ATO Genel Sekreteri Rutte: Türkiye'nin liderliği bizim için çok önemli

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde “NATO Ankara Zirvesi”ne ilişkin basın toplantısı düzenledi. Rutte ittifakın daha da güçleneceğinin mesajını vererek "(ABD) Arkansas'tan Ankara'ya kadar olan bölgede (savunma sanayi yatırımlarımızla) ekonomilerimizi de güçlendireceğiz" dedi. Çok iyi ağırlandıklarını belirten Rutter Başkan Erdoğan'a özel olarak teşekkür etti.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "NATO Ankara Zirvesi"ne ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Rutte'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Ankara'da hedefleri görmek istiyoruz. İttifakımızı daha da güçlendireceğiz. Ankara'da ülkeler yüzde 5 için somut planlarını paylaşacak.

"(ABD) Arkansas'tan Ankara'ya kadar olan bölgede (savunma sanayi yatırımlarımızla) ekonomilerimizi de güçlendireceğiz"

Bizi muhteşem ağırladıkları için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekibine teşekkür ederim. Şimdiye kadar her şey mükemmel, bu salon muhteşem.

Türkiye NATO için çok önemli. Türkiye en büyük silahlı kuvvetlerde.

NATO'nun ihtiyacı olan her şeyi üreten binlerce şirketiniz var. Ankara, İstanbul bir bütün olarak Türkiye çok önemli. Haritadaki yeriniz, coğrafi konumunuz, liderliğiniz çok önemli.

NATO, Türkiye'nin gelişmiş savunma sanayinden fayda sağlıyor. ASELSAN buna örnek. Türkiye zaten savunma kapasitesi ve sanayiyle o kadar çok ülkeye destek oluyor ki...

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