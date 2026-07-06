CANLI | Ankara'da tarihi NATO Zirvesi: A Haber başkentin nabzını tutuyor | CAATSA yaptırımları ve F-35 meselesi

32 ülkenin liderini bir araya getirecek olan bu dev organizasyon öncesinde AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Şahin, A Haber ekranlarında kritik değerlendirmelerde bulundu. Şahin, Türkiye'nin savunma sanayindeki devrimi ve diplomatik başarısıyla artık ittifak içerisinde sadece sayısal bir güç değil, "vazgeçilmez bir küresel aktör" konumuna yükseldiğini vurguladı.

TÜKETEN DEĞİL, ÜRETEN VE GÜÇLÜ TÜRKİYE

Türkiye’nin geçmiş dönemlerde NATO içerisinde sadece "ordu büyüklüğü" ile anıldığını hatırlatan Prof. Dr. Mehmet Şahin, "Eskiden Türkiye için 'ABD’den sonraki en büyük ordu' tabiri kullanılırdı. Bu doğruydu ama artık yeterli değil. Çünkü o dönemde Türkiye daha çok 'tüketici' ülke konumundaydı. Bugün ise savunma sanayiinde yerlilik oranını %20’lerden %80’lere çıkaran, teknolojisiyle ihtiyaç duyulan bir 'üretici' ülke konumuna geldik" sözleriyle aktardı. Şahin, bu başarının temellerinin 2004 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde Savunma Sanayii İcra Komitesi’nde alınan kararlara dayandığını vurguladı.

ANKARA ZİRVESİ BİR DÖNÜM NOKTASI OLACAK

Zirvenin Türkiye’nin küresel ligdeki yerini tescilleyeceğini belirten Prof. Dr. Mehmet Şahin, "Bazı Batılı medya organları veya dergiler Türkiye’nin geldiği noktayı anlamakta güçlük çekebilir, ancak bu zirve Türkiye’nin küresel bir oyuncu olduğunu net bir şekilde ortaya koyacak. Savunma sanayiindeki insan kaynağımız ve siyasi istikrarımız bizi bu noktaya taşıdı. Ankara’daki bu buluşma, Türkiye’nin küresel oyuncu potansiyelinin tüm dünyaya ilanıdır" şeklinde konuştu.