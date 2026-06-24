Efkan Ala'dan A Haber'e özel açıklamalar: "AK Parti'nin 33. İstişare Kampı Türkiye Yüzyılı için yol haritası olacak"
AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Kampı için geri sayım başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Sakarya Sapanca'da gerçekleştirilecek kritik zirvede Türkiye'nin iç ve dış politikadaki gündemi, Türkiye Yüzyılı hedefleri ve sahadan gelen talepler ele alınacak. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, A Haber'e yaptığı açıklamada kampın geleceğe yönelik yol haritasına ışık tutacağını vurguladı.
AK Parti, 33. İstişare ve Değerlendirme Kampı için Sakarya Sapanca'da bir araya gelmeye hazırlanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilecek olan dev zirvede, Türkiye'nin ve dünyanın meseleleri kapsamlı bir şekilde masaya yatırılacak. Kamp öncesi A Haber'e özel açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, yürütülen politikaların gözden geçirileceğini ve sahadan gelen taleplerin en ince ayrıntısına kadar değerlendirileceğini vurguladı.
TÜRKİYE VE DÜNYA MESELELERİ MASAYA YATIRILACAK
Hafta sonu gerçekleştirilecek dev organizasyonun detaylarını paylaşan AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Bu hafta sonu Sapanca'da üç günlük istişare ve değerlendirme kampımızı gerçekleştireceğiz. Ülkenin meselelerini, bölgemizin meselelerini, illerimizin meselesini, dünyanın meselelerini orada geniş bir biçimde masaya yatırıyoruz. Gruplar oluşturuyoruz; çalışma grupları, tartışma grupları oluyor. Değerlendirmeler, sorular, sunumlar hepsi bir arada bunu yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
İSTİŞARE AK PARTİ'NİN KURUMSAL KİMLİĞİ OLDU
AK Parti'nin başarısının temelinde yatan istişare kültürüne dikkat çeken Efkan Ala, "Cumhurbaşkanımız başından beri bu istişarelere çok büyük kıymet vermiştir. AK Parti istişareleri kurumsallaştırmıştır. Bizde istişareler kurumsallaşmış bir mekanizmadır ve değerlendirmelerimizi, istişarelerimizi yapıp geleceğin planlanmasını, geçmişin de muhasebesini ortaya koyuyoruz." sözleriyle partinin çalışma prensibini aktardı.
TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONU VE YENİ HEDEFLER
Sakarya Sapanca'da ilk kez düzenlenecek olan kampta gelecek projeksiyonunun çizileceğini belirten Ala, "Türkiye Yüzyılı'nda ortaya koyduğumuz bu vizyonda neler yapılabilir, neler yaptık, nelerde eksiklerimiz var, neleri tamamlamamız gerekiyor, yeni neler yapmalıyız? Programlarımızı, düşüncelerimizi, değerlendirmelerimizi, politikalarımızı gözden geçiriyoruz, yenilerini ekliyoruz ve yolumuza devam ediyoruz." şeklinde konuştu.
SAHADAN GELEN TALEPLER VE ÇÖZÜM ODAKLI SİYASET
MKYK üyelerinden milletvekillerine, kadın kollarından gençlik kollarına kadar geniş bir katılımla yapılacak kampta milletin sesine kulak verileceğini ifade eden Efkan Ala, "Biz istişare ve değerlendirme partisiyiz. Biz akla hürmet eden, akıldan yararlanmayı büyük bir meziyet olarak gören bir partiyiz. Biz düşünceye kıymet veren, politikaları tartışarak, özümseyerek uygulamaya aktaran bir partiyiz. Biz milletimizle birlikte hareket eden, onun problemlerini çözmeyi ve onu yeni fırsatlarla buluşturmayı, gençlerin önünü açmayı şiar edinmiş, politikanın merkezine koymuş bir partiyiz." açıklamalarında bulundu.
24 YILLIK KESİNTİSİZ İKTİDARIN SIRRI
AK Parti'nin Türk ve dünya siyaset tarihindeki istisnai konumuna vurgu yapan Ala, "Kurulduğu günden bir sene sonra iktidara gelebilmiş ve 24 yıldır kesintisiz iktidarını sürdüren bir parti olarak Türk siyasi tarihine geçmiş bir partiyiz. Sadece Türk siyasi tarihi değil, dünyada bu başarıyı elde etmiş çok az parti vardır, çok nadirdir. Ama biz hiçbir şeyi yeterli görmüyoruz. Her seçimden sonra yeni kurulmuş gibi hareket ediyoruz. İstişarelerimizi yapıyoruz ve geleceğe emin adımlarla yürüyoruz. Her seferinde politikalarımızı gözden geçirip tahkim ediyoruz. Onun için Türkiye'de AK Parti pratiği ve tecrübesi, ayrı bir başlık açılması gereken bir tecrübedir." ifadelerini kullandı.