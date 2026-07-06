CANLI | Ankara'da tarihi NATO Zirvesi: A Haber başkentin nabzını tutuyor | CAATSA yaptırımları ve F-35 meselesi
Türkiye, 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi için hazırlıklarını sürdürüyor. Ankara'da gerçekleştirilecek zirvenin, hem ittifakın geleceği hem de küresel güvenlik dengeleri açısından NATO tarihinin en kritik toplantılarından biri olması bekleniyor. A Haber Ankara'da kritik zirvenin nabzını tutarken, alanında uzman isimler zirvenin perde arkasını yorumladı.
7-8 Temmuz'da 36. NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi'ne Türkiye ev sahipliği yapacak.
EN GENİŞ KAPSAMLI ZİRVE OLACAK
Yeni güvenlik stratejisinin ele alınacağı zirvede, NATO üyesi 32 ülkenin devlet ve hükûmet başkanlarının yanı sıra davetli ülke liderleri, yaklaşık 100 bakan, üst düzey diplomatlar ve uluslararası kuruluş temsilcileri Ankara'da buluşacak. Zirvenin, lider katılımı açısından NATO tarihinin en geniş kapsamlı organizasyonlarından biri olması bekleniyor.
56 BİN GÜVENLİK GÖREVLİSİ SAHADA
Zirvenin güvenliği için Emniyet Genel Müdürlüğünden 48 bin 841, Jandarma Genel Komutanlığından ise 7 bin 447 personel olmak üzere toplam 56 bin 288 güvenlik görevlisi sahada olacak.
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"TÜRKİYE'NİN İLANI OLACAK"
32 ülkenin liderini bir araya getirecek olan bu dev organizasyon öncesinde AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Şahin, A Haber ekranlarında kritik değerlendirmelerde bulundu. Şahin, Türkiye'nin savunma sanayindeki devrimi ve diplomatik başarısıyla artık ittifak içerisinde sadece sayısal bir güç değil, "vazgeçilmez bir küresel aktör" konumuna yükseldiğini vurguladı.
TÜKETEN DEĞİL, ÜRETEN VE GÜÇLÜ TÜRKİYE
Türkiye’nin geçmiş dönemlerde NATO içerisinde sadece "ordu büyüklüğü" ile anıldığını hatırlatan Prof. Dr. Mehmet Şahin, "Eskiden Türkiye için 'ABD’den sonraki en büyük ordu' tabiri kullanılırdı. Bu doğruydu ama artık yeterli değil. Çünkü o dönemde Türkiye daha çok 'tüketici' ülke konumundaydı. Bugün ise savunma sanayiinde yerlilik oranını %20’lerden %80’lere çıkaran, teknolojisiyle ihtiyaç duyulan bir 'üretici' ülke konumuna geldik" sözleriyle aktardı. Şahin, bu başarının temellerinin 2004 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde Savunma Sanayii İcra Komitesi’nde alınan kararlara dayandığını vurguladı.
ANKARA ZİRVESİ BİR DÖNÜM NOKTASI OLACAK
Zirvenin Türkiye’nin küresel ligdeki yerini tescilleyeceğini belirten Prof. Dr. Mehmet Şahin, "Bazı Batılı medya organları veya dergiler Türkiye’nin geldiği noktayı anlamakta güçlük çekebilir, ancak bu zirve Türkiye’nin küresel bir oyuncu olduğunu net bir şekilde ortaya koyacak. Savunma sanayiindeki insan kaynağımız ve siyasi istikrarımız bizi bu noktaya taşıdı. Ankara’daki bu buluşma, Türkiye’nin küresel oyuncu potansiyelinin tüm dünyaya ilanıdır" şeklinde konuştu.
F-35 KISITLAMASI KALKACAK MI?
Başkent Ankara, 22 yıl aradan sonra gerçekleşecek tarihi NATO Liderler Zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İttifakın 36. liderler zirvesi öncesi SETA Araştırmacısı Dr. Hüseyin Arslan, A Haber ekranlarında NATO’nun tarihsel dönüşümünü, Türkiye’nin savunma sanayiindeki devasa kapasitesini ve "NATO 3.0" olarak adlandırılan yeni dönemin Ankara’dan dünyaya vereceği mesajları değerlendirdi.
SAVUNMA SANAYİİNDE YERLİ DEVRİM VE YAPTIRIMLAR
Türkiye’nin yaptırımlara rağmen kendi göbeğini kestiğini ifade eden Dr. Hüseyin Arslan, "Türkiye, Kıbrıs Barış Harekâtı’ndan bu yana askeri yaptırımlara maruz kaldı ancak ASELSAN, TUSAŞ ve BAYKAR gibi dev şirketlerimiz bu süreçlerin sonunda doğdu. Kaan uçağımızın motoru ve yerli projelerimiz, yaptırımların aslında bizi daha da güçlendirdiğini kanıtlıyor" değerlendirmesinde bulundu. Arslan, müttefik ülkelerin Türkiye’yi dışarıda tutma çabalarının aslında kendilerine zarar verdiğini dile getirdi.
"YAPTIRIMLAR KALKARSA YENİ İŞ BİRLİĞİ ZEMİNİ OLUŞUR"
Trump ve Erdoğan arasındaki kritik görüşmeye de değinen Arslan, "CAATSA yaptırımlarının ve F-35 programı üzerindeki kısıtlamaların, Trump’ın Türkiye ziyareti ve NATO zirvesi süreciyle birlikte kalkacağını düşünüyoruz. Trump, Türkiye’nin referans alınması gereken önemli bir müttefik olduğunun farkında. Bu yaptırımların kalkması sadece askeri değil, diplomatik bir jest ve yeni bir iş birliği zemini olacaktır" ifadelerini kullandı.
CAATSA KARARI DEĞİŞECEK Mİ?
Kamuoyu Araştırmacısı Hilmi Daşdemir, A Haber ekranlarında Ankara’da düzenlenecek tarihi NATO zirvesini ve Türkiye’nin küresel arenada artan stratejik gücünü değerlendirdi. Daşdemir, savunma sanayindeki yerli ve milli atılımların Türkiye'yi dünyada ayrışan bir noktaya taşıdığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Barış Diplomasisi" ile küresel liderlik vizyonunun bu zirveyle birlikte yeni bir dönemi başlatacağını vurguladı.
CAATSA YAPTIRIMLARI VE F-35 ALIMI
NATO zirvesinde ABD ile olan ilişkilerin de masaya yatırılacağını ifade eden Hilmi Daşdemir, "Trump’ın daha önceki açıklamalarına baktığımızda Türkiye’ye yapılan kısıtlamaların haksızlık olduğunu belirttiğini görüyoruz. Eğer gerçek anlamda müttefiksek, CAATSA yaptırımlarının kaldırılması kaçınılmaz bir gereklilik olmalıdır" şeklinde konuştu. F-35 projesinde Türkiye’nin sadece bir alıcı değil, aynı zamanda ortak olduğunu hatırlatan Daşdemir, "Bizi zorbalıkla oyunun dışına çıkarmaya çalıştılar ancak bu durum ne ortaklığa ne de müttefikliğe sığar. Ben bu kısıtlamaların kalkmasını bekliyorum" ifadelerini kullandı.
ERDOĞAN’IN BARIŞ DİPLOMASİSİ VE KÜRESEL LİDERLİK
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünyadaki en etkili dört liderden biri olarak görüldüğünü belirten Daşdemir, "Dünya beşten büyüktür teziyle yola çıkan Sayın Cumhurbaşkanımız, bugün barışın anahtarı haline gelmiştir. Tahıl koridorunun oluşturulması, esir takasları ve Afrika’daki krizlerin çözümü noktasındaki aktif rolü, Türkiye’nin diplomatik gücünü en üst seviyeye çıkarmıştır" sözleriyle aktardı. Daşdemir ayrıca, "Sayın Erdoğan’ın liderliği ve vizyonu, Türkiye’yi uluslararası camiada daha etkin ve güçlü bir noktaya getirdi" değerlendirmesinde bulundu.
KRİTİK BİR DÖNÜM NOKTASI
Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi hem ittifakın geleceği hem de küresel güvenlik mimarisinin şekillenmesi açısından kritik bir dönüm noktası olarak görülüyor.