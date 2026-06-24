İkinci el otomobilde mayıs şoku! Satışlar yüzde 22 düştü: Son 2 yılın dibi görüldü

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KREDİYE ERİŞİM VE BDDK DÜZENLEMELERİ SATIŞLARI ETKİLEDİ

Finansmana ulaşımın zorlaşmasının piyasayı doğrudan etkilediğini vurgulayan uzman isim, "Kredi faizlerinin yüksek olması ve BDDK'nın dezenflasyon süreciyle etkili olarak krediye ulaşımın daha az olması satış rakamlarını ciddi manada etkiliyor. Şu an 2 milyon liranın üzerinde bir araç satın almak isterseniz bir kredi kullanma imkanınız yok. Tüm bunları bir araya getirdiğimizde araç durgunluğunun ana sebeplerini böyle sıralayabiliriz." şeklinde konuştu.