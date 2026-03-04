BAŞKAN ERDOĞAN: "TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE YOLUNDAN GERİ DÖNMEYECEĞİZ"

Türkiye'nin savunma sanayiindeki yerlileşme hamlesini her fırsatta engelleyen iç ve dış odaklara karşı kararlılığını vurgulayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "'Biz neden kendimiz üretelim?', 'Neden bunca sıkıntıya girelim?', 'Hazır yapılmış var, onları alalım' diyen vizyonsuzlar oldu. Biz her alanda tam bağımsız Türkiye ülküsüyle ilerlerken 'Bunlar bizim başımıza iş açacak, bu yoldan dönün' diyen kifayetsizler oldu. Bunların hiçbirine aldırmadık" ifadelerini kullanarak kararlı duruşunu sergilemişti.

Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü olmadığını ancak küresel barış için güçlü kalması gerektiğini belirten Erdoğan, "Tek derdimiz, bölgemizle birlikte küresel barış ve güvenliğe, huzur ve istikrara en yüksek düzeyde katkı sunan bir Türkiye inşa etmektir" sözleriyle hedeflerini aktardı.

MAVİ VATAN'IN ÇELİK ZIRHI: MİLGEM VE YERLİ FIRKATEYNLER

Türk deniz kuvvetlerinin dışa bağımlılığını bitirmek amacıyla hayata geçirilen MİLGEM projesi, Türkiye'nin denizlerdeki yeni imzası oldu. Ada sınıfı korvetlerle başlayan ve İstif sınıfı fırkateynlerle devam eden bu süreçte, TCG İstanbul'un ardından TCG İzmir ve TCG İzmit fırkateynlerinin eş zamanlı olarak denize indirilmesi Türk donanmasının gücünü perçinledi.

Modern radar sistemleri, ADVENT savaş yönetim sistemi ve yerli silahlarla donatılan bu gemiler, sadece bölgesel suları değil, açık denizlerdeki milli menfaatleri de en üst düzeyde koruyor. Projenin bir sonraki aşaması olan TF-2000 hava savunma muhripleriyle birlikte Türkiye, hava savunma ihtiyaçlarını denizden de karşılayacak ileri düzey bir destroyer kapasitesine ulaşacak.