İkinci el otomobilde mayıs şoku! Satışlar yüzde 22 düştü: Son 2 yılın dibi görüldü
İkinci el otomobil piyasasında alarm veren tablo ortaya çıktı. Mayıs ayında satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 gerilerken, sektör son iki yılın en düşük seviyesini gördü. Uzmanlar, sıfır araç kampanyaları, yüksek kredi faizleri ve finansmana erişimdeki zorlukların ikinci el piyasasını durma noktasına getirdiğini belirtiyor.
Otomotiv sektöründe hareketli günler yerini durgunluğa bıraktı. Mayıs ayı verilerine göre otomobil satışları son iki yılın en dip seviyesini görürken, özellikle ikinci el araç piyasasında ilan sayısının artmasına rağmen satışların durma noktasına gelmesi dikkat çekiyor. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, piyasadaki bu sert düşüşün nedenlerini ve beklentileri Otomotiv Uzmanı Göksel Erkoyuncu ile mercek altına aldı.
SATIŞLARDAKİ DÜŞÜŞÜN ANA SEBEBİ: TAKVİM ETKİSİ VE KAMPANYALAR
Mayıs ayındaki verilerin sektörel bazda bir düşüşe işaret ettiğini belirten Otomotiv Uzmanı Göksel Erkoyuncu, "Mayıs ayında veriler açıklandı zaten, oradaki rakamsal düşüşler araç satış rakamlarında da gözüküyor. Mayıs ayının kendine özel bir durumu vardı, takvim etkisi diyoruz; iş günü sayısı çok azdı. Buradaki özellikle sıfır araç kampanyalarının fiyatlardaki ciddi düşüşleri ve finans imkanları tabii ki ikinci ele doğal olarak sirayet ediyor." ifadelerini kullandı.
"SIFIR ARAÇ KAMPANYALARI ALICIYI CEZBEDİYOR"
İkinci el piyasasındaki beklentiler ile alıcıların tercihleri arasındaki farka değinen Erkoyuncu, "Satıcıların beklentilerini rakamlar karşılamadığı için ve bazen 'bekleyelim bu rakamlara satarız' düşüncesi hakim olduğu için durgunluk yaşanıyor. Alıcı tarafında ise sıfır araç kampanyalı rakamlar ortaya çıkınca, 'bu kadar para verdikten sonra gidip sıfırını alırım' düşüncesinin çok büyük bir etkisi var." sözleriyle piyasadaki psikolojik sınırı aktardı.