Başkan Erdoğan'ın adaylığı kesinleşti! Cumhur İttifakı'ndan tarihi "devam" kararı: İşte Sözcü Çelik'in o sözlerinin perde arkası

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in "2028 Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Erdoğan’dır" açıklaması günün en çarpıcı başlıklarından biri oldu. Sadece bir adaylık ilanı değil, aynı zamanda terörle mücadeleden ekonomik şahlanışa kadar uzanan dev yol haritasının en kritik halkası olarak kayıtlara geçti. Gazeteci Bülent Erandaç, canlı yayında bu tarihi hamlenin perde arkasını aralarken; CHP’nin kaos planlarını, FETÖ’nün Avrupa merkezli tezgahlarını ve deşifre etti. Meclis’in seçim kararını erkene alarak Başkan Erdoğan’ın önünü açacağı o formül ve Terörsüz Türkiye vizyonu için atılan dev adımlar, siyasetin yeni rotasını belirledi.

Siyaset koridorlarında uzun süredir tartışılan "Kim aday olacak?" sorusu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamasıyla tarihin tozlu raflarına kaldırıldı. "2028 ADAYIMIZ SAYIN ERDOĞAN'DIR" SÖZLERİNİN PERDE ARKASI A HABER'DE Gazeteci Bülent Erandaç, bu hamlenin stratejik önemini, "Cumhur İttifakı'nın yol haritasını biliyorduk, bugün Ömer Çelik çok güzel bir şekilde açıklayarak Cumhur İttifakı'nın 2028 adayının Sayın Erdoğan olduğunu resmen ilan etti" sözleriyle aktardı. Erandaç, bu kararın sadece bir isim beyanı değil, Türkiye'nin küresel güç olma yolundaki kararlılığının bir tescili olduğunu vurguladı. MECLİS'İN TARİHİ FORMÜLÜ: 16 NİSAN 2028!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığı için anayasal sürecin nasıl işleyeceği konusunda Bülent Erandaç, Meclis'in alacağı kritik role dikkat çekti. Erandaç, "Meclis kararı meclis alacak, seçimlerin erkene alınması kararı milletvekillerinden gelecek. Bir önerge verilecek ve 'Seçimler 16 Nisan 2028'de yapılsın' denecek. 360 milletvekilinin kabulüyle bu tarih verildiğinde, Erdoğan'ın adaylığının önünde hiçbir engel kalmayacak" ifadelerini kullandı.

Fotoğraf-A Haber Bu formülün, eski parlamenter sistemdeki erken seçimlerden farklı olarak bir "seçimi erkene alma" mekanizması olduğunu belirten Erandaç, "Bu sefer kararı Cumhurbaşkanımız değil, Meclis verecek" şeklinde konuştu. Sözcü Çelik erken seçim tartışmalarına son noktayı koydu SÖZCÜ ÇELİK ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARINA SON NOKTAYI KOYDU TERÖRSÜZ TÜRKİYE İÇİN "GİZLİ" DİPLOMASİ VE YENİ YASA

Adaylık ilanıyla eş zamanlı olarak sınır ötesinde yürütülen dev operasyon ve yasal hazırlık süreci de nefes kesiyor. Bülent Erandaç, "MİT Başkanı İbrahim Kalın şu an Irak ve Suriye'de sık sık günübirlik toplantılar yapılıyor. PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili bu gelişmeler, Temmuz sonuna kadar Meclis'ten geçmesi beklenen dev bir yasa ile taçlanacak" sözleriyle sıcak temasları aktardı. Erandaç, "Eylül-Ekim aylarında Türkiye, Cumhur İttifakı'nın nefesini açan, terörsüz bölge hedefine hizmet eden yepyeni bir siyasi atmosferle uyanacak" diyerek tarihi süreci işaret etti. KAOS PLANLARI VE BALKON RESİMLERİNDEKİ MESAJLAR

İktidar cephesinde bu dev adımlar atılırken, muhalefet ve dış odakların yürüttüğü "yıpratma" operasyonları da hız kazandı. Bülent Erandaç, "Eski AK Partililer bir yerlerde toplanıyor, Abdullah Gül arkadaşlarıyla İstanbul'da fotoğraflar veriyor, balkon resimleriyle mesajlar gönderiliyor. Bunların hepsi iç siyaseti karıştırmaya ve Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel'in yarattığı kaos havasını körüklemeye yönelik adımlardır" ifadelerini kullandı.

Fotoğraf-A Haber Erandaç, Almanya'da FETÖ'cülerin yaptığı toplantıların ve CHP'nin AİHM önündeki miting girişimlerinin, Türkiye'nin bu büyük yol haritasını sabote etme girişimi olduğunu belirtti. EKONOMİK ŞAHLANIŞIN MİLADI: 2028 OCAK!

2028 adaylığının arkasındaki en büyük motivasyonlardan biri de ekonomi politikalarının başarısı olarak öne çıkıyor. Bülent Erandaç, "Ekonomik politikalar 2027 sonunda meyvelerini verecek. 2028'in Ocak ayından itibaren Türkiye'de emekliler, çiftçiler ve tüm vatandaşlar büyük bir rahatlama yaşayacak. İşte bu refah dönemiyle birlikte Erdoğan, 2028 zaferine yürüyecek" şeklinde konuştu. Erandaç, bölgedeki İran-İsrail gerilimi ve Ukrayna savaşına rağmen Türkiye'nin kendi ekonomik ve siyasi surlarını bu stratejiyle tahkim ettiğini sözlerine ekledi. ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARINDA NİSAN 2028 SESLERİ

Siyasetin gündeminde ilk sırada yer alan erken seçim tartışmaları, farklı tarihlerin telaffuz edilmesiyle yeni bir boyut kazandı.