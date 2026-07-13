FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği hain darbe girişimi, Türk milletinin destansı direnişiyle bertaraf edildi. Aradan geçen 10 yılda ise o gece verilen mücadelenin unutulmaması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Merkezi İstanbul'da bulunan 15 Temmuz Derneği, darbe girişiminde şehit olan 253 kahramanın aileleri ile gazilerin yanında olmayı sürdürüyor. Dernek, yalnızca yıl dönümlerinde değil, yılın her döneminde gerçekleştirdiği faaliyetlerle dikkat çekiyor.

Türkiye'nin yaklaşık 60 ilindeki şehit aileleri ve gazilerle sürekli iletişim hâlinde olan dernek; sağlık, eğitim, istihdam, ekonomik destek ve hukuki süreçler başta olmak üzere birçok alanda çalışmalar yürütüyor.

Dernek yetkilileri, ihtiyaç duyulan her konuda ilgili kurumlarla koordinasyon sağlayarak ailelerin yaşadığı sorunların çözümü için girişimlerde bulunuyor.