ABD-İran gerilimi piyasaları vurdu! Uzmanı A Haber’de değerlendirdi: Petrol ve altında yeni beklenti
ABD ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar ve stratejik boğazlara ilişkin riskler petrol fiyatlarını yeniden 90 dolar sınırına taşıdı. Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, Hürmüz Boğazı’nda geçişlerin tamamen durması ve çatışmaların şiddetlenmesi halinde petrolün 90 doların üzerine çıkabileceğini söyledi. Altın fiyatlarında ise güçlü bir yükseliş beklemediğini, ons altının 3 bin 900-4 bin 400 dolar, gram altının da 5 bin 900-7 bin lira aralığında yatay seyretmesinin daha olası olduğunu belirtti.
Petrol ve değerli metal piyasalarında jeopolitik gelişmelerin etkisi sürüyor. A Haber yayınında değerlendirmelerde bulunan Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, ateşkes beklentisinin fiyatlarda sınırlı bir geri çekilme oluşturduğunu ancak piyasanın artık açıklamalardan çok somut gelişmeleri fiyatladığını belirtti. Ergezen, kalıcı anlaşma sağlanması halinde petrol fiyatlarının 70 doların altına gerileyebileceğini aktarırken, ons ve gram altın için öngördüğü fiyat aralıklarını da açıkladı.
SAVAŞ PİYASALARI NASIL ETKİLEDİ?
ABD ile İran arasındaki karşılıklı saldırıların sürmesiyle petrol fiyatları yeniden yükselişe geçti ve 90 dolar sınırına dayandı. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim etkili olurken, İran'ın Husileri kışkırtarak Babülmendep Boğazı'nı kapatmak istemesi riski bulunuyor. Peki saldırılar piyasayı nasıl tetikledi, petrol fiyatlarında yükseliş korkusu devam ediyor mu? Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen'in değerlendirmeleri şu şekilde:
"Çünkü her ne kadar bir ateşkes olacağına yönelik beklentiler bugün itibarıyla artmış olsa bile her gün bu haberler değişebiliyor. Hatırlanacağı üzere zaten bir kalıcı anlaşmaya oldukça yakındık ama buna müteakip yeniden saldırılar başlamıştı. Şimdi yeniden ateşkes olacağına yönelik güçlü bir beklenti oluştu ama petrol fiyatlarının buna çok da fazla tepki vermediğini görüyoruz. Bir miktar geri çekildi ama hala o ateşkesin gerçekleşmesini bekliyor"
PETROLDE 90 DOLARIN ÜZERİ GÖRÜLEBİLİR
Piyasanın artık açıklamalara hemen tepki vermediğini belirten Zafer Ergezen, "Hürmüz Boğazı'ndaki geçişler tamamen durur ve çatışmalar daha da şiddetlenirse petrol fiyatlarında 90 doların üzerinin görülmesini bekliyorum. Onun haricinde fiyatların 90 dolar seviyesinin çok fazla üzerine çıkmasını beklemiyorum" ifadelerini kullandı.
Olası ateşkes ve kalıcı anlaşma senaryolarını da değerlendiren Zafer Ergezen, "Ateşkes sağlanırsa petrolün hızlı bir şekilde 80 dolara doğru gerileyeceğini düşünüyorum. Kalıcı bir anlaşma olursa fiyatlar 70 dolara, hatta daha aşağı seviyelere gidebilir" sözleriyle aktardı.