Havada karada ve denizde Türk mührü! Yerli ve milli sistemlerle tam bağımsızlık

ahaber.com.tr - Özel Haber | Serhat Bülki
Orta Doğu’da savaş rüzgarları sertleşirken, Türkiye tarihî sorumluluğu ve artan askerî gücüyle bölgedeki kilit rolünü pekiştiriyor. Deniz, hava ve kara kuvvetlerinde yerli ve milli imkanlarla donatılan Türk ordusu, küresel bir aktör olma yolunda kararlı adımlarla ilerliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videolu mesajla Türkiye’nin savunma sanayiindeki devrim niteliğindeki başarılarını vurgularken, engelleme girişimlerine de sert bir rest çekti.

Dünya, Orta Doğu'da tırmanan gerilimi ve çatışma atmosferini endişeyle takip ederken, Türkiye sınırlarının hemen yanı başında yükselen tehditlere karşı adeta bir istikrar kalesi gibi yükseliyor.

Tarihi misyonundan ödün vermeyen Ankara, denizlerdeki hakimiyeti, göklerdeki üstünlüğü ve karadaki sarsılmaz gücüyle dosta güven, düşmana korku salmaya devam ediyor. Mühimmat ve donanım kapasitesini her geçen gün artıran Türkiye, artık sadece bölgesel bir güç değil, oyun kurucu bir küresel aktör olarak tescilleniyor.

"BALIKLAR ÜRKÜYOR DİYENLERE KULAK ASSAYDIK BAŞARAMAZDIK"

Türkiye'nin tam bağımsızlık yolundaki yerli ve milli teknoloji hamleleri, Başkan Erdoğan'ın paylaştığı çarpıcı video ile bir kez daha gözler önüne serildi. Savunma sanayiinde elde edilen üstün performansın arkasındaki iradeye dikkat çeken Başkan Erdoğan CHP lideri Özgür Özel'in "balıklar korkuyor" sözlerine atıfta bulunarak, "Şayet füze testi yapmayın, balıklar ürküyor" diyenlere kulak kabartsaydık elbette bunların hiçbirini başaramazdık" sözleriyle aktardı.

Havada karada ve denizde Türk mührü! Yerli ve milli sistemlerle tam bağımsızlık - 1

Orta Doğu'da savaş çanları çalarken ve bölge adeta bir ateş çemberinden geçerken, Türkiye sınırlarının hemen yanı başında yükselen bu tehditlere karşı tarihî sorumluluğuyla dimdik ayakta duruyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "Tam Bağımsız Türkiye" hedefiyle vites yükselten Ankara, denizden havaya, karadan siber vatana kadar her alanda gücüne güç katıyor.

Kıtalararası güçlerin maşası olan yapılara karşı yerli ve milli mühimmatlarıyla bölgede oyun kurucu bir aktör haline gelen Türkiye, "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla asra mührünü vurmaya hazırlanıyor. Orta Doğu'da kara bulutlar eksik olmazken, kimi güçlerden emir alarak bölgede kuklacılık yapan yapılar, hayal dünyalarındaki projelerle coğrafyayı kana bulamaya çalışıyor.

Havada karada ve denizde Türk mührü! Yerli ve milli sistemlerle tam bağımsızlık - 2

MAVİ VATAN'IN ÇELİK ZIRHI: MİLGEM VE YERLİ FIRKATEYNLER

Bu tehlikeli atmosfere karşı en net duruşu sergileyen Türkiye, savunma sanayiinde gerçekleştirdiği devrimle sınırlarını ve bölgesel huzuru korumak için sarsılmaz bir yol haritası çizdi. Ahaber.com.tr editörü Serhat Bülki'nin hazırladığı dosya haberde, ay-yıldızlı bayrağın bölgedeki caydırıcı gücü ve küresel aktör rolü tüm detaylarıyla ele alındı.

Havada karada ve denizde Türk mührü! Yerli ve milli sistemlerle tam bağımsızlık - 3

BAŞKAN ERDOĞAN: "TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE YOLUNDAN GERİ DÖNMEYECEĞİZ"

Türkiye'nin savunma sanayiindeki yerlileşme hamlesini her fırsatta engelleyen iç ve dış odaklara karşı kararlılığını vurgulayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "'Biz neden kendimiz üretelim?', 'Neden bunca sıkıntıya girelim?', 'Hazır yapılmış var, onları alalım' diyen vizyonsuzlar oldu. Biz her alanda tam bağımsız Türkiye ülküsüyle ilerlerken 'Bunlar bizim başımıza iş açacak, bu yoldan dönün' diyen kifayetsizler oldu. Bunların hiçbirine aldırmadık" ifadelerini kullanarak kararlı duruşunu sergilemişti.

Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü olmadığını ancak küresel barış için güçlü kalması gerektiğini belirten Erdoğan, "Tek derdimiz, bölgemizle birlikte küresel barış ve güvenliğe, huzur ve istikrara en yüksek düzeyde katkı sunan bir Türkiye inşa etmektir" sözleriyle hedeflerini aktardı.

MAVİ VATAN'IN ÇELİK ZIRHI: MİLGEM VE YERLİ FIRKATEYNLER

Türk deniz kuvvetlerinin dışa bağımlılığını bitirmek amacıyla hayata geçirilen MİLGEM projesi, Türkiye'nin denizlerdeki yeni imzası oldu. Ada sınıfı korvetlerle başlayan ve İstif sınıfı fırkateynlerle devam eden bu süreçte, TCG İstanbul'un ardından TCG İzmir ve TCG İzmit fırkateynlerinin eş zamanlı olarak denize indirilmesi Türk donanmasının gücünü perçinledi.

Modern radar sistemleri, ADVENT savaş yönetim sistemi ve yerli silahlarla donatılan bu gemiler, sadece bölgesel suları değil, açık denizlerdeki milli menfaatleri de en üst düzeyde koruyor. Projenin bir sonraki aşaması olan TF-2000 hava savunma muhripleriyle birlikte Türkiye, hava savunma ihtiyaçlarını denizden de karşılayacak ileri düzey bir destroyer kapasitesine ulaşacak.

Havada karada ve denizde Türk mührü! Yerli ve milli sistemlerle tam bağımsızlık - 4

DÜNYANIN İLK SİHA GEMİSİ: TCG ANADOLU GÖREVE HAZIR

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla 2015 yılında başlatılan ve %70 yerlilik oranıyla inşa edilen TCG Anadolu, Türk donanmasının en büyük ve en caydırıcı gücü olarak envantere girdi. Üzerine iniş-kalkış yapacak Bayraktar TB3 SİHA'lar, KIZILELMA ve HÜRJET ile dünyada ilk kez bir "SİHA Gemisi" konseptini başlatan TCG Anadolu, 231 metrelik dev gövdesiyle bir yüzer kale vazifesi görüyor.

İçindeki havuza 4 adet çıkarma gemisi alabilen, tanklardan zırhlı araçlara kadar 94 adet aracı taşıma kapasitesine sahip olan bu devasa platform, tam teşekküllü hastanesiyle de insani operasyonlarda Türkiye'nin küresel yardım eli olma özelliğini taşıyor. Türkiye, bu dev projelerle dostuna güven, düşmanına ise her geçen gün artan bir korku salmaya devam ediyor.

MİLLİ GURUR KAAN İLE GÖKYÜZÜNDE YENİ ÇAĞ

Türk savunma sanayiinin göz bebeği KAAN, 5. nesil teknolojisiyle dünya sahnesine çıkarken F-16'ların yerini alarak gökyüzünde yeni bir devrin kapılarını aralıyor.

Havada karada ve denizde Türk mührü! Yerli ve milli sistemlerle tam bağımsızlık - 5

Çift motorlu tasarımı, 1.8 Mach azami hızı ve 55.000 feet servis tavanıyla dikkat çeken KAAN, düşük radar görünürlüğü ve ASELSAN üretimi MURAD-600A AESA radarıyla düşman unsurları için tam bir kabusa dönüşüyor. Başkan Erdoğan, "Biz tüm bu teknolojileri bir amacımız, bir hedefimiz, bir davamız olduğu için millet olarak asra mührümüzü vuracağımız Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için geliştiriyoruz" sözleriyle bu tarihi projenin vizyonunu aktardı.

ÇELİK PENÇELİ ATAK VE JANDARMANIN YENİ GÖZÜ GÖKBEY

Savaş alanındaki üstün manevra kabiliyetiyle "Göklerin Çelik Pençesi" olarak anılan T129 ATAK helikopterleri, yerli yazılımları ve vuruş gücüyle şanlı ordumuzun caydırıcı gücü olmaya devam ediyor.

Havada karada ve denizde Türk mührü! Yerli ve milli sistemlerle tam bağımsızlık - 6

UMTAS, Cirit ve Stinger füzeleriyle donatılan ATAK, her türlü arazi şartında düşmana geçit vermiyor. Helikopter teknolojisindeki bir diğer yerli imza olan GÖKBEY ise, jandarmanın gökyüzündeki en büyük yardımcısı olmaya hazırlanıyor. VIP taşımadan ambulans görevine kadar geniş bir yelpazede hizmet veren GÖKBEY, yerli TEI TS1400 turboşaft motoruyla Türkiye'nin bu alandaki tam bağımsızlığını tescilliyor.

HÜRJET VE İHA ORDUSU: OYUN DEĞİŞTİREN TEKNOLOJİ

Türkiye'nin ilk yerli jet eğitim ve hafif taarruz uçağı olan HÜRJET, 25 Nisan 2023'teki ilk uçuşundan bu yana 150'den fazla testi başarıyla tamamlayarak göğsümüzü kabarttı. 1.4 Mach hıza ulaşabilen ve Mısır'da piramitlerin üzerinde süzülerek dünyaya gövde gösterisi yapan HÜRJET, modern kokpit yapısıyla geleceğin pilotlarını yetiştiriyor. Bu dev uçak projelerine eşlik eden Bayraktar TB2, Akıncı, Anka ve Kızılelma gibi insansız sistemler ise Türkiye'nin modern harp sahasındaki "oyun kurucu" rolünü perçinliyor.

Havada karada ve denizde Türk mührü! Yerli ve milli sistemlerle tam bağımsızlık - 7

TAM BAĞIMSIZLIK YOLUNDA DURMAK YOK

Savunma sanayiindeki bu devrim niteliğindeki adımlar, sadece askeri bir başarı değil, aynı zamanda milli bir duruşun simgesi olarak görülüyor. Projelere yönelik engelleme çabalarına rağmen geri adım atmayan Türkiye, Başkan Erdoğan'ın, "Biz her alanda tam bağımsız Türkiye ülküsüyle ilerlerken 'Bunlar bizim başımıza iş açacak, bu yoldan dönün' diyen kifayetsizler oldu. Bunların hiçbirine aldırmadık. Öğrenilmiş çaresizliklerin girdabına kapılmadık" ifadeleriyle çizdiği rotada ilerlemeye devam ediyor.

Tarihine ve değerlerine yakışır şekilde büyük millet olmanın hakkını veren Türkiye, yerli ve milli sistemleriyle bölgede ve dünyada istikrarın yegane teminatı haline geliyor.

