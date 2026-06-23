Dijital cephelerde yeni dünya düzeni: Savaş artık ekran başında!

Dünya, klasik savaş yöntemlerini geride bırakarak siber sahalara odaklanıyor. Havadan, karadan ve denizden yürütülen operasyonlar artık dijital koridorlara taşınırken; barajlardan havaalanlarına, hastanelerden enerji hatlarına kadar her stratejik nokta siber orduların hedefinde bulunuyor. Uzmanlar, yapay zekanın da devreye girmesiyle savaşın boyut değiştirdiğini ve Türkiye'nin bu yeni nesil rekabette en üst sıralarda yer aldığını vurguluyor.

EKRANLARA TAŞINAN YENİ NESİL SAVAŞLAR

Savaşın tanımı artık değişti. Geleneksel silahların yerini klavyeler ve yazılımlar alırken, Siber Güvenlik Uzmanı Muharrem Baki, "Savaşlar artık ekranlara da taşındı. Havada, karada veya denizde yapılan harekatlar maalesef siber alanda da, bilgisayar başlarında da taşınmış oldu. Siber savaşlarla aslında çok daha tesirli şekilde ve çok daha az enerji ve güç harcayarak büyük sonuçlar alınabiliyor" sözleriyle tehlikenin boyutunu aktardı. Stratejist Dr. Eray Güçlüer ise konunun stratejik önemine dikkat çekerek, "Siber teknoloji, bir ülkenin gelişmişlik seviyesini belirleyen de önemli bir parametre" ifadelerini kullandı.