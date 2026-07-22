ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'a yönelik savaşın bugüne kadar ABD'ye 37,5 milyar dolara mal olduğunu açıkladı. Hegseth, çatışmaların yeniden şiddetlenmesinin ardından Kongre'den acil ek bütçe talep ederken, savaşın maliyeti ve yönetimi nedeniyle Demokratların sert eleştirileriyle karşılaştı.

Kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesinde kamuoyu yoklamalarında yükselişe geçen Demokratlar, İran savaşının yüksek maliyetini ve ekonomik etkilerini seçmen nezdinde önemli bir tartışma konusu haline getirmeye çalışıyor.

37,5 MİLYAR DOLARLIK MALİYET AÇIKLANDI

Washington'da Kongre'de düzenlenen oturumda konuşan Hegseth, açıkladığı 37,5 milyar dolarlık rakamın hem savaşın bugüne kadarki maliyetini hem de 30 Eylül'e kadar öngörülen harcamaları kapsadığını söyledi.

Pentagon'un bu hesaplamayı hangi yöntemle yaptığı ise netlik kazanmadı. Reuters'a mart ayında konuşan bir kaynak, Trump yönetiminin savaşın ilk altı gününün maliyetini en az 11,3 milyar dolar olarak hesapladığını aktarmıştı.

TRUMP KONGRE'DEN 90 MİLYAR DOLAR DAHA İSTEDİ

ABD Başkanı Donald Trump geçen ay Kongre'den yaklaşık 90 milyar dolarlık ek bütçe talebinde bulundu. Söz konusu kaynağın büyük bölümünün İran operasyonlarına ayrılması planlanıyor.

Bu talebin, savaşın uzamasından rahatsız olan ve ara seçimler öncesinde baskı altında bulunan Kongre üyeleriyle yeni bir bütçe mücadelesine yol açması bekleniyor.

Hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat milletvekilleri, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırıları başlatmasından bu yana Trump yönetiminin Kongre'yi savaşın gidişatı ve planları konusunda yeterince bilgilendirmediğini savunuyor.

DEMOKRATLARDAN SERT ELEŞTİRİLER

Senato Tahsisatlar Komitesi'nin kıdemli Demokrat üyesi Patty Murray, duruşmada Trump yönetimini sert sözlerle eleştirdi.

Murray, "Başkan gerilimi tırmandırmakla, savaş suçu sayılabilecek adımları gündeme getirmekle ve bunun yeni bir sonsuz savaşa dönüşebileceğini ima etmekle tehdit ediyor." dedi.

Trump ise son dönemde İran'a yönelik tehditlerini artırırken, sivil altyapının da hedef alınabileceğine ilişkin açıklamaları nedeniyle eleştiriliyor. Hukuk uzmanları, bu tür saldırıların savaş suçu kapsamına girebileceğini belirtiyor.

Demokrat Senatör Kirsten Gillibrand da yönetimin çelişkili açıklamalar yaptığını savunarak, "Ya savaş bitti ya bitmedi. Ya iki hafta içinde sonuçlanacak ya da sonuçlanmayacak. Ya füze saldırıları var ya da yok. Söyledikleriniz birbiriyle örtüşmüyor." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi ve Senato'daki dar çoğunluğu nedeniyle bütçe tasarılarının geçebilmesi için Demokratların desteğine ihtiyaç duyulabileceği değerlendiriliyor.

PENTAGON: EĞİTİM FAALİYETLERİ AKSAYABİLİR

Hegseth, ek bütçenin onaylanmaması halinde ABD ordusundaki eğitim faaliyetlerinin kısıtlanmak zorunda kalacağını söyledi.

Yaklaşık 1 trilyon dolarlık Pentagon bütçesini zorlayan savaşın, personel harcamaları ve gelecekteki savunma yatırımları üzerinde de baskı oluşturduğu belirtildi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine ise asker maaşlarının ödeneceğini ancak bakım-onarım giderleri ile geleceğe yönelik askeri yatırımların finansmanında sıkıntılar yaşanabileceğini ifade etti.

Hegseth ayrıca Kongre'den yalnızca ek savaş bütçesini değil, 2027 mali yılı için talep edilen 1,5 trilyon dolarlık savunma bütçesini de onaylamasını istedi.

"Bu bakanlığın 1,5 trilyon dolarlık bütçeyle finanse edilmemesi, ülkemizin karşı karşıya olduğu en büyük tehdittir." diyen Hegseth, savunma harcamalarının artırılması gerektiğini savundu.

ATEŞKES ÇÖKTÜ, ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

ABD ile İran arasında sağlanan kırılgan ateşkesin bu ayın başında bozulmasının ardından iki tarafın da her gün karşılıklı saldırılar düzenlediği bildirildi.

Pentagon'un verilerine göre savaşta hayatını kaybeden ABD askerlerinin sayısı hafta sonu itibarıyla 18'e yükseldi. Yaklaşık 430 ABD askeri de yaralandı.

Pentagon, yalnızca 7 Temmuz'dan bu yana 100 askerin yaralandığını, ancak bunların yüzde 96'sının yeniden görevine döndüğünü açıkladı.

TRUMP'TAN YENİ SALDIRI SİNYALİ

Donald Trump son günlerde İran'da vurulan hedeflerin kapsamını genişletebileceğini belirterek enerji tesisleri, köprüler ve İran'ın Harg Adası'ndaki petrol terminalinin de hedef alınabileceğini dile getirdi. Ayrıca yer altındaki "Pickaxe Mountain" olarak bilinen nükleer bağlantılı tesise yönelik saldırı seçeneğini de gündeme getirdi.

Trump, salı günü yaptığı açıklamada söz konusu dağdaki tesisin "çok yakında" hedef alınacağını söyledi.