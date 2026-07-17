Haluk Levent'in bahis içerikli WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Ahbaplar Suç Örgütü“ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Haluk Levent ile derneğin kurucu üyelerinden Alper Çelik ile bahis içerikli whatsapp yazışmaları ortaya çıktı. Levent'in "Stuttgart handikap yenecek 100", "Espanyol yenecek 100" ve "Gaziantep yenecek 100" şeklinde talimat niteliğindeki yazışmaları görüldü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Ahbaplar Suç Örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Haluk Levent ile derneğin kurucu üyelerinden Alper Çelik ile bahis içerikli whatsapp yazışmaları ortaya çıktı.
BAHİS İÇERİKLİ WHATSAPP YAZIŞMALARI DOSYAYA GİRDİ
Yürütülen incelemede, Haluk Levent ile derneğin kurucu üyelerinden Alper Çelik arasında geçtiği öne sürülen bahis içerikli WhatsApp yazışmaları soruşturma dosyasına girdi.
Yazışmaların, soruşturma kapsamında delil olarak değerlendirildiği öğrenildi.
Levent'in "Stuttgart handikap yenecek 100", "Espanyol yenecek 100" ve "Gaziantep yenecek 100" şeklinde talimat niteliğindeki yazışmaları görüldü.
AHBAP DERNEĞİ SORUŞTURMASI ÜNLÜLER DÜNYASINA UZANIYOR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, kamuoyunda tanınan çok sayıda ünlü ismin ifadelerine başvurulacağı öğrenildi.
Soruşturma kapsamında elde edilen yeni delil ve tespitler doğrultusunda savcılığın önümüzdeki günlerde çok sayıda ismi ifade vermek üzere çağırması beklenirken, dosyadaki incelemeler tüm yönleriyle sürüyor.