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Hain darbe girişiminin 10. yılında milli iradenin sesi: A Haber ekranları hiç kararmadı

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Hain darbe girişiminin 10. yılında milli iradenin sesi: A Haber ekranları hiç kararmadı

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. İstanbul Balmumcu'daki A Haber binasını hedef alan darbeciler, kurşunlama ve baskın girişimleriyle yayınları susturmak istedi. Ancak A Haber ekibi gece boyunca kesintisiz yayın yaptı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi çağrısını milyonlara ulaştırarak milli direnişin simgelerinden biri oldu.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki alçak darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti. 35 uçak, 37 helikopter, 74 tank ve binlerce silahla millete bomba yağdıran hainler, o karanlık gecede sadece devlet kurumlarını değil, halkın haber alma özgürlüğünü de hedef aldı. Yerli ve milli yayıncılığın kalesi A Haber, cuntacıların kurşunlarına ve baskın girişimlerine rağmen yayınlarını bir an bile kesmedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi çağrısını milyonlara ulaştıran A Haber ekibi, o gece namluların gölgesinde verilen destansı mücadeleyi tanıklıklarıyla anlattı.

FETÖ'NÜN HEDEFLERİNDEN BİRİ A HABER'Dİ

DARBECİLERİN HEDEFİNDEKİ STRATEJİK NOKTA: BALMUMCU

Darbe girişiminin başladığı ilk saatlerde İstanbul'un en kritik güzergahlarından biri olan Barbaros Bulvarı, cuntacı askerler tarafından mesken tutuldu. Yolu trafiğe kapatan hainlerin asıl hedefi ise hemen ilerideki A Haber binasıydı.

(foto: ahaber.com.tr)(foto: ahaber.com.tr)

O gece yaşanan stratejik körlüğü anlatan Gazeteci Cemil Barlas, "Teröristler bizim stüdyoları bulamadılar. Daha önce helikopter yollamışlar, o bir tane FETÖ'cü kadın pilot bina üzerinde dolanmış ancak inecek yer bulamayınca bir otobüs asker yollamışlar. Onlar da bina karanlık olduğu için hedefi şaşırıp arkadaki Digiturk binasını bastılar" sözleriyle o anları aktardı.

(foto:ahaber.com.tr)(foto:ahaber.com.tr)

Aynı dakikalarda sahada olan Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, "Balmumcu'daki ek binamıza doğru giderken darbecilerin tanklarıyla karşılaştık. Gözümüzün önünde bir vatandaşın motosikletini ezdiler. Kuruma ulaştığımızda ışıklar söndürülmüştü ama yayınlar tüm hızıyla devam ediyordu. Sadece bir gazeteci olarak değil, bir vatandaş olarak da o gece mücadele etmek zorundaydık" ifadelerini kullandı.

(foto:ahaber.com.tr)(foto:ahaber.com.tr)

SİLAHLARIN GÖLGESİNDE KESİNTİSİZ YAYINCILIK

Darbeci askerler Sabah ve A Haber yönetim binasını kurşun yağmuruna tutarken, içerideki ekip canı pahasına mikrofonu bırakmadı. A News Koordinatörü Orhan Sali, "A Haber'i basmaya gelen çok sayıda sözde asker vardı. O gece sabaha kadar yayın yaptık. Türk halkı bu darbenin bastırıldığını bizden duydu ve bu haber insanlara büyük bir özgüven aşıladı" şeklinde konuştu. Sali, o gece on binlerce kişinin havalimanına yürüdüğü anları da anbean ekranlara taşıyarak milli direnişin fitilini ateşleyen isimlerden biri oldu.

(foto: ahaber.com.tr)(foto: ahaber.com.tr)

DARBENİN SEYRİNİ DEĞİŞTİREN TARİHİ BAĞLANTI

15 Temmuz gecesinin en önemli kırılma noktası, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın A Haber canlı yayınına bağlanarak yaptığı tarihi çağrı oldu. Bu çağrıyla milyonlar meydanlara dökülürken, Ankara'daki atmosferi A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş, "Adeta bir insan seli vardı. Binlerce insan Sayın Cumhurbaşkanı'nın Esenboğa'ya gelebileceğini öngörerek yollara düşmüştü, havalimanına ulaşmak imkansızdı" sözleriyle ifade etti. A Haber Spikeri Tahir İnan ise "Onlarca insan o gece orada şehit oldu ama kimse yılmadı. Milyonlarca Ankaralı Genelkurmay ve Meclis önüne akın etti" dedi.

(foto:ahaber.com.tr)(foto:ahaber.com.tr)

"KANALDA HEYECAN VARDI AMA TELAŞ YOKTU"

Gazeteci Melih Altınok, medya çalışanlarının o geceki dik duruşuna dikkat çekerek, "Herkes elinden geleni yaptı. Kanala geldiğimizde bir heyecan vardı ama telaş yoktu. Mesaisi biten arkadaşlarımız bile görev yerini terk etmedi. Kendi halkını esir almaya çalışan bu cunta yapılanmasına karşı sabaha kadar görev başındaydık" açıklamasında bulundu.

(foto:ahaber.com.tr)(foto:ahaber.com.tr)

HAİNLERİN DİZ ÇÖKTÜĞÜ O ANLAR

Gecenin ilerleyen saatlerinde milli iradenin zaferi netleşmeye başladığında, A Haber kameraları bu kez darbecilerin teslim oluşunu görüntülüyordu. Kameraman İskender Demirel, "Polisimiz o hain askerleri binadan çıkartıp derdest etti ve kelepçeledi. O an darbe girişiminin başarısız olduğunu tam anlamıyla anladım" sözleriyle o tarihi anları ölümsüzleştirdi.

(foto:ahaber.com.tr)(foto:ahaber.com.tr)

15 Temmuz'un üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen, A Haber o gece olduğu gibi bugün de milli iradenin sesi olmaya, Türkiye'nin istiklaline göz dikenlere karşı hakikati haykırmaya devam ediyor. Milyonların şehitlerin acısını kalbine gömerek tuttuğu vatan nöbetleri, hem içteki hainlere hem de dış dünyadaki şer odaklarına verilmiş en ağır tokat olarak tarihe geçti.

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Hain darbe girişiminin 10. yılında milli iradenin sesi: A Haber ekranları hiç kararmadı - 1

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