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Şahıs hesabında 20 milyar TL’lik hacim! A Haber’de çarpıcı analiz: "Bu sadece buzdağının ucu"

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Şahıs hesabında 20 milyar TL’lik hacim! A Haber’de çarpıcı analiz: "Bu sadece buzdağının ucu"

Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent hakkında hazırlanan MASAK raporları, yardım paralarının akıbetine dair korkunç iddiaları gün yüzüne çıkardı. Toplanan milyarlarca liranın bahis sitelerinde harcandığı, şahsi hesaplar üzerinden devasa transferlerin yapıldığı ve organizasyonun arkasında planlı bir algı operasyonunun yürüdüğü belirtiliyor. A Haber’de konuşan Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, incelemelerin henüz sınırlı sayıda kişi üzerinde yürütüldüğünü belirterek "Yeliz isimli şahsın hesaplarında 20 milyar TL'lik hacim görüldü" dedi.

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda yer aldığı belirtilen yeni bulgular kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Raporda yer alan para hareketleri, bahis işlemleri ve mali transferlere ilişkin iddialar A Haber ekranlarında Hukukçu Av. Hadi Dündar ve Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, ayrıntılarıyla konuyu ele aldı.

AHBAPLAR SORUŞTURMASINDA BAHİS TRAFİĞİ MASAK RAPORUNDA! "BU DAHA BUZ DAĞININ UCU"

HALUK LEVENT'E İLİŞKİN BAHİS İDDİALARI VE MASAK RAPORLARI GÜNDEME GELDİ

Programda, kamuoyunda daha önce de gündeme gelen Haluk Levent'e yönelik bahis iddiaları yeniden ele alındı. Yayında, Haluk Levent'in çok sayıda telefon hattı kullandığı, bunlardan birinin "HL5" olarak isimlendirildiği ve bu ifadenin daha önce danışmanı Yeliz Kaya tarafından da dile getirildiği hatırlatıldı.

Programda paylaşılan değerlendirmelerde, Haluk Levent'e ait olduğu öne sürülen mesajlarda çeşitli futbol karşılaşmalarına ilişkin bahis kuponlarının yer aldığı, farklı kişilere belirli maçların oynanmasına yönelik yönlendirmeler yapıldığı iddia edildi. Stuttgart ve Real Madrid karşılaşmalarına ilişkin handikaplı bahis seçeneklerinin bulunduğu mesajlarda yüz binlerce liralık kuponlardan söz edildiği aktarılırken, MASAK raporlarına yansıyan para hareketleri kapsamında yaklaşık 990 milyon liralık bahis işlemi ile 390-400 milyon lira seviyesinde kayıp bulunduğu yönündeki iddialar da programda dile getirildi.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü) (Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

AV. HADİ DÜNDAR: TELEFONDAN ELDE EDİLEN GÖRÜNTÜLER SORUŞTURMAYA GİRDİ

Hukukçu Av. Hadi Dündar, bugün ortaya çıkan mesajlara ilişkin değerlendirmesinde, firari durumda bulunan bir kişinin noterde vekâlet işlemi yapmak isterken kimlik bilgilerinin sisteme girilmesiyle kolluk kuvvetlerinin harekete geçtiğini belirterek, "Şahıs noterde gözaltına alındı. O sırada polis ekipleri çok hızlı davranarak açık durumdaki telefonu ele geçirdi. Dikkat ederseniz görüntüler de başka bir telefonla çekilmiş fotoğraflar. Çünkü sonraki süreçte telefonların şifreleri verilmediği için bu görüntüler büyük önem taşıdı." ifadelerini kullandı.

Dündar, Haluk Levent'in gözaltına alındığında üzerinde dört telefon bulunduğunu ve bu telefonların şifrelerinin de verilmediğini öne sürerek, "Böylesine ağır iddiaların bulunduğu bir dosyada telefon şifreleri paylaşılmadı." dedi.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü) (Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

"990 MİLYON LİRALIK BAHİS HAREKETİ VAR"

MASAK raporlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dündar, "Türkiye'de faaliyet gösteren yasal bahis sitelerinde farklı kişilere ait IBAN ve hesapların kullanıldığı görülüyor. Bu hesaplar üzerinden yaklaşık 990 milyon TL'lik bahis oynandığı tespit edilmiş durumda." ifadelerini kullandı.

Bahis kuponlarında çok yüksek rakamların yer aldığını söyleyen Dündar, "Bir seferinde 600 bin lira, başka bir işlemde 1,5 milyon lira, kimi zaman 100 bin, 300 bin ya da 700 bin liralık bahisler oynandığı görülüyor. Hatta yalnızca bir kişinin hesabından yaklaşık 190 milyon liralık bahis işlemi yapıldığı tespit edilmiş durumda. Bunların tamamı toplandığında yaklaşık 990 milyon TL'lik hacim ortaya çıkıyor." sözleriyle değerlendirmesini sürdürdü.

MASAK raporlarında yaklaşık 400 milyon liraya yakın zararın yer aldığını belirten Dündar, "Ancak bunu tek başına söylemek eksik olur. Yaklaşık 7 milyar TL'nin üzerinde toplandığı ifade edilen yardım parasının tamamının bahiste kullanıldığı yönünde bir değerlendirme söz konusu değil." dedi.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü) (Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

"53 TAŞINMAZ VE BAŞKA PARA AKTARIMLARI DA ARAŞTIRILIYOR"

Dündar, soruşturma dosyasında Haluk Levent adına kayıtlı olduğu belirtilen 53 taşınmaz bulunduğunu, dün ifade veren bir kişinin ise 68 taşınmazın kendi üzerinde olduğunu söylediğini aktararak, "Bu taşınmazların değerleri milyarlarca lirayı buluyor. Bunların tamamının bahisle ilişkilendirilmesi doğru olmaz. Büyük ihtimalle başka para aktarımları ya da farklı mali ilişkiler de soruşturmanın ilerleyen aşamalarında ortaya çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

"YELİZ İSİMLİ ŞAHSIN HESAPLARINDA 20 MİLYAR TL'LİK HACİM GÖRÜLDÜ"

MASAK incelemelerinin henüz sınırlı sayıda kişi üzerinde yürütüldüğünü belirten Dündar, "Şu an konuştuğumuz rapor, Ahbap yönetiminde bulunan 5-6 kişinin hesap hareketlerini kapsıyor. Yeliz isimli şahsın hesaplarında yaklaşık 20 milyar TL'lik para hacmi görülüyor. Diğer yöneticilerin de kendi aralarında yaklaşık 6,5 milyar TL'lik para transferi bulunduğu tespit edildi." dedi.

Savcılığın soruşturmayı genişlettiğini belirten Dündar, "Derneğin tüm belge ve kayıtları bilirkişiye teslim edildi. Gelen tüm bağışlar, paraların nereden geldiği, nereye aktarıldığı, hangi alımların yapıldığı ve bu alımların gerçek piyasa değerleriyle uyumlu olup olmadığı tek tek inceleniyor." ifadelerini kullandı.

Dündar ayrıca, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın MASAK'tan yeni rapor talep ettiğini belirterek, "Ahbap Derneği'nin hesapları, yöneticilerin hesapları ve Oğuzhan Uğur'un hesaplarıyla ilgili yeni MASAK raporları hazırlanacak. O raporlarla birlikte dosyanın çok daha kapsamlı bir tablo ortaya koyacağı kanaatindeyim." sözleriyle değerlendirmesini tamamladı.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü) (Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

COŞKUN BAŞBUĞ: "BU SADECE BUZDAĞININ UCU"

Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ ise soruşturmanın yalnızca birkaç isimle sınırlı kalmayacağını düşündüğünü belirterek, "Aslında şu an okyanusun ortasında buzdağının sadece ucunu görüyoruz. İncelemeler geriye doğru derinleştikçe çok daha farklı isimlere, farklı yapılara ve çok daha büyük para hareketlerine ulaşılabileceği kanaatindeyim." ifadelerini kullandı.

Başbuğ, olayın organize bir yapı izlenimi verdiğini savunarak, "Bu kadar büyük meblağların söz konusu olduğu bir süreçte yalnızca bir kişinin dernek kurup paraları kötüye kullanması şeklinde basit bir tablo olduğunu düşünmüyorum. İşin tanıtımından kamuoyuna sunuluşuna kadar arka planda farklı bir organizasyon bulunduğu izlenimi oluşuyor." dedi.

"PARANIN KAYNAĞI AYRINTILI İNCELENMELİ"

Bağışların kaynağına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Başbuğ, "Bu büyüklükteki bir meblağın yalnızca küçük bağışlarla oluştuğu kanaatinde değilim. Savcılığın para kaynaklarını ayrıntılı biçimde incelemesi gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Başbuğ, sosyal medyada yer alan bazı paylaşımların da dikkat çekici olduğunu belirterek, "Kara para aklama ihtimaline ilişkin iddiaların da soruşturma kapsamında değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyim." dedi.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü) (Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

"DERNEK YILLARDIR FAALİYETTEYDİ, DENETİMLER DE İNCELENMELİ"

Derneğin uzun yıllardır faaliyet gösterdiğini hatırlatan Başbuğ, "Yasal düzenlemeler gereği bu tür derneklerin düzenli olarak denetlenmesi gerekiyor. Kim denetledi, nasıl denetlendi ve bu süreçlerden nasıl geçti sorularının da cevap bulması gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Soruşturmanın ilerleyen süreçte yeni isimleri de kapsayabileceğini öne süren Başbuğ, "Daha önce de bunun yalnızca belirli kişilerle sınırlı kalmayacağını söylemiştim. Gelişmelere bakıldığında yeni isimlerin dosyaya dahil olması beni şaşırtmaz." dedi.

Programdaki değerlendirmesinde algı yönetimi iddialarına da değinen Başbuğ, bazı medya ve sosyal medya aktörleri üzerinden kamuoyunda belirli bir algı oluşturulduğunu savunarak, geçmiş yayınlarda Haluk Levent'in kamuoyuna olumlu bir figür olarak sunulduğunu öne sürdü.

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