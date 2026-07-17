Haluk Levent'in bahis içerikli WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Ahbaplar Suç Örgütü“ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Haluk Levent ile derneğin kurucu üyelerinden Alper Çelik ile bahis içerikli whatsapp yazışmaları ortaya çıktı. Levent'in "Stuttgart handikap yenecek 100", "Espanyol yenecek 100" ve "Gaziantep yenecek 100" şeklinde talimat niteliğindeki yazışmaları görüldü.