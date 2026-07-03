Başkan Erdoğan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüştü! "Müttefikler arasındaki bağ kuvvetlenmeli"
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Türkiye-İtalya ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nde müttefikler arasındaki bağların daha da kuvvetlendirilmesini beklediklerini vurguladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
HANGİ KONULAR ELE ALINDI?
Liderler, Türkiye-İtalya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı.
SAVUNMA SANAYİİ VE İŞ BİRLİĞİ VURGUSU
Erdoğan görüşmede, Türkiye ile İtalya arasında savunma sanayii başta olmak üzere her alanda iş birliğini güçlendirmek için çalıştıklarını, ilişkilere ivme kazandıracak yeni adımlar atmanın da önemli olduğunu ifade etti.