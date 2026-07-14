10 Avrupa ülkesinden ortak savunma hamlesi! Anti-Balistik Füze Koalisyonu kuruldu
Fransa ve Ukrayna’nın da aralarında bulunduğu 10 Avrupa ülkesi, balistik füzelerin oluşturduğu artan tehdide karşı Anti-Balistik Füze Koalisyonu kurduklarını bildirdi.
Fransa'nın başkenti Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde Anti-Balistik Füze Koalisyonu toplantısı düzenlendi.
Toplantının ardından Danimarka, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Norveç, İspanya, İsveç, Ukrayna ve İngiltere liderleri ortak yazılı açıklama yaptı.
"SAVUNMA AMAÇLI KOALİSYON"
Açıklamada, söz konusu ülkelerin liderlerinin balistik füzelerin oluşturduğu tehdidin ve Avrupa kıtası için savunma kapasitesinin artan öneminin farkında olduğu belirtildi.
Balistik füzelere karşı yalnızca savunma amaçlı bir koalisyonun kuruluşunun duyurusu yapılan açıklamada, "(Koalisyonun) Anti-balistik kapasite geliştirmek için yılmadan çalışmayı hedefleyen başat projesine desteğimizi bildiriyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, Avrupa'nın korunması için kapsamlı ve entegre bir anti-balistik füze savunmasının gerekli olduğu, bu yapıyla gelecekteki olası füze tehditlerine karşı caydırıcılık sağlanmasının hedeflendiği kaydedildi.
Bu "anti-balistik çözümün" balistik füzelere karşı halihazırda Avrupa'da var olan savunma sistemlerini tamamlayacağına dikkat çekilen açıklamada, ülkelerin savunma endüstrileri, araştırma kapasiteleri ve operasyonel tecrübelerini ortaya koyarak balistik füzelere karşı ortak bir Avrupa kapasitesi inşa etmeyi amaçladıkları vurgulandı.
KATILIMCILARA AÇIK
Açıklamada, koalisyonun uluslararası yükümlülüklerine ve yasal çerçeveye uygun olarak ilk operasyonel kapasitesi için yol haritası oluşturulacağı taahhüt edildi.
Danimarka, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Norveç, İspanya, İsveç, Ukrayna ve İngiltere'nin koalisyonun kurucu ülkeleri olduğu bildirilen açıklamada, bununla birlikte koalisyonun, aynı hedefleri taşıyan ülkelerin katılımına açık olduğu ifade edildi.
KOALİSYON NEYİ DEĞİŞTİRECEK?
10 kurucu ülke yer alıyor: Koalisyonun kurucu üyeleri Danimarka, Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya, Hollanda, Norveç, İspanya, İsveç ve Ukrayna'dan oluşuyor. Ortak bildiride, aynı hedefleri paylaşan diğer ülkelerin de ilerleyen süreçte koalisyona katılabileceği belirtildi.
İlk hedef ortak savunma kapasitesi: Ortak açıklamaya göre koalisyonun öncelikli amacı, Avrupa'nın balistik füzelere karşı ortak ve entegre bir savunma kapasitesi oluşturması. Bu kapsamda ilk operasyonel kapasite için yol haritası hazırlanacak.
NATO'nun yerine geçmeyecek: Koalisyonun mevcut NATO hava ve füze savunma sistemlerinin yerine geçmesi değil, Avrupa'da halihazırda bulunan savunma altyapısını tamamlaması hedefleniyor. Bildiride, geliştirilecek sistemin mevcut savunma mimarisini güçlendireceği vurgulandı.
Ortak üretim ve teknoloji paylaşımı hedefleniyor: Kurucu ülkeler, balistik füzelere karşı ortak Avrupa kapasitesi oluşturabilmek için savunma sanayisi, araştırma altyapısı ve operasyonel tecrübelerini bir araya getirmeyi planlıyor. Bu kapsamda teknoloji geliştirme ve ortak üretim projelerinin de desteklenmesi öngörülüyor.
Türkiye açısından olası etkileri: Türkiye koalisyonun kurucu üyeleri arasında yer almıyor. Ancak Avrupa'da oluşturulması hedeflenen yeni füze savunma mimarisinin NATO'nun mevcut savunma altyapısını tamamlayıcı nitelikte tasarlanması, ittifakın genel savunma planlaması açısından da yakından takip edilecek başlıklar arasında bulunuyor.