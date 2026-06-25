İngiliz basınından "NATO Baltık savaşına hazırlanıyor" iddiası! Nükleer savaş riski kapıda

Küresel dengeler dünyanın dört bir yanını saran savaşlarla hem ekonomik hem de askeri açıdan derinden sarsılırken, 4 yılı aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşında uzlaşı sağlanmadan yeni bir cephenin açılma ihtimaliyle yüzleşiyor.

Küresel dengeler, dünyanın dört bir yanına yayılan savaşların ekonomik ve askeri etkileriyle sarsılırken, uluslararası toplum şimdi de yeni bir savaş cephesinin açılma ihtimaliyle karşı karşıya bulunuyor. 4 yılı aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşında henüz kalıcı bir uzlaşı sağlanamamışken, Avrupa'nın kuzeyinde yeni bir savaşın başlayacağına yönelik endişeler giderek artıyor.



"BALTIK DENİZİ'NDE SAVAŞ İDDİASI"

İngiliz merkezli The Telegraph Gazetesi, NATO'nun Baltık Denizi'nde savaş hazırlığında olduğunu iddia ederek, dünyayı yeni bir savaş felaketinin başlayacağını savundu.

The Telegraph'ın haberine göre; NATO, Baltık Denizi'nde savaş hazırlığı yapıyor

Bölgedeki stratejik adalar savunma merkezine dönüşüyor

Baltık, küresel bir karşılaşmanın yeni merkezlerinden biri olarak görülüyor



Öte yandan Avrupa, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mevcutta NATO üyesi olan eski Rusya toprakları olan (Estonya, Letonya, Litvanya, Belarus, Moldova, Ukrayna ve Gürcistan gibi) ülkeleri yeniden topraklarına katmak için 3 aşamadan oluşan bir savaşa hazırlık yaptığını ileri sürüyor.

Avrupa'nın gözünden Putin'in savaş planına göre; İlk aşamada 6 ayda Gürcistan ve Moldova gibi ülkelerde yerel savaş

İkinci aşamada 2 yıl içinde Baltık Savaşı



Üçüncü aşamada ise 5 yıl içinde NATO ile büyük çaplı bir savaş hazırlığı yapıldığı ileri sürülüyor.

Hatırlanacağı üzere Almanya Başbakanı Friedrich Merz, geçtiğimiz yıl Rusya'nın ülkelerine saldıracağını iddia ederek bir dizi savaş hazırlığını başlatması, Avrupa kanadında yeni bir cephenin açılma tehdidini ortaya koyuyor. Peki kimler NATO-Rusya savaşını kışkırtıyor? A Haber 'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olan Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, harita üzerinden mevcut riskleri ve olası savaş senaryolarını değerlendirdi.

STRATEJİK KANATLAR VE FİNLANDİYA'NIN NATO HAMLESİ

Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, Avrupa'da olası bir savaş durumunu değerlendirerek "Geçen sene Finlandiya girdi. Norveç bir kanat ülkesi olarak görülüyordu, Türkiye de güney kanat ülkesi olarak gözüküyordu. Yani şöyle yarım ay düşünün. Kızıl Ordu'nun girebileceği iki tane güzergah idi" ifadelerini kullandı. Bu değerlendirmeyi genişleten Olçar, "Şimdi kanat ülke Finlandiya. Norveç mesela ona göre hazırladı kendini hakikaten. Yani yıllardır hakikaten böyle bir taarruz olduğu müddetçe, olur diye. Şimdi burada bir senaryo var, o senaryoyu uygulayabilirlerse eğer, biri uygulatırsa Ruslara, kıyamet o zaman kopacaktır" sözleriyle tehlikenin boyutuna dikkat çekti.

KALİNİNGRAD: RUSYA'NIN BALTIK'TAKİ NÜKLEER CEPHANESİ

Bölgedeki kritik noktaları harita üzerinde gösteren Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, "Estonya, Letonya, Litvanya şu altta Baltık Cumhuriyetleri var, Baltık Denizi burada. Şu Kaliningrad'da Rusların çok önemli nükleer tesisleri var. Nükleer silah depoları var. Ve şurada çok büyük bir donanması var, Rus donanması var Baltık Denizi'nden sorumlu" bilgisini paylaştı. Kaliningrad'ın önemini bir benzetmeyle açıklayan Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, "Bunu Almanya'dan aldılar Doğu Prusya'nın başında. Yatırım oraya yapmış zamanında. Yani bir ada gibi düşünün onu, Kıbrıs gibi düşünün o stratejik yapıda" ifadelerini kullandı.