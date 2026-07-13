Hain darbe girişiminin 10. yılında milli iradenin sesi: A Haber ekranları hiç kararmadı

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki alçak darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti. 35 uçak, 37 helikopter, 74 tank ve binlerce silahla millete bomba yağdıran hainler, o karanlık gecede sadece devlet kurumlarını değil, halkın haber alma özgürlüğünü de hedef aldı. Yerli ve milli yayıncılığın kalesi A Haber, cuntacıların kurşunlarına ve baskın girişimlerine rağmen yayınlarını bir an bile kesmedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi çağrısını milyonlara ulaştıran A Haber ekibi, o gece namluların gölgesinde verilen destansı mücadeleyi tanıklıklarıyla anlattı.

DARBECİLERİN HEDEFİNDEKİ STRATEJİK NOKTA: BALMUMCU

Darbe girişiminin başladığı ilk saatlerde İstanbul'un en kritik güzergahlarından biri olan Barbaros Bulvarı, cuntacı askerler tarafından mesken tutuldu. Yolu trafiğe kapatan hainlerin asıl hedefi ise hemen ilerideki A Haber binasıydı.