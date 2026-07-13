Hain darbe girişiminin 10. yılında milli iradenin sesi: A Haber ekranları hiç kararmadı
FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. İstanbul Balmumcu'daki A Haber binasını hedef alan darbeciler, kurşunlama ve baskın girişimleriyle yayınları susturmak istedi. Ancak A Haber ekibi gece boyunca kesintisiz yayın yaptı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi çağrısını milyonlara ulaştırarak milli direnişin simgelerinden biri oldu.
FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki alçak darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti. 35 uçak, 37 helikopter, 74 tank ve binlerce silahla millete bomba yağdıran hainler, o karanlık gecede sadece devlet kurumlarını değil, halkın haber alma özgürlüğünü de hedef aldı. Yerli ve milli yayıncılığın kalesi A Haber, cuntacıların kurşunlarına ve baskın girişimlerine rağmen yayınlarını bir an bile kesmedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi çağrısını milyonlara ulaştıran A Haber ekibi, o gece namluların gölgesinde verilen destansı mücadeleyi tanıklıklarıyla anlattı.
DARBECİLERİN HEDEFİNDEKİ STRATEJİK NOKTA: BALMUMCU
Darbe girişiminin başladığı ilk saatlerde İstanbul'un en kritik güzergahlarından biri olan Barbaros Bulvarı, cuntacı askerler tarafından mesken tutuldu. Yolu trafiğe kapatan hainlerin asıl hedefi ise hemen ilerideki A Haber binasıydı.
O gece yaşanan stratejik körlüğü anlatan Gazeteci Cemil Barlas, "Teröristler bizim stüdyoları bulamadılar. Daha önce helikopter yollamışlar, o bir tane FETÖ'cü kadın pilot bina üzerinde dolanmış ancak inecek yer bulamayınca bir otobüs asker yollamışlar. Onlar da bina karanlık olduğu için hedefi şaşırıp arkadaki Digiturk binasını bastılar" sözleriyle o anları aktardı.
Aynı dakikalarda sahada olan Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, "Balmumcu'daki ek binamıza doğru giderken darbecilerin tanklarıyla karşılaştık. Gözümüzün önünde bir vatandaşın motosikletini ezdiler. Kuruma ulaştığımızda ışıklar söndürülmüştü ama yayınlar tüm hızıyla devam ediyordu. Sadece bir gazeteci olarak değil, bir vatandaş olarak da o gece mücadele etmek zorundaydık" ifadelerini kullandı.