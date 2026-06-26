Sanat kılıfı altında alçak provokasyon! Milli ve manevi değerler hedef alındı: Mizah değil ihanet!
Eski TİP Milletvekili Barış Atay ve oyuncu Bülent Emrah Parlak’ın Tunceli Munzur Üniversitesi’nde sahnelediği "Sabotaj" isimli sözde gösteri, adeta bir nefret şovuna dönüştü. Mizah adı altında devletin zirvesine, milli sembollere ve toplumun manevi değerlerine yönelik ağır hakaretlerin savrulduğu skandal geceye tepki yağdı. Sanat maskesi takarak provokasyona soyunan ikili, seçilmiş iradeyi ve ülkenin ortak değerlerini alçakça hedef aldı.
Eski TİP Milletvekili Barış Atay ve oyuncu Bülent Emrah Parlak'ın Tunceli Munzur Üniversitesi'nde sahnelediği "Sabotaj" isimli sözde gösteri, adeta bir nefret şovuna dönüştü. Mizah adı altında devletin zirvesine, milli sembollere ve toplumun manevi değerlerine yönelik ağır hakaretlerin savrulduğu skandal geceye tepki yağdı. Sanat maskesi takarak provokasyona soyunan ikili, seçilmiş iradeyi ve ülkenin ortak değerlerini alçakça hedef aldı.
ÜNİVERSİTE ÇATISI ALTINDA NEFRET SÖYLEMİ
Tunceli Munzur Üniversitesi, sanatla uzaktan yakından alakası olmayan, tamamen ideolojik saplantılarla örülü kirli bir provokasyona sahne oldu. Eski TİP Milletvekili Barış Atay ve oyuncu Bülent Emrah Parlak, "Sabotaj" adını verdikleri sözde gösteride açık bir nefret söylemine soyundular. Ülkenin ortak değerlerini ve siyasi sembollerini alaycı bir dille hedef tahtasına koyan ikili, sahnede skandal ifadeler kullandı. Atay ve Parlak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi hedef almaktan da geri durmadı.
MİLLİ SEMBOLLERE VE RABİA'YA ALÇAK SALDIRI
Başkan Erdoğan tarafından her fırsatta dile getirilen ve "Tek millet, tek devlet, tek vatan, tek bayrak" ilkelerini temsil eden Rabia işareti, gösterinin en karanlık bölümlerinden biri oldu. Milli birliğin sembolü olan bu işareti "zulüm" olarak niteleyen ikili, toplumun sinir uçlarıyla oynadı. Bununla da yetinmeyen Barış Atay, Türkiye Büyük Millet Meclisi kampüsünde bulunan camiden duyduğu rahatsızlığı dile getirerek manevi değerlere olan tahammülsüzlüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.
YERLİ VE MİLLİ MEDYA HEDEFTE
Yerli ve milli medyanın, Türkiye'nin çıkarlarını savunmasından ve gerçekleri haykırmasından rahatsız olan ikili, basın kuruluşlarına yönelik de nefret kustu. Özellikle Sabah Gazetesi'ne yönelik haddi aşan, çirkin hakaretlerde bulunan ikilinin bu tavrı, kirli ajandalarını bir kez daha deşifre etti. Öte yandan, tepkilere yol açan bu sözde gösterinin daha önce Karaman'da sahnelenmek istendiği ancak valiliğin provokasyon ihtimaline karşı izin vermediği öğrenildi.