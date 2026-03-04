Havada karada ve denizde Türk mührü! Yerli ve milli sistemlerle tam bağımsızlık
Orta Doğu’da savaş rüzgarları sertleşirken, Türkiye tarihî sorumluluğu ve artan askerî gücüyle bölgedeki kilit rolünü pekiştiriyor. Deniz, hava ve kara kuvvetlerinde yerli ve milli imkanlarla donatılan Türk ordusu, küresel bir aktör olma yolunda kararlı adımlarla ilerliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videolu mesajla Türkiye’nin savunma sanayiindeki devrim niteliğindeki başarılarını vurgularken, engelleme girişimlerine de sert bir rest çekti.
Dünya, Orta Doğu'da tırmanan gerilimi ve çatışma atmosferini endişeyle takip ederken, Türkiye sınırlarının hemen yanı başında yükselen tehditlere karşı adeta bir istikrar kalesi gibi yükseliyor.
Tarihi misyonundan ödün vermeyen Ankara, denizlerdeki hakimiyeti, göklerdeki üstünlüğü ve karadaki sarsılmaz gücüyle dosta güven, düşmana korku salmaya devam ediyor. Mühimmat ve donanım kapasitesini her geçen gün artıran Türkiye, artık sadece bölgesel bir güç değil, oyun kurucu bir küresel aktör olarak tescilleniyor.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖZGÜR ÖZEL'E BALIK GÖNDERMESİ: KULAK ASSAYDIK BAŞARAMAZDIK
Türkiye'nin tam bağımsızlık yolundaki yerli ve milli teknoloji hamleleri, Başkan Erdoğan'ın paylaştığı çarpıcı video ile bir kez daha gözler önüne serildi. Savunma sanayiinde elde edilen üstün performansın arkasındaki iradeye dikkat çeken Başkan Erdoğan CHP lideri Özgür Özel'in "balıklar korkuyor" sözlerine atıfta bulunarak, "Şayet füze testi yapmayın, balıklar ürküyor" diyenlere kulak kabartsaydık elbette bunların hiçbirini başaramazdık" sözleriyle aktardı.
Orta Doğu'da savaş çanları çalarken ve bölge adeta bir ateş çemberinden geçerken, Türkiye sınırlarının hemen yanı başında yükselen bu tehditlere karşı tarihî sorumluluğuyla dimdik ayakta duruyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "Tam Bağımsız Türkiye" hedefiyle vites yükselten Ankara, denizden havaya, karadan siber vatana kadar her alanda gücüne güç katıyor.
Kıtalararası güçlerin maşası olan yapılara karşı yerli ve milli mühimmatlarıyla bölgede oyun kurucu bir aktör haline gelen Türkiye, "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla asra mührünü vurmaya hazırlanıyor. Orta Doğu'da kara bulutlar eksik olmazken, kimi güçlerden emir alarak bölgede kuklacılık yapan yapılar, hayal dünyalarındaki projelerle coğrafyayı kana bulamaya çalışıyor.
MAVİ VATAN'IN ÇELİK ZIRHI: MİLGEM VE YERLİ FIRKATEYNLER
Bu tehlikeli atmosfere karşı en net duruşu sergileyen Türkiye, savunma sanayiinde gerçekleştirdiği devrimle sınırlarını ve bölgesel huzuru korumak için sarsılmaz bir yol haritası çizdi. Ahaber.com.tr editörü Serhat Bülki'nin hazırladığı dosya haberde, ay-yıldızlı bayrağın bölgedeki caydırıcı gücü ve küresel aktör rolü tüm detaylarıyla ele alındı.