Şahıs hesabında 20 milyar TL’lik hacim! A Haber’de çarpıcı analiz: "Bu sadece buzdağının ucu"
Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent hakkında hazırlanan MASAK raporları, yardım paralarının akıbetine dair korkunç iddiaları gün yüzüne çıkardı. Toplanan milyarlarca liranın bahis sitelerinde harcandığı, şahsi hesaplar üzerinden devasa transferlerin yapıldığı ve organizasyonun arkasında planlı bir algı operasyonunun yürüdüğü belirtiliyor. A Haber’de konuşan Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, incelemelerin henüz sınırlı sayıda kişi üzerinde yürütüldüğünü belirterek "Yeliz isimli şahsın hesaplarında 20 milyar TL'lik hacim görüldü" dedi.
Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda yer aldığı belirtilen yeni bulgular kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Raporda yer alan para hareketleri, bahis işlemleri ve mali transferlere ilişkin iddialar A Haber ekranlarında Hukukçu Av. Hadi Dündar ve Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, ayrıntılarıyla konuyu ele aldı.
HALUK LEVENT'E İLİŞKİN BAHİS İDDİALARI VE MASAK RAPORLARI GÜNDEME GELDİ
Programda, kamuoyunda daha önce de gündeme gelen Haluk Levent'e yönelik bahis iddiaları yeniden ele alındı. Yayında, Haluk Levent'in çok sayıda telefon hattı kullandığı, bunlardan birinin "HL5" olarak isimlendirildiği ve bu ifadenin daha önce danışmanı Yeliz Kaya tarafından da dile getirildiği hatırlatıldı.
Programda paylaşılan değerlendirmelerde, Haluk Levent'e ait olduğu öne sürülen mesajlarda çeşitli futbol karşılaşmalarına ilişkin bahis kuponlarının yer aldığı, farklı kişilere belirli maçların oynanmasına yönelik yönlendirmeler yapıldığı iddia edildi. Stuttgart ve Real Madrid karşılaşmalarına ilişkin handikaplı bahis seçeneklerinin bulunduğu mesajlarda yüz binlerce liralık kuponlardan söz edildiği aktarılırken, MASAK raporlarına yansıyan para hareketleri kapsamında yaklaşık 990 milyon liralık bahis işlemi ile 390-400 milyon lira seviyesinde kayıp bulunduğu yönündeki iddialar da programda dile getirildi.
AV. HADİ DÜNDAR: TELEFONDAN ELDE EDİLEN GÖRÜNTÜLER SORUŞTURMAYA GİRDİ
Hukukçu Av. Hadi Dündar, bugün ortaya çıkan mesajlara ilişkin değerlendirmesinde, firari durumda bulunan bir kişinin noterde vekâlet işlemi yapmak isterken kimlik bilgilerinin sisteme girilmesiyle kolluk kuvvetlerinin harekete geçtiğini belirterek, "Şahıs noterde gözaltına alındı. O sırada polis ekipleri çok hızlı davranarak açık durumdaki telefonu ele geçirdi. Dikkat ederseniz görüntüler de başka bir telefonla çekilmiş fotoğraflar. Çünkü sonraki süreçte telefonların şifreleri verilmediği için bu görüntüler büyük önem taşıdı." ifadelerini kullandı.
Dündar, Haluk Levent'in gözaltına alındığında üzerinde dört telefon bulunduğunu ve bu telefonların şifrelerinin de verilmediğini öne sürerek, "Böylesine ağır iddiaların bulunduğu bir dosyada telefon şifreleri paylaşılmadı." dedi.
"990 MİLYON LİRALIK BAHİS HAREKETİ VAR"
MASAK raporlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dündar, "Türkiye'de faaliyet gösteren yasal bahis sitelerinde farklı kişilere ait IBAN ve hesapların kullanıldığı görülüyor. Bu hesaplar üzerinden yaklaşık 990 milyon TL'lik bahis oynandığı tespit edilmiş durumda." ifadelerini kullandı.
Bahis kuponlarında çok yüksek rakamların yer aldığını söyleyen Dündar, "Bir seferinde 600 bin lira, başka bir işlemde 1,5 milyon lira, kimi zaman 100 bin, 300 bin ya da 700 bin liralık bahisler oynandığı görülüyor. Hatta yalnızca bir kişinin hesabından yaklaşık 190 milyon liralık bahis işlemi yapıldığı tespit edilmiş durumda. Bunların tamamı toplandığında yaklaşık 990 milyon TL'lik hacim ortaya çıkıyor." sözleriyle değerlendirmesini sürdürdü.
MASAK raporlarında yaklaşık 400 milyon liraya yakın zararın yer aldığını belirten Dündar, "Ancak bunu tek başına söylemek eksik olur. Yaklaşık 7 milyar TL'nin üzerinde toplandığı ifade edilen yardım parasının tamamının bahiste kullanıldığı yönünde bir değerlendirme söz konusu değil." dedi.