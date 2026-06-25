İngiliz basınından "NATO Baltık savaşına hazırlanıyor" iddiası! Nükleer savaş riski kapıda
Dünya; Ukrayna-Rusya, ABD/İsrail-İran savaşıyla büyük bir ateş çemberinden geçerken NATO'nun Baltık Denizi'nde savaş hazırlığı yaptığı iddiası büyük bir paniğe neden oldu. İngiliz basını Baltık'ta savaşın yakın olduğunu öne sürerken, uluslararası kamuoyunda "3. Dünya Savaşı'nın ayak sesleri mi?" sorusuna neden oldu. A Haber'e konuk olan Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar harita üzerinden olası senaryoları ele alarak Kaliningrad, Suwalki Koridoru ve Kuzey Buz Denizi'ne dikkat çekti. Olçar Rusya'nın 2 yıl önce Baltık Denizi'nde yaptığı nükleer tatbikatı hatırlatarak üç noktada nükleer savaş riskinin arttığını vurguladı.
Küresel dengeler dünyanın dört bir yanını saran savaşlarla hem ekonomik hem de askeri açıdan derinden sarsılırken, 4 yılı aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşında uzlaşı sağlanmadan yeni bir cephenin açılma ihtimaliyle yüzleşiyor.
Küresel dengeler, dünyanın dört bir yanına yayılan savaşların ekonomik ve askeri etkileriyle sarsılırken, uluslararası toplum şimdi de yeni bir savaş cephesinin açılma ihtimaliyle karşı karşıya bulunuyor. 4 yılı aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşında henüz kalıcı bir uzlaşı sağlanamamışken, Avrupa'nın kuzeyinde yeni bir savaşın başlayacağına yönelik endişeler giderek artıyor.
"BALTIK DENİZİ'NDE SAVAŞ İDDİASI"
İngiliz merkezli The Telegraph Gazetesi, NATO'nun Baltık Denizi'nde savaş hazırlığında olduğunu iddia ederek, dünyayı yeni bir savaş felaketinin başlayacağını savundu.
The Telegraph'ın haberine göre;
- NATO, Baltık Denizi'nde savaş hazırlığı yapıyor
- Bölgedeki stratejik adalar savunma merkezine dönüşüyor
- Baltık, küresel bir karşılaşmanın yeni merkezlerinden biri olarak görülüyor
Öte yandan Avrupa, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mevcutta NATO üyesi olan eski Rusya toprakları olan (Estonya, Letonya, Litvanya, Belarus, Moldova, Ukrayna ve Gürcistan gibi) ülkeleri yeniden topraklarına katmak için 3 aşamadan oluşan bir savaşa hazırlık yaptığını ileri sürüyor.
Avrupa'nın gözünden Putin'in savaş planına göre;
- İlk aşamada 6 ayda Gürcistan ve Moldova gibi ülkelerde yerel savaş
- İkinci aşamada 2 yıl içinde Baltık Savaşı
Üçüncü aşamada ise 5 yıl içinde NATO ile büyük çaplı bir savaş hazırlığı yapıldığı ileri sürülüyor.
Hatırlanacağı üzere Almanya Başbakanı Friedrich Merz, geçtiğimiz yıl Rusya'nın ülkelerine saldıracağını iddia ederek bir dizi savaş hazırlığını başlatması, Avrupa kanadında yeni bir cephenin açılma tehdidini ortaya koyuyor. Peki kimler NATO-Rusya savaşını kışkırtıyor? A Haber 'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olan Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, harita üzerinden mevcut riskleri ve olası savaş senaryolarını değerlendirdi.
STRATEJİK KANATLAR VE FİNLANDİYA'NIN NATO HAMLESİ
Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, Avrupa'da olası bir savaş durumunu değerlendirerek "Geçen sene Finlandiya girdi. Norveç bir kanat ülkesi olarak görülüyordu, Türkiye de güney kanat ülkesi olarak gözüküyordu. Yani şöyle yarım ay düşünün. Kızıl Ordu'nun girebileceği iki tane güzergah idi" ifadelerini kullandı. Bu değerlendirmeyi genişleten Olçar, "Şimdi kanat ülke Finlandiya. Norveç mesela ona göre hazırladı kendini hakikaten. Yani yıllardır hakikaten böyle bir taarruz olduğu müddetçe, olur diye. Şimdi burada bir senaryo var, o senaryoyu uygulayabilirlerse eğer, biri uygulatırsa Ruslara, kıyamet o zaman kopacaktır" sözleriyle tehlikenin boyutuna dikkat çekti.
KALİNİNGRAD: RUSYA'NIN BALTIK'TAKİ NÜKLEER CEPHANESİ
Bölgedeki kritik noktaları harita üzerinde gösteren Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, "Estonya, Letonya, Litvanya şu altta Baltık Cumhuriyetleri var, Baltık Denizi burada. Şu Kaliningrad'da Rusların çok önemli nükleer tesisleri var. Nükleer silah depoları var. Ve şurada çok büyük bir donanması var, Rus donanması var Baltık Denizi'nden sorumlu" bilgisini paylaştı. Kaliningrad'ın önemini bir benzetmeyle açıklayan Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, "Bunu Almanya'dan aldılar Doğu Prusya'nın başında. Yatırım oraya yapmış zamanında. Yani bir ada gibi düşünün onu, Kıbrıs gibi düşünün o stratejik yapıda" ifadelerini kullandı.
KRİTİK NOKTA: SUWALKİ KORİDORU
Rusya'nın Kaliningrad ile tek bağlantı noktasının kritik bir geçit olduğunu belirten Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, "Ama burada kara bağlantısı yok, tek bir kara bağlantısı var şurası; Suwalki Koridoru dediğimiz 110 kilometrelik bir mesafe var orada" şeklinde konuştu. Kemal Olçar, "110 kilometrelik ve orada demir yolu var bir tane, bir de kara yolu var. Ruslar tüm ikmalini hem vatandaşına hem askerlerine ikmali oradan yapıyor. Belarus üzerinden yapıyor" dedi.
NATO'NUN 5. MADDESİ VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Olası bir çatışmanın NATO topraklarında başlayacağını öngören Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, "Şimdi burayı mesela Polonya işte Litvanya'yla beraber müştereken, sınır ya onlar... Şimdi birisi derse ki biz burayı kapattık. NATO toprağı çünkü. NATO topraklarına Rus ordusu birlikleri ikmal yapıyor trenle. Dolayısıyla biz orayı kapattık derlerse o 1. Dünya Savaşı'ndaki o Saraybosna'daki köprünün başında Arşidük'ün öldürülmesi meselesine girer, tetikleyici. Ufak bir RDX diyoruz, patlayıcı. Bu 3000 derecelik bir ısı çıkartırsa burada Suwalki Koridoru'nda, o zaman işgaller başlayabilir" uyarısında bulundu.
NATO'nun karar alma mekanizmasını hatırlatan Kemal Olçar, "İşgal neresi? Koridor. Koridor ne? NATO toprağı. Bunun üzerine NATO toplanmak zorunda. İşte 4 dedi ya, 4. madde toplanıp 5. madde ilan edilsin mi edilmesin mi kararı veriliyor. Orada 5 ilan edilmese de bir karar alınabilir. Mesela bizde yapıldı, 4'üncü madde dört defa bizim için toplanıldı. Özellikle işte 91'de, 2003'te, 2011'de, 2014'te o DEAŞ ve PKK saldırılarından sonra sükût tehdidine karşı o zaman da Amerikalılar Patriot bataryası yolladı" ifadelerini kullandı.
RUSYA'NIN "PARÇALA VE YÖNET" STRATEJİSİ
Rusya'nın olası bir harekat durumunda hangi senaryoları devreye alabileceğine değinen Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, "Bakın Rusya Kırım'ı işgal altına aldı, Odessa kaldı bir tek şurada. Odessa'yı da alırsa eğer artık Ukrayna gitti, NATO üyesi olma şansını ortadan kaldırdı Ukrayna. Gürcistan'a bakın, şuraları üçe böldü Ruslar. Yani parçalıyor bakın, kim NATO'ya girmek isterse parçalıyor. Belarus girmek istesin tamamını işgal eder. Moldova'da ipin ucunda gözüküyor. Doğu Avrupa Baltıklar hariç Ruslar'ın kontrolünden çıkarsa, Ruslar bunu nükleer savaşa çevirebilir." dedi.
Kuzeydeki tehlikeye de değinen Olçar, "Birinci yer burası, ikinci yer kuzeyde olabilir. Kuzey Buz Denizi'nde. O Finlandiya'nın kuzeyi demektir. Yine o denizde, Kuzey Denizi'nden geçiş yapmak isteyen Rus donanması bir şekilde NATO gemileriyle karşı karşıya kalırsa kuzeyden ben bir tetikleyici bekliyorum" ifadelerini kullandı.
"3 NOKTADA NÜKLEER SAVAŞ RİSKİ"
Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar ise Avrupa'nın dev bütçeli hazırlığını, "Almanlar şu an bu savaşa hazırlanıyor. 300 milyar euroluk bütçeyi bu Baltık'ta... Bir de Baltık Denizi'nde iki sene önce NATO nükleer tatbikat yaptı. Aynı birkaç gün sonra Ruslar da nükleer tatbikat yaptı. Yani nükleer tatbikatında üç lokasyonda çok ciddi bir şey olabilir." sözleriyle aktararak nükleer savaş riskinin ciddiyetini vurguladı.