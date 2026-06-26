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Sanat kılıfı altında alçak provokasyon! Milli ve manevi değerler hedef alındı: Mizah değil ihanet!

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Sanat kılıfı altında alçak provokasyon! Milli ve manevi değerler hedef alındı: Mizah değil ihanet!

Eski TİP Milletvekili Barış Atay ve oyuncu Bülent Emrah Parlak’ın Tunceli Munzur Üniversitesi’nde sahnelediği "Sabotaj" isimli sözde gösteri, adeta bir nefret şovuna dönüştü. Mizah adı altında devletin zirvesine, milli sembollere ve toplumun manevi değerlerine yönelik ağır hakaretlerin savrulduğu skandal geceye tepki yağdı. Sanat maskesi takarak provokasyona soyunan ikili, seçilmiş iradeyi ve ülkenin ortak değerlerini alçakça hedef aldı.

Eski TİP Milletvekili Barış Atay ve oyuncu Bülent Emrah Parlak'ın Tunceli Munzur Üniversitesi'nde sahnelediği "Sabotaj" isimli sözde gösteri, adeta bir nefret şovuna dönüştü. Mizah adı altında devletin zirvesine, milli sembollere ve toplumun manevi değerlerine yönelik ağır hakaretlerin savrulduğu skandal geceye tepki yağdı. Sanat maskesi takarak provokasyona soyunan ikili, seçilmiş iradeyi ve ülkenin ortak değerlerini alçakça hedef aldı.

SANAT KILIFI ALTINDA ALÇAK PROVOKASYON

ÜNİVERSİTE ÇATISI ALTINDA NEFRET SÖYLEMİ

Tunceli Munzur Üniversitesi, sanatla uzaktan yakından alakası olmayan, tamamen ideolojik saplantılarla örülü kirli bir provokasyona sahne oldu. Eski TİP Milletvekili Barış Atay ve oyuncu Bülent Emrah Parlak, "Sabotaj" adını verdikleri sözde gösteride açık bir nefret söylemine soyundular. Ülkenin ortak değerlerini ve siyasi sembollerini alaycı bir dille hedef tahtasına koyan ikili, sahnede skandal ifadeler kullandı. Atay ve Parlak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi hedef almaktan da geri durmadı.

foto: ahaber.com.trfoto: ahaber.com.tr

MİLLİ SEMBOLLERE VE RABİA'YA ALÇAK SALDIRI

Başkan Erdoğan tarafından her fırsatta dile getirilen ve "Tek millet, tek devlet, tek vatan, tek bayrak" ilkelerini temsil eden Rabia işareti, gösterinin en karanlık bölümlerinden biri oldu. Milli birliğin sembolü olan bu işareti "zulüm" olarak niteleyen ikili, toplumun sinir uçlarıyla oynadı. Bununla da yetinmeyen Barış Atay, Türkiye Büyük Millet Meclisi kampüsünde bulunan camiden duyduğu rahatsızlığı dile getirerek manevi değerlere olan tahammülsüzlüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Sözde gösterilerle milli irade hedef alınıyor (foto:ahaber.com.tr)Sözde gösterilerle milli irade hedef alınıyor (foto:ahaber.com.tr)

YERLİ VE MİLLİ MEDYA HEDEFTE

Yerli ve milli medyanın, Türkiye'nin çıkarlarını savunmasından ve gerçekleri haykırmasından rahatsız olan ikili, basın kuruluşlarına yönelik de nefret kustu. Özellikle Sabah Gazetesi'ne yönelik haddi aşan, çirkin hakaretlerde bulunan ikilinin bu tavrı, kirli ajandalarını bir kez daha deşifre etti. Öte yandan, tepkilere yol açan bu sözde gösterinin daha önce Karaman'da sahnelenmek istendiği ancak valiliğin provokasyon ihtimaline karşı izin vermediği öğrenildi.

Sözde gösterilerle milli irade hedef alınıyor (foto:ahaber.com.tr)Sözde gösterilerle milli irade hedef alınıyor (foto:ahaber.com.tr)

"BU BİR SANAT DEĞİL, NEFRET SUÇUDUR"

A Haber canlı yayınına katılan uzmanlar, sergilenen bu hadsizliği sert sözlerle eleştirdi. Akademisyen Prof. Dr. Zakir Avşar, "Bu bir latife değil, şaka değil, mizah değil. Bunlar tamamıyla bir nefret suçu içeren cümlelerden oluşan bir stand-up gösterisi," ifadelerini kullandı.

Sözde gösterilerle milli irade hedef alınıyor (foto:ahaber.com.tr)Sözde gösterilerle milli irade hedef alınıyor (foto:ahaber.com.tr)

Avşar, üniversite çatısı altında böyle bir organizasyona izin verilmesinin üzüntü verici olduğunu belirterek, "Seçimle gelmiş bir diktatör mü olur? Sayın Cumhurbaşkanımız mütemadiyen seçime giriyor ve kazanıyor. Tunceli'den bir evladın aday olabildiği bir iklimde, böyle pespaye bir oyun sergilemek tahriftir, tezyiftir," sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Sözde gösterilerle milli irade hedef alınıyor (foto:ahaber.com.tr)Sözde gösterilerle milli irade hedef alınıyor (foto:ahaber.com.tr)

"İNSANLIK DÜŞMANI BİR ZİHNİYET"

Gazeteci Murat Özer ise gösterinin arkasındaki tehlikeli zihniyete dikkat çekti. Murat Özer, "Bu iki şahıs sanatçı falan değil. Her ikisinin ortak özelliği Suriyeli mülteci düşmanı ve mezhepçi olmalarıdır. Alevilik mezhebini kullanarak Sünnilerle Aleviler arasında Türkiye'de bir iç çatışma çıkması için gayret ediyorlar," şeklinde konuştu.

Sözde gösterilerle milli irade hedef alınıyor (foto:ahaber.com.tr)Sözde gösterilerle milli irade hedef alınıyor (foto:ahaber.com.tr)

Özer, bu kişilerin amacının toplumsal kutuplaşma yaratmak olduğunu vurgulayarak, "Bu kişilerin yaptığı şey Hitler'den veya Nazilerden farklı değildir. Esad'ın zulmünden kaçanlar aleyhine yalanlar uydurarak Türkiye'yi Suriye gibi bir iç çatışma ortamına sürüklemek istiyorlar. Halkımız bu marjinal yapıların oyununa gelmemelidir," ifadelerini kullandı.

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Sanat kılıfı altında alçak provokasyon! Milli ve manevi değerler hedef alındı: Mizah değil ihanet! - 1
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