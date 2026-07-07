ABD basını duyurdu: Trump F-35'leri vermeye hazır!
ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times, NATO Zirvesi öncesi dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. Gazeteye göre ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Türkiye'nin yeniden F-35 programına dönüşüne hazır olduğunu iletecek. Haberde, Trump'ın yedi yıl önce aldığı kararı tersine çevirmeye hazırlandığı belirtilirken, Kongre'nin bu adıma itiraz edebileceği vurgulandı.
Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesi dünya kamuoyunun dikkatini çeken haber, New York Times'tan geldi.
Gazetenin dört üst düzey ABD'li yönetim yetkilisine dayandırdığı özel haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO Zirvesi kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmede Türkiye'nin yeniden F-35 savaş uçağı programına dahil edilmesine hazır olduğunu açıklaması bekleniyor.
7 YIL SONRA TARİHİ GERİ DÖNÜŞ İDDİASI
Habere göre Trump'ın atmayı planladığı adım, 2019 yılında Türkiye'nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemini satın almasının ardından aldığı yaptırım kararını fiilen tersine çevirecek.
Washington, S-400'lerin F-35'in gizli teknolojisi açısından güvenlik riski oluşturduğunu savunmuş; bunun üzerine Türkiye F-35 programından çıkarılmış, uçakların teslimatı durdurulmuş ve CAATSA yaptırımları uygulanmıştı.
TRUMP'IN "HEDİYESİ" F-35
New York Times'ın haberinde dikkat çeken bir başka ayrıntı da Trump'ın NATO Zirvesi öncesinde yaptığı açıklama oldu.
ABD Başkanı'nın, Başkan Erdoğan için "Onu çok mutlu edecek bir hediye getireceğim." ifadelerini kullandığı, ABD yönetiminde bu sözlerin F-35 programına ilişkin olası kararla ilişkilendirildiği aktarıldı.
MASADA KONGRE ENGELİ OLABİLİR
Ancak haberde, Trump'ın bu yöndeki iradesinin tek başına yeterli olmayabileceği de belirtildi.
New York Times'a konuşan yetkililer, yönetim içinde Kongre'nin ve mevcut yasal düzenlemelerin nasıl aşılacağı konusunda görüş ayrılıkları bulunduğunu ifade etti. Buna rağmen Trump ile Erdoğan arasında bu konuda mektup teatisi de dahil olmak üzere çeşitli diplomatik seçeneklerin değerlendirildiği öne sürüldü.
ABD Kongresi'nin, Türkiye S-400 sistemini elinde tuttuğu sürece F-35 satışını yasaklayan düzenlemeler nedeniyle olası karara itiraz edebileceği belirtiliyor.
İLİŞKİLERDE YENİ DÖNEM SİNYALİ
Haberde, son dönemde Ankara ile Washington arasında savunma alanındaki temasların hız kazandığına da dikkat çekildi.
ABD yönetiminin kısa süre önce Türkiye'ye yönelik yaklaşık 700 milyon dolarlık savaş uçağı motoru satışına onay vermesi, iki ülke arasındaki savunma iş birliğinde yeni bir dönemin işareti olarak değerlendiriliyor. Olası F-35 kararı da ilişkilerde normalleşmenin en önemli adımlarından biri olarak görülüyor.
GÖZLER ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİNDE
Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın bir araya gelmesi bekleniyor.
New York Times'ın iddiasına göre, Türkiye'nin yeniden F-35 programına dahil edilmesine ilişkin mesajın bu görüşmede verilmesi öngörülüyor. Ancak olası kararın hayata geçirilmesi için Kongre sürecinin ve mevcut hukuki engellerin nasıl aşılacağı belirsizliğini koruyor.