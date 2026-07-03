Başkan Erdoğan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüştü! "Müttefikler arasındaki bağ kuvvetlenmeli"

Başkan Erdoğan ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni (Foto: AA ARŞİV)

HANGİ KONULAR ELE ALINDI?

Liderler, Türkiye-İtalya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

SAVUNMA SANAYİİ VE İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Erdoğan görüşmede, Türkiye ile İtalya arasında savunma sanayii başta olmak üzere her alanda iş birliğini güçlendirmek için çalıştıklarını, ilişkilere ivme kazandıracak yeni adımlar atmanın da önemli olduğunu ifade etti.