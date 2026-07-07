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Dünyanın gözü Başkan Erdoğan – Trump görüşmesinde! Zirvede 10 kritik madde masada

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Dünyanın gözü Başkan Erdoğan – Trump görüşmesinde! Zirvede 10 kritik madde masada

Küresel diplomaside tarihi gün. ABD Başkanı Donald Trump, Ankara’daki kritik NATO Zirvesi kapsamında bugün öğleden sonra başkente ayak basıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanacak olan Trump ile "Zirve içinde zirve" olarak nitelendirilen dev bir baş başa görüşme gerçekleştirilecek. Görüşmede, savunma sanayiinden 100 milyar dolarlık ticaret hedefine, bölgesel savaşlardan terörle mücadeleye kadar 10 kritik madde masaya yatırılacak.

Başkent Ankara'nın ev sahipliği yapacağı 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, yalnızca ittifakın geleceği açısından değil, küresel güvenlik dengelerinin yeniden şekillendiği bir dönemde alınacak kararlar nedeniyle de tarihi önem taşıyor.

ABD Başkanı Trump Başkan Erdoğan'ın daveti ile Türkiye'ye 7 Temmuz Salı günü bir resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Fotoğraf-AAFotoğraf-AA

Ankara'da yapılacak görüşmelerde, iki yakın müttefik ve stratejik ortak olan Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler savunma, ticaret ve yatırımlar dahil tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, mevcut iş birliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Görüşmelerde ayrıca, küresel ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Dünyanın gözü Başkan Erdoğan – Trump görüşmesinde! Zirvede 10 kritik madde masada - 1

SAVUNMA SANAYİ İŞ BİRLİĞİ

İki ülke ilişkilerinin geniş yelpazesinin yanında bölgede kilit bir aktör olan Türkiye'nin yüklendiği misyon sebebiyle görüşmelerde ele alınacak gündem maddelerinin skalası da geniş olacak. NATO Ankara zirvesinin en önemli gündem maddesi savunma sanayi iş birliği olurken; 'Zirve içinde zirve' olacak Erdoğan-Trump görüşmesine de bu konu damga vuracak. Türkiye ile ABD arasındaki savunma ve güvenlik iş birliği ile CAATSA yaptırımlarının kaldırılması konusunun liderlerin görüşmesinde masada olması bekleniyor.

İŞTE TRUMP'IN ANKARA PROGRAMI

Trump "Muhtemelen Türkiye'yi mutlu edecek bir şey yapacağım" diyerek, Türkiye'ye 700 milyon dolarlık jet motoru satışını Kongre'ye bildirmişti. Bu kapsamda görüşmede Türkiye'nin F-35 programına yeniden alınması, KAAN uçakları için motor satışı(F-110) ve yeni savunma projeleri gündeme gelmesi öngörülüyor.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, geçtiğimiz aylarda CAATSA konusunda yakın zamanda gelişmeler olacağı mesajını verdi, ancak ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle sürecin uzadığı değerlendiriliyor. Erdoğan ile Trump'ın bir araya gelmesiyle lider diplomasisi sayesinde bir çok konuda olduğu gibi bu konuda da aşama kaydedilmesi bekleniyor.

Dünyanın gözü Başkan Erdoğan – Trump görüşmesinde! Zirvede 10 kritik madde masada - 2

100 MİLYAR DOLAR TİCARET HEDEFİ

Trump ile Erdoğan görüşmelerinde iki ülke arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hedefi ve ticari ilişkilerin önemli ter tutması bekleniyor. Bu kapsamda atılan adımlar değerlendirilecek ve atılabilecek adımların yol haritası çıkarılacak. Türkiye ile ABD arasında enerji işbirliği ve mobil reaktör projesinin de liderlerin ajandasında olduğu değerlendiriliyor.

Dünyanın gözü Başkan Erdoğan – Trump görüşmesinde! Zirvede 10 kritik madde masada - 3

BARIŞ İÇİN DİPLOMASİ

Geçtiğimiz aylarda Dünya gündeminin ilk sıralarında olan ABD-İran savaşı sonrası kalıcı barış müzakerelerinin de iki liderin görüşmesinde konu başlıkları arasında olacağı kaydediliyor. Ankara her çatışmada olduğu gibi bu konuda da diplomasiye işaret ediyor. Başkan Erdoğan, geçtiğimiz yıl Hollanda'nın Lahey şehrinde düzenlenen NATO Zirvesinde de 'İran ile sorunların kalıcı çözümü diplomasi ve müzakereyle mümkün' mesajını verdi.

Liderlerin gündeminde, Suriye'deki son gelişmeler ve bölgenin terörden arındırılma süreci de olacak. Trump'ın Ankara'daki temasları kapsamında Suriye Devlet Başkanı El Şara ile de görüşmesi bekleniyor. Başkan Erdoğan, bölgede huzur, barış ve istikrarın temini için uluslararası hukuka her platformda işaret ediyor. İsrail'in yayılmacı politikaları ve bölgesel etkilerinin bu kapsamda görüşmede ele alınacak başlıklardan olması planlanıyor. Gazze'nin yeniden imarının da bu kapsamda değerlendirilmesi öngörülüyor.

Dünyanın gözü Başkan Erdoğan – Trump görüşmesinde! Zirvede 10 kritik madde masada - 4

TRUMP BUGÜN ANKARA'YA GELİYOR

Beyaz Saray açıklamasına göre, Başkan Trump, salı günü Ankara'ya ulaşacak. ABD Başkanı Trump'ın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanması bekleniyor.

Trump ilk olarak NATO liderler yemeğine katılacak, çarşamba günü de NATO liderleri oturumu ve aile fotoğrafında yer alacak. Trump, aynı akşam, ilk kez bir yurt dışı seyahatinde kullandığı "Boeing 747" tipi yeni Air Force One uçağıyla Washington'a geri dönecek.

Dünyanın gözü Başkan Erdoğan – Trump görüşmesinde! Zirvede 10 kritik madde masada - 5

10 KRİTİK MADDE MASADA

İki liderin görüşmesindeki konu başlıkları şöyle:

  • Savunma ve güvenlik işbirliği ile CAATSA yaptırımlarının kaldırılması.
  • 100 milyar dolarlık ticaret hedefi.
  • KAAN savaş uçağının motor projesi (F-110 temini).
  • ABD-İran Savaşı sonrası kalıcı barış müzakereleri.
  • Enerji işbirliği ve mobil reaktör projesi.
  • Suriye'deki gelişmeler ve bölgenin terörden arındırılması.
  • İsrail'in yayılmacı politikaları.
  • Gazze'nin yeniden imarı.
  • Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin adımlar.
  • FETÖ'cülerin Türkiye'ye iadesi.

ABD Başkanı Donald Trump, 7 Temmuz'da resmi törenle Ankara'da karşılanacak. (AA)ABD Başkanı Donald Trump, 7 Temmuz'da resmi törenle Ankara'da karşılanacak. (AA)

TRUMP'IN PROGRAMI BELLİ OLDU! İLK DETAYLAR A HABER'DE

Zirve için başkentte güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılırken, misafir devlet başkanlarını ağırlamak için özel olarak tasarlanan Togg limuzinler de ilk kez yollara çıktı. A Haber muhabiri Şener Çetin, zirve öncesi son hazırlıkları ve Trump'ın yoğun Ankara programını canlı yayında aktardı.

SAATLER NETLEŞTİ

NATO Zirvesi öncesi Beyaz Saray'dan yapılan açıklamayla ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara programının detayları netleşti.

Çetin'in aktardığı bilgilere göre:
- 7 Temmuz'da saat 14.15'te Trump için bir karşılama töreni düzenlenecek.
-Ardından saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki programa geçilecek.
-15.15'te Erdoğan ile Trump arasında ikili bir görüşme gerçekleştirilecek. -19.05'te NATO programı kapsamında bir akşam yemeği tertip edilecek.

Başkan Erdoğan ile Trump'ın kritik ikili görüşmesi zirvenin en önemli başlıklarından biri olacak. (AA)Başkan Erdoğan ile Trump'ın kritik ikili görüşmesi zirvenin en önemli başlıklarından biri olacak. (AA)

MİLLİ GURUR TOGG LİMUZİNLER NATO MİSAFİRLERİ İÇİN YOLLARDA

Zirvenin en dikkat çeken unsurlarından biri ise Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un özel olarak tasarlanan limuzin versiyonları oldu. Protokol ve basın mensuplarının ulaşımı için hazırlanan araçlar hakkında bilgi veren Şener Çetin, "Togg'un T10X modelinin limuzin versiyonu olan bu araçlardan tam 10 adet hazırlandı. Rengi ise ay yıldızlı bayrağımızdan ilham alınarak tasarlandı" ifadelerini kullandı. Aracın içine girerek donanımları da gösteren Çetin, "Aracın ön kısmında 41 inçten oluşan dev bir ekran bulunuyor ve özel misafirler araca bindiğinde ekranı kaplayan Türk bayrağıyla karşılanıyor" sözleriyle milli gururumuzun teknolojik detaylarını paylaştı.

Liderlerin ulaşımı için hazırlanan yerli ve milli Togg limuzinler ilk kez görev alacak. (AA)Liderlerin ulaşımı için hazırlanan yerli ve milli Togg limuzinler ilk kez görev alacak. (AA)

ANKARA'DA KUŞ UÇURTULMUYOR: 56 BİN PERSONEL GÖREVDE

Tarihi zirve öncesinde başkent Ankara'da güvenlik önlemleri adeta "kırmızı alarm" seviyesine çıkarıldı. Hem havadan hem de karadan yürütülen denetimlerin günlerdir sürdüğünü belirten Şener Çetin, "Ankara'da şu an 56 binden fazla emniyet ve jandarma ekibi görev yapıyor. Şehrin kritik noktalarında kilometrelerce uzunlukta demir bariyerler kuruldu, giriş-çıkış yapan araçlar didik didik aranıyor" sözleriyle güvenlik çemberinin genişliğini vurguladı.

Ankara'da zirve öncesi güvenlik en üst seviyeye çıkarıldı, şehir adeta abluka altına alındı. (AA)Ankara'da zirve öncesi güvenlik en üst seviyeye çıkarıldı, şehir adeta abluka altına alındı. (AA)

Özellikle liderlerin konaklayacağı otellerin bulunduğu bölgelerde kuş uçurtulmazken, tüm gözler bugün (7 Temmuz) başlayacak olan kritik zirveye çevrilmiş durumda.

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