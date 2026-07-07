CANLI | Başkan Erdoğan'dan NATO diplomasisi: Liderleri peş peşe kabul etti
CANLI | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Zirvesi kapsamındaki diplomatik temasları resmen başladı. Bu kapsamda Başkan Erdoğan, ilk olarak Mark Carney'i, ardından da Alexander Stubb'nı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde Ankara, yoğun diplomasi trafiğine sahne oluyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde NATO Zirvesi kapsamında Kanada Başbakanı Mark Carney'i kabul etti..
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ANKARA'DA DİPLOMASİ RÜZGARI
Başkan Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'ı Nato Zirvesi kapsamında kabul etti.
NATO DİPLOMASİSİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi kapsamında Kanada Başbakanı Mark Carney ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi." ifadelerine yer verildi.
Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.
RUTTE'DEN BAŞKAN ERDOĞAN MESAJI: TANIŞMAKTAN MUTLULUK DUYDUM
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Başkan Erdoğan ile tanışmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.
Rutte'nin açıklaması şu şekilde:
Müttefik liderleri ağırlamaya hazırlanırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdogan ile tanışmaktan mutluluk duydum. Güzel Ankara'da tarihi bir NATO Zirvesi için sabırsızlanıyoruz. Cömert misafirperverliğiniz için teşekkürler