olacağına yönelik güçlü bir beklenti oluştu ama petrol fiyatlarının buna çok da fazla tepki vermediğini görüyoruz. Bir miktar geri çekildi ama hala o ateşkesin gerçekleşmesini bekliyor"

Hürmüz Boğazı’nda geçişlerin durması ve çatışmaların şiddetlenmesi halinde petrol fiyatlarının 90 doların üzerine çıkabileceği değerlendiriliyor. (Foto: A Haber)Hürmüz Boğazı’nda geçişlerin durması ve çatışmaların şiddetlenmesi halinde petrol fiyatlarının 90 doların üzerine çıkabileceği değerlendiriliyor. (Foto: A Haber)

PETROLDE 90 DOLARIN ÜZERİ GÖRÜLEBİLİR

Piyasanın artık açıklamalara hemen tepki vermediğini belirten Zafer Ergezen, "Hürmüz Boğazı'ndaki geçişler tamamen durur ve çatışmalar daha da şiddetlenirse petrol fiyatlarında 90 doların üzerinin görülmesini bekliyorum. Onun haricinde fiyatların 90 dolar seviyesinin çok fazla üzerine çıkmasını beklemiyorum" ifadelerini kullandı.

Olası ateşkes ve kalıcı anlaşma senaryolarını da değerlendiren Zafer Ergezen, "Ateşkes sağlanırsa petrolün hızlı bir şekilde 80 dolara doğru gerileyeceğini düşünüyorum. Kalıcı bir anlaşma olursa fiyatlar 70 dolara, hatta daha aşağı seviyelere gidebilir" sözleriyle aktardı.

Petrol fiyatlarındaki yükselişin dolar ve faiz beklentilerini desteklemesi, altın ve gümüş üzerindeki satış baskısını artırabilir. (Foto: A Haber)Petrol fiyatlarındaki yükselişin dolar ve faiz beklentilerini desteklemesi, altın ve gümüş üzerindeki satış baskısını artırabilir. (Foto: A Haber)

ALTINDA SATIŞ BASKISI DEVAM EDEBİLİR

Gram altına yönelik değerlendirmelerde bulunan Zafer Ergezen, FED'e ilişkin baskının büyük ölçüde fiyatlamalara yansıdığını belirtti. Petrol fiyatlarının 80 doların üzerine çıkmasıyla dolar endeksinin yeniden yükselmeye başladığını dile getirdi. Bu durumun faizlerin yüksek kalabileceği veya yükselebileceği endişesini beraberinde getirdiğine dikkat çekti. Bu nedenle altın ve gümüşte satış baskısı bulunduğunu vurguladı.

Ons altında 3 bin 900-4 bin dolar bandının güçlü destek olarak öne çıkması, fiyatlarda sert düşüş ihtimalini sınırlıyor. (Foto: A Haber)Ons altında 3 bin 900-4 bin dolar bandının güçlü destek olarak öne çıkması, fiyatlarda sert düşüş ihtimalini sınırlıyor. (Foto: A Haber)

ONS ALTINDA 3 BİN 900 DOLAR SINIRI

Faiz artışı ve yüksek enflasyon beklentilerinin büyük ölçüde fiyatlandığını söyleyen Zafer Ergezen, "Ons altında 3 bin 900-4 bin dolar bandının aşağı yönlü geçilmesini çok fazla beklemiyorum. Gram altın tarafında da 5 bin 900-6 bin lira bandının altına inilmesini beklemiyorum" ifadelerini kullandı.

Altın fiyatlarında yükselişten çok yatay bir piyasa beklediğini belirten Zafer Ergezen, "Bu seviyelerin korunması hemen yükseliş yaşanacağı anlamına gelmiyor. Bir süre yatay piyasada hareket edilmesi daha olası görünüyor" sözleriyle aktardı.

Gram altının kısa vadede 5 bin 900 ile 7 bin lira arasında yatay ve dalgalı bir seyir izlemesi bekleniyor. (Foto: A Haber)Gram altının kısa vadede 5 bin 900 ile 7 bin lira arasında yatay ve dalgalı bir seyir izlemesi bekleniyor. (Foto: A Haber)

GRAM ALTIN İÇİN 7 BİN LİRA TAHMİNİ

Kısa vadeli fiyat aralıklarını açıklayan Zafer Ergezen, "Ons altında 4 bin 400 dolar seviyesinin yukarı yönlü geçilmesini beklemiyorum. Kısa vadede aşağıda 3 bin 900, yukarıda ise 4 bin 400 bandı arasında bir salınım bekliyorum.

Gram altın tarafında aşağıda 5 bin 900-6 bin lira, yukarıda ise 6 bin 800-7 bin lira bandı arasında hareket olması en azından bir süre yüksek ihtimal gibi gözükmekte." ifadelerini kullandı.

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