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MİLLİ SEMBOLLERE VE RABİA'YA ALÇAK SALDIRI

Başkan Erdoğan tarafından her fırsatta dile getirilen ve "Tek millet, tek devlet, tek vatan, tek bayrak" ilkelerini temsil eden Rabia işareti, gösterinin en karanlık bölümlerinden biri oldu. Milli birliğin sembolü olan bu işareti "zulüm" olarak niteleyen ikili, toplumun sinir uçlarıyla oynadı. Bununla da yetinmeyen Barış Atay, Türkiye Büyük Millet Meclisi kampüsünde bulunan camiden duyduğu rahatsızlığı dile getirerek manevi değerlere olan tahammülsüzlüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.