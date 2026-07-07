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CANLI | Başkan Erdoğan'dan NATO diplomasisi: Liderleri peş peşe kabul etti

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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CANLI | Başkan Erdoğan'dan NATO diplomasisi: Liderleri peş peşe kabul etti

CANLI | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Zirvesi kapsamındaki diplomatik temasları resmen başladı. Bu kapsamda Başkan Erdoğan, ilk olarak Mark Carney'i, ardından da Alexander Stubb'nı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde Ankara, yoğun diplomasi trafiğine sahne oluyor.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde NATO Zirvesi kapsamında Kanada Başbakanı Mark Carney'i kabul etti..

CANLI ANLATIM

12:11

ANKARA'DA DİPLOMASİ RÜZGARI

Başkan Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'ı Nato Zirvesi kapsamında kabul etti.

 

 

 

 

11:22

NATO DİPLOMASİSİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney'i kabul etti.

 

CANLI | Başkan Erdoğan'dan NATO diplomasisi: Liderleri peş peşe kabul etti - 1

Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi kapsamında Kanada Başbakanı Mark Carney ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi." ifadelerine yer verildi. 

 

CANLI | Başkan Erdoğan'dan NATO diplomasisi: Liderleri peş peşe kabul etti - 2

 

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

 

 

Ahaber
23:06

RUTTE'DEN BAŞKAN ERDOĞAN MESAJI: TANIŞMAKTAN MUTLULUK DUYDUM

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Başkan Erdoğan ile tanışmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. 

Rutte'nin açıklaması şu şekilde: 

Müttefik liderleri ağırlamaya hazırlanırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdogan ile tanışmaktan mutluluk duydum. Güzel Ankara'da tarihi bir NATO Zirvesi için sabırsızlanıyoruz. Cömert misafirperverliğiniz için teşekkürler

18:08

BAŞKAN ERDOĞAN NATO GENEL SEKRETERİ RUTTE İLE GÖRÜŞTÜ!

Başkan Erdoğan, Bulgaristan temasının ardından NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Külliye'de bir görüşme gerçekleştirdi. 

 Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul etti.

Kabul basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

İletişim Başkanlığı tarafından görüşmenin detayları paylaşıldı. Yapılan açıklama şu şekilde: 

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi için Ankara’da bulunan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

Kabulde, NATO Ankara Zirvesi’nin gündemi, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’de düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi’nin hayırlara vesile olması dileğini ifade ederken, Türkiye’nin Zirve hazırlıklarını tamamladığını vurguladı.

Cumhurbaşkanımız, Ankara Zirvesi’nde kolektif savunmadan müttefikler arasındaki savunma sanayii iş birliklerinin artırılmasına kadar birçok hususun ele alınmasının önemli olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zirve marjında düzenlenecek Savunma Sanayii Forumu’nun da dikkatle takip edileceğine inandığını ortaya koydu.

14:35

ERDOĞAN BULGAR BAŞBAKANI KABUL ETTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde NATO Zirvesi kapsamında Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev'i kabul etti.

İLİŞKİLER ELE ALINDI

Liderler, Türkiye-Bulgaristan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

 

Fotoğraf-AAFotoğraf-AA

Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Bulgaristan ilişkilerinin çok boyutlu şekilde ilerlediğini, ticaret, ulaştırma, savunma sanayii ve enerji başta olmak üzere birçok alanda iş birliğimizi geliştirmek için çalışıldığını ifade etti.

BULGARİSTAN'A COP 31 DAVETİ

Erdoğan, Bulgaristan'daki Türklerin iki ülke arasındaki bağı kuvvetlendirdiğini, bu konuya Bulgaristan'ın da hassasiyetle yaklaşmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi. Erdoğan görüşmede ayrıca, Bulgaristan Başbakanı Radev'i Türkiye'de düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne de davet etti.

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