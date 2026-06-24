Efkan Ala'dan A Haber'e özel açıklamalar: "AK Parti'nin 33. İstişare Kampı Türkiye Yüzyılı için yol haritası olacak"

AK Parti, 33. İstişare ve Değerlendirme Kampı için Sakarya Sapanca'da bir araya gelmeye hazırlanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilecek olan dev zirvede, Türkiye'nin ve dünyanın meseleleri kapsamlı bir şekilde masaya yatırılacak. Kamp öncesi A Haber'e özel açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, yürütülen politikaların gözden geçirileceğini ve sahadan gelen taleplerin en ince ayrıntısına kadar değerlendirileceğini vurguladı.

TÜRKİYE VE DÜNYA MESELELERİ MASAYA YATIRILACAK Hafta sonu gerçekleştirilecek dev organizasyonun detaylarını paylaşan AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Bu hafta sonu Sapanca'da üç günlük istişare ve değerlendirme kampımızı gerçekleştireceğiz. Ülkenin meselelerini, bölgemizin meselelerini, illerimizin meselesini, dünyanın meselelerini orada geniş bir biçimde masaya yatırıyoruz. Gruplar oluşturuyoruz; çalışma grupları, tartışma grupları oluyor. Değerlendirmeler, sorular, sunumlar hepsi bir arada bunu yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

İSTİŞARE AK PARTİ'NİN KURUMSAL KİMLİĞİ OLDU

AK Parti'nin başarısının temelinde yatan istişare kültürüne dikkat çeken Efkan Ala, "Cumhurbaşkanımız başından beri bu istişarelere çok büyük kıymet vermiştir. AK Parti istişareleri kurumsallaştırmıştır. Bizde istişareler kurumsallaşmış bir mekanizmadır ve değerlendirmelerimizi, istişarelerimizi yapıp geleceğin planlanmasını, geçmişin de muhasebesini ortaya koyuyoruz." sözleriyle partinin çalışma prensibini aktardı.