Dünyanın gözü Başkan Erdoğan – Trump görüşmesinde! Zirvede 10 kritik madde masada

Başkent Ankara'nın ev sahipliği yapacağı 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, yalnızca ittifakın geleceği açısından değil, küresel güvenlik dengelerinin yeniden şekillendiği bir dönemde alınacak kararlar nedeniyle de tarihi önem taşıyor.

Ankara'da yapılacak görüşmelerde, iki yakın müttefik ve stratejik ortak olan Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler savunma, ticaret ve yatırımlar dahil tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, mevcut iş birliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Görüşmelerde ayrıca, küresel ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

SAVUNMA SANAYİ İŞ BİRLİĞİ



İki ülke ilişkilerinin geniş yelpazesinin yanında bölgede kilit bir aktör olan Türkiye'nin yüklendiği misyon sebebiyle görüşmelerde ele alınacak gündem maddelerinin skalası da geniş olacak. NATO Ankara zirvesinin en önemli gündem maddesi savunma sanayi iş birliği olurken; 'Zirve içinde zirve' olacak Erdoğan-Trump görüşmesine de bu konu damga vuracak. Türkiye ile ABD arasındaki savunma ve güvenlik iş birliği ile CAATSA yaptırımlarının kaldırılması konusunun liderlerin görüşmesinde masada olması bekleniyor.

Trump "Muhtemelen Türkiye'yi mutlu edecek bir şey yapacağım" diyerek, Türkiye'ye 700 milyon dolarlık jet motoru satışını Kongre'ye bildirmişti. Bu kapsamda görüşmede Türkiye'nin F-35 programına yeniden alınması, KAAN uçakları için motor satışı(F-110) ve yeni savunma projeleri gündeme gelmesi öngörülüyor.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, geçtiğimiz aylarda CAATSA konusunda yakın zamanda gelişmeler olacağı mesajını verdi, ancak ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle sürecin uzadığı değerlendiriliyor. Erdoğan ile Trump'ın bir araya gelmesiyle lider diplomasisi sayesinde bir çok konuda olduğu gibi bu konuda da aşama kaydedilmesi bekleniyor.