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Bölgesel güçten küresel aktörlüğe! NATO’dan Türk savunma sanayiine övgü dolu sözler

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Bölgesel güçten küresel aktörlüğe! NATO’dan Türk savunma sanayiine övgü dolu sözler

Türkiye, 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi öncesinde konuşan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, "Savunma için ihtiyaç duyduğumuz birçok kritik malzemeyi Türk savunma sanayii karşılıyor." sözleriyle Türkiye'nin savunmadaki yükselişine dikkat çekti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 23 yılda savunma sanayiinde hangi atılımlar hayata geçirildi? İşte Rutte'nin dikkat çektiği 23 yıllık savunma sanayii dönüşümümüz...

Dünya, Orta Doğu'da tırmanan gerilimi ve çatışma atmosferini endişeyle takip ederken, Türkiye sınırlarının hemen yanı başında yükselen tehditlere karşı adeta bir istikrar kalesi gibi yükseliyor.

Tarihi misyonundan ödün vermeyen Ankara, denizlerdeki hakimiyeti, göklerdeki üstünlüğü ve karadaki sarsılmaz gücüyle dosta güven, düşmana korku salmaya devam ediyor. Mühimmat ve donanım kapasitesini her geçen gün artıran Türkiye, artık sadece bölgesel bir güç değil, oyun kurucu bir küresel aktör olarak öne çıkıyor.

TÜRKİYE'NİN SAVUNMA ATAĞI AVRUPA BASININDA

SARSILMAZ YOL HARİTASI ÇİZİLDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde "Tam Bağımsız Türkiye" hedefi doğrultusunda savunma sanayiinde hayata geçirilen yatırımlar, Türkiye'nin denizden havaya, karadan siber vatana kadar her alanda gücünü artırmasını sağladı.

Bölgedeki güvenlik risklerine karşı kapsamlı bir savunma stratejisi oluşturan Ankara, yerli ve millî savunma sanayiindeki atılımlarla caydırıcılığını önemli ölçüde güçlendirdi.

Rutte: Türkiye NATO için çok önemliRutte: Türkiye NATO için çok önemli RUTTE: TÜRKİYE NATO İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Türkiye'nin savunma sanayiindeki bu yükselişi uluslararası platformlarda da dikkat çekiyor. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi öncesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin savunma sanayiindeki başarısına işaret ederek, "Savunma için ihtiyacımız olan malzemeyi Türk savunma sanayii karşılıyor." ifadelerini kullandı.

Yerli ve milli sistemlerle tam bağımsızlıkYerli ve milli sistemlerle tam bağımsızlık YERLİ VE MİLLİ SİSTEMLERLE TAM BAĞIMSIZLIK

Rutte'nin sözleri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 23 yılda gerçekleştirilen savunma sanayii hamlelerinin uluslararası alanda da karşılık bulduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Rutte'nin açıklamaları aslında üç önemli mesaj içeriyor:

1. Türkiye yalnızca savunmasını güçlendirmiyor.

Türk savunma şirketleri NATO ülkelerinin ihtiyaç duyduğu sistemleri de üretiyor.

2. Savunma sanayii artık ortak üretim modeliyle ilerliyor.

Ankara, Avrupa ve ABD ile ortak tedarik zincirinin önemli halkalarından biri haline geliyor.

3. NATO, Türkiye'yi stratejik üretim merkezi olarak görüyor.

ASELSAN başta olmak üzere Türk şirketleri, ittifakın savunma kabiliyetini destekleyen kritik aktörler arasında gösteriliyor.

Bölgesel güçten küresel aktörlüğe! NATO’dan Türk savunma sanayiine övgü dolu sözler - 1

MAVİ VATAN'IN ÇELİK ZIRHI: MİLGEM VE YERLİ FIRKATEYNLER

Türk deniz kuvvetlerinin dışa bağımlılığını bitirmek amacıyla hayata geçirilen MİLGEM projesi, Türkiye'nin denizlerdeki yeni imzası oldu. Ada sınıfı korvetlerle başlayan ve İstif sınıfı fırkateynlerle devam eden bu süreçte, TCG İstanbul'un ardından TCG İzmir ve TCG İzmit fırkateynlerinin eş zamanlı olarak denize indirilmesi Türk donanmasının gücünü perçinledi.

NATO'DAN TCG ANADOLU PAYLAŞIMI

Modern radar sistemleri, ADVENT savaş yönetim sistemi ve yerli silahlarla donatılan bu gemiler, sadece bölgesel suları değil, açık denizlerdeki milli menfaatleri de en üst düzeyde koruyor. Projenin bir sonraki aşaması olan TF-2000 hava savunma muhripleriyle birlikte Türkiye, hava savunma ihtiyaçlarını denizden de karşılayacak ileri düzey bir destroyer kapasitesine ulaşacak.

TCG Anadolu SİHA gemisiTCG Anadolu SİHA gemisi

DÜNYANIN İLK SİHA GEMİSİ: TCG ANADOLU GÖREVE HAZIR

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla 2015 yılında başlatılan ve %70 yerlilik oranıyla inşa edilen TCG Anadolu, Türk donanmasının en büyük ve en caydırıcı gücü olarak envantere girdi. Üzerine iniş-kalkış yapacak Bayraktar TB3 SİHA'lar, KIZILELMA ve HÜRJET ile dünyada ilk kez bir "SİHA Gemisi" konseptini başlatan TCG Anadolu, 231 metrelik dev gövdesiyle bir yüzer kale vazifesi görüyor.

İçindeki havuza 4 adet çıkarma gemisi alabilen, tanklardan zırhlı araçlara kadar 94 adet aracı taşıma kapasitesine sahip olan bu devasa platform, tam teşekküllü hastanesiyle de insani operasyonlarda Türkiye'nin küresel yardım eli olma özelliğini taşıyor. Türkiye, bu dev projelerle dostuna güven, düşmanına ise her geçen gün artan bir korku salmaya devam ediyor.

Bölgesel güçten küresel aktörlüğe! NATO’dan Türk savunma sanayiine övgü dolu sözler - 2

MİLLİ GURUR KAAN İLE GÖKYÜZÜNDE YENİ ÇAĞ

Türk savunma sanayiinin göz bebeği KAAN, 5. nesil teknolojisiyle dünya sahnesine çıkarken F-16'ların yerini alarak gökyüzünde yeni bir devrin kapılarını aralıyor.

Bölgesel güçten küresel aktörlüğe! NATO’dan Türk savunma sanayiine övgü dolu sözler - 3

Çift motorlu tasarımı, 1.8 Mach azami hızı ve 55.000 feet servis tavanıyla dikkat çeken KAAN, düşük radar görünürlüğü ve ASELSAN üretimi MURAD-600A AESA radarıyla düşman unsurları için tam bir kabusa dönüşüyor. Başkan Erdoğan, "Biz tüm bu teknolojileri bir amacımız, bir hedefimiz, bir davamız olduğu için millet olarak asra mührümüzü vuracağımız Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için geliştiriyoruz" sözleriyle bu tarihi projenin vizyonunu aktardı.

Bölgesel güçten küresel aktörlüğe! NATO’dan Türk savunma sanayiine övgü dolu sözler - 4

ÇELİK PENÇELİ ATAK VE JANDARMANIN YENİ GÖZÜ GÖKBEY

Savaş alanındaki üstün manevra kabiliyetiyle "Göklerin Çelik Pençesi" olarak anılan T129 ATAK helikopterleri, yerli yazılımları ve vuruş gücüyle şanlı ordumuzun caydırıcı gücü olmaya devam ediyor.

Dünya neden KAAN’ı konuşuyor?Dünya neden KAAN’ı konuşuyor? DÜNYA NEDEN KAAN'I KONUŞUYOR?

UMTAS, Cirit ve Stinger füzeleriyle donatılan ATAK, her türlü arazi şartında düşmana geçit vermiyor. Helikopter teknolojisindeki bir diğer yerli imza olan GÖKBEY ise, jandarmanın gökyüzündeki en büyük yardımcısı olmaya hazırlanıyor. VIP taşımadan ambulans görevine kadar geniş bir yelpazede hizmet veren GÖKBEY, yerli TEI TS1400 turboşaft motoruyla Türkiye'nin bu alandaki tam bağımsızlığını tescilliyor.

Bölgesel güçten küresel aktörlüğe! NATO’dan Türk savunma sanayiine övgü dolu sözler - 5

HÜRJET VE İHA ORDUSU: OYUN DEĞİŞTİREN TEKNOLOJİ

Türkiye'nin ilk yerli jet eğitim ve hafif taarruz uçağı olan HÜRJET, 25 Nisan 2023'teki ilk uçuşundan bu yana 150'den fazla testi başarıyla tamamlayarak göğsümüzü kabarttı. 1.4 Mach hıza ulaşabilen ve Mısır'da piramitlerin üzerinde süzülerek dünyaya gövde gösterisi yapan HÜRJET, modern kokpit yapısıyla geleceğin pilotlarını yetiştiriyor.

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Bu dev uçak projelerine eşlik eden Bayraktar TB2, Akıncı, Anka ve Kızılelma gibi insansız sistemler ise Türkiye'nin modern harp sahasındaki "oyun kurucu" rolünü perçinliyor.

TAM BAĞIMSIZLIK YOLUNDA DURMAK YOK

Savunma sanayiindeki bu devrim niteliğindeki adımlar, sadece askeri bir başarı değil, aynı zamanda milli bir duruşun simgesi olarak görülüyor. Projelere yönelik engelleme çabalarına rağmen geri adım atmayan Türkiye, Başkan Erdoğan'ın, "Biz her alanda tam bağımsız Türkiye ülküsüyle ilerlerken 'Bunlar bizim başımıza iş açacak, bu yoldan dönün' diyen kifayetsizler oldu. Bunların hiçbirine aldırmadık. Öğrenilmiş çaresizliklerin girdabına kapılmadık" ifadeleriyle çizdiği rotada ilerlemeye devam ediyor.

Bölgesel güçten küresel aktörlüğe! NATO’dan Türk savunma sanayiine övgü dolu sözler - 6

TÜRKİYE'NİN YENİ GÜCÜ: YILDIRIMHAN

Türkiye'nin savunma sanayisinde son yılların en dikkat çekici projelerinden biri olan YILDIRIMHAN balistik füze sistemi ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı. Yaklaşık on yıl boyunca kapalı yürütülen araştırma ve geliştirme çalışmalarının ardından SAHA Expo 2026'da tanıtılan proje, Türkiye'nin uzun menzilli stratejik caydırıcılık kapasitesini yeni bir seviyeye taşımayı hedefliyor.

Türkiyenin göklerdeki yeni gücü!Türkiyenin göklerdeki yeni gücü! TÜRKİYE'NİN GÖKLERDEKİ YENİ GÜCÜ!

Milli Savunma Bakanlığı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (MSB AR-GE) öncülüğünde geliştirilen YILDIRIMHAN, uzun yıllar devam eden sıvı yakıtlı roket motoru teknolojileri ile güdüm sistemlerine yönelik çalışmaların ürünü olarak ortaya çıktı. Proje, konvansiyonel (nükleer olmayan) harp başlığı taşıyacak şekilde tasarlanırken, Türkiye'nin bugüne kadar geliştirdiği en büyük ve en uzun menzilli balistik füze sistemi olma özelliğini taşıyor.

YILDIRIMHAN'IN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Menzil: Yaklaşık 6.000 kilometre
Azami hız: Mach 9 - Mach 25+
Harp başlığı kapasitesi: 1.000-3.000 kilogram
Yakıt: Nitrojen tetroksit (N₂O₄) ve hidrazin türevleri bazlı depolanabilir sıvı yakıt
Motor: Dört roket itki motorlu mimari
Uzunluk: 17-18 metre
Fırlatma ağırlığı: 35-40 ton
Çap: Yaklaşık 1,8-2,1 metre
Güdüm sistemi: INS destekli yıldız izleyici ve gelişmiş uydu konumlandırma sistemi
Gövde: Karbon-karbon kompozit burun konisi ve düşük radar görünürlüğü sağlayan tasarım
Fırlatma platformu: Sabit ve mobil sistemlerle uyumlu
Durumu: Geliştirme ve test aşamasında

Bölgesel güçten küresel aktörlüğe! NATO’dan Türk savunma sanayiine övgü dolu sözler - 7

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