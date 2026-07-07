ABD basını duyurdu: Trump F-35'leri vermeye hazır!

Gazetenin dört üst düzey ABD'li yönetim yetkilisine dayandırdığı özel haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO Zirvesi kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmede Türkiye'nin yeniden F-35 savaş uçağı programına dahil edilmesine hazır olduğunu açıklaması bekleniyor.

Washington, S-400'lerin F-35'in gizli teknolojisi açısından güvenlik riski oluşturduğunu savunmuş; bunun üzerine Türkiye F-35 programından çıkarılmış, uçakların teslimatı durdurulmuş ve CAATSA yaptırımları uygulanmıştı.

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TRUMP'IN "HEDİYESİ" F-35

New York Times'ın haberinde dikkat çeken bir başka ayrıntı da Trump'ın NATO Zirvesi öncesinde yaptığı açıklama oldu.

ABD Başkanı'nın, Başkan Erdoğan için "Onu çok mutlu edecek bir hediye getireceğim." ifadelerini kullandığı, ABD yönetiminde bu sözlerin F-35 programına ilişkin olası kararla ilişkilendirildiği aktarıldı.

MASADA KONGRE ENGELİ OLABİLİR

Ancak haberde, Trump'ın bu yöndeki iradesinin tek başına yeterli olmayabileceği de belirtildi.

New York Times'a konuşan yetkililer, yönetim içinde Kongre'nin ve mevcut yasal düzenlemelerin nasıl aşılacağı konusunda görüş ayrılıkları bulunduğunu ifade etti. Buna rağmen Trump ile Erdoğan arasında bu konuda mektup teatisi de dahil olmak üzere çeşitli diplomatik seçeneklerin değerlendirildiği öne sürüldü.

ABD Kongresi'nin, Türkiye S-400 sistemini elinde tuttuğu sürece F-35 satışını yasaklayan düzenlemeler nedeniyle olası karara itiraz edebileceği belirtiliyor.