Gabbard'dan koronavirüs itirafı: Laboratuvarda üretildi | Yeni oyun genetiği değiştirilen sivrisinekler

Çin'in Vuhan kentinde 2019 yılının sonlarında ortaya çıkan ve dünyayı hızla etkisi altına alan Koronavirüs (Kovid-19) salgını üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen senelerdir tartışma konusu olan " Laboratuvarda üretildi" iddiasına ilişkin çok konuşulacak iddialar ortaya çıktı.

ABD Eski Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, 2019 yılında ortaya çıkan ve dünya üzerinde milyonlarca kişinin hayatını kaybettiği Kovid-19 salgınının ABD-Çinli bilin insanları tarafından üretildiğini iddia etti. (AA)

ABD Eski Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, sosyal medya hesabından koronavirüs salgınının ABD ve Çinli bilim insanlarının laboratuvarda birlikte ürettiğine dikkat çekerek küresel çetelerin hain planını tek tek ifşa etti.

GABBARD'I KORONAVİRÜS İTİRAFI: LABORATUVARDA ÜRETİLDİ ABD Eski Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard sosyal medya hesabından belgelerle yaptığı açıklamasında; Koronavirüs (Kovid-19) salgını laboratuvarda üretildi

Virüs ABD ve Çinli bilim insanları birlikte üretti

Virüs laboratuvardan sızdı

Virüsün üretildiği ve sızdığı bilgisini CIA ve FBI gizledi

Dr. Anthony Fauci sahte bilimsel makale yazdırarak virüsün doğal olduğu propagandası yaptı

Küresel ilaç firmaları, Fauci üzerinden basını ve istihbarat servislerini fonladı

Virüsün üretildiğini söyleyenler itibarsızlaştırıldı



Tulsi Gabbard, Kovid-19 salgınının ardından gizliği kaldırılmış yeni belgeleri yayınlayarak, bu belgelerin ABD tarafından finanse edilen araştırmalar, Wuhan Viroloji Enstitüsü ve eski ABD sağlık yetkilisi Anthony Fauci'nin eylemleri arasında bağlantılar ortaya koyduğunu iddia etti. Gabbard açıklamasında Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisi (ODNI), belgelerin iç yazışmaları, ihbarcı iddialarını ve salgının kökenlerine ilişkin soruşturmalarla ilgili istihbarat materyallerini içerdiğini belirtti.

SAHTE BELGELER ÜZERİNDEN PROPAGANDA YAPILDI

Gabbard açıklamalarında ABD ve Çinli bilim insanlarının ortak çalışmasıyla Kovid-19 virüsünün laboratuvarda üretildiğini, ayrıca Dr. Fauci'nin sahte bilimsel makaleler yazdırarak virüsün doğal olduğuna ilişkin propagandanın yapıldığını belirtti.

Dünyayı sarsan iddiaların devamında ise virüsün laboratuvardan sızmasının ardından FBI ve CIA'in bu bilgiyi gizlediğini, küresel ilaç firmalarının Fauci'nin basını ve istihbarat dünyasını fonladığını ortaya koydu.

Yaşanan gelişmelerle bir kez daha koronavirüs salgınına ilişkin tartışmalar başlarken, A Haber'e konuk olan Stratejist-Yazar Murat Akan Canan Barlas ile Gündem programına konuk olarak, uluslararası çetelerin insan sağlığını yeniden "sivrisinekler" üzerinden hedef aldığını vurguladı.

PANDEMİ İLE İNSANLIK NASIL KORKUTULDU?

Küresel çetenin en büyük silahının "korku" olduğunu vurgulayan Murat Akan, pandeminin bir biyolojik savaş provası olduğunu belirtti. Murat Akan, "Özellikle bu KOVID-19 bahane edilerek korku salmanın, korkutarak insanların bağışıklık sisteminin nasıl düşürüldüğünü ve o korkuyu dünyaya yayarak nasıl bir rant elde ettiklerini gördük. Bütün insanlığı net olarak kobay yaptılar. O dönemde bunlara birileri hep komplo teorisi dedi ama maalesef küresel çetenin tezgahlamış olduğu oyunların üstü bu şekilde örtüldü" ifadelerini kullandı.