Gabbard'dan koronavirüs itirafı: Laboratuvarda üretildi | Yeni oyun genetiği değiştirilen sivrisinekler
Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Kovid-19) salgını, yıllar içinde etkisini mutasyonlar ile sürdürmeye devam ederken çarpıcı gerçek ortaya çıktı. ABD Eski Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, sosyal medya hesabından yayımladığı resmi belgelerle Kovid-19 salgınının ABD ve Çinli bilim insanları tarafından laboratuvarda üretildiğini ve CIA-FBI'ın bu bilginin sızmasını gizlediğini iddia etti. Gabbard, salgın sürecinde Dr. Anthony Fauci'nin sahte bilimsel makaleler yazdırarak dünyayı etkilemeye çalıştığını belirtirken, küresel ilaç firmalarının Fauci üzerinden basını ve istihbarat servislerini fonladığını öne sürdü.
Çin'in Vuhan kentinde 2019 yılının sonlarında ortaya çıkan ve dünyayı hızla etkisi altına alan Koronavirüs (Kovid-19) salgını üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen senelerdir tartışma konusu olan "Laboratuvarda üretildi" iddiasına ilişkin çok konuşulacak iddialar ortaya çıktı.
ABD Eski Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, sosyal medya hesabından koronavirüs salgınının ABD ve Çinli bilim insanlarının laboratuvarda birlikte ürettiğine dikkat çekerek küresel çetelerin hain planını tek tek ifşa etti.
GABBARD'I KORONAVİRÜS İTİRAFI: LABORATUVARDA ÜRETİLDİ
ABD Eski Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard sosyal medya hesabından belgelerle yaptığı açıklamasında;
- Koronavirüs (Kovid-19) salgını laboratuvarda üretildi
- Virüs ABD ve Çinli bilim insanları birlikte üretti
- Virüs laboratuvardan sızdı
- Virüsün üretildiği ve sızdığı bilgisini CIA ve FBI gizledi
- Dr. Anthony Fauci sahte bilimsel makale yazdırarak virüsün doğal olduğu propagandası yaptı
- Küresel ilaç firmaları, Fauci üzerinden basını ve istihbarat servislerini fonladı
- Virüsün üretildiğini söyleyenler itibarsızlaştırıldı
Tulsi Gabbard, Kovid-19 salgınının ardından gizliği kaldırılmış yeni belgeleri yayınlayarak, bu belgelerin ABD tarafından finanse edilen araştırmalar, Wuhan Viroloji Enstitüsü ve eski ABD sağlık yetkilisi Anthony Fauci'nin eylemleri arasında bağlantılar ortaya koyduğunu iddia etti. Gabbard açıklamasında Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisi (ODNI), belgelerin iç yazışmaları, ihbarcı iddialarını ve salgının kökenlerine ilişkin soruşturmalarla ilgili istihbarat materyallerini içerdiğini belirtti.
SAHTE BELGELER ÜZERİNDEN PROPAGANDA YAPILDI
Gabbard açıklamalarında ABD ve Çinli bilim insanlarının ortak çalışmasıyla Kovid-19 virüsünün laboratuvarda üretildiğini, ayrıca Dr. Fauci'nin sahte bilimsel makaleler yazdırarak virüsün doğal olduğuna ilişkin propagandanın yapıldığını belirtti.
Dünyayı sarsan iddiaların devamında ise virüsün laboratuvardan sızmasının ardından FBI ve CIA'in bu bilgiyi gizlediğini, küresel ilaç firmalarının Fauci'nin basını ve istihbarat dünyasını fonladığını ortaya koydu.
Yaşanan gelişmelerle bir kez daha koronavirüs salgınına ilişkin tartışmalar başlarken, A Haber'e konuk olan Stratejist-Yazar Murat Akan Canan Barlas ile Gündem programına konuk olarak, uluslararası çetelerin insan sağlığını yeniden "sivrisinekler" üzerinden hedef aldığını vurguladı.
PANDEMİ İLE İNSANLIK NASIL KORKUTULDU?
Küresel çetenin en büyük silahının "korku" olduğunu vurgulayan Murat Akan, pandeminin bir biyolojik savaş provası olduğunu belirtti. Murat Akan, "Özellikle bu KOVID-19 bahane edilerek korku salmanın, korkutarak insanların bağışıklık sisteminin nasıl düşürüldüğünü ve o korkuyu dünyaya yayarak nasıl bir rant elde ettiklerini gördük. Bütün insanlığı net olarak kobay yaptılar. O dönemde bunlara birileri hep komplo teorisi dedi ama maalesef küresel çetenin tezgahlamış olduğu oyunların üstü bu şekilde örtüldü" ifadelerini kullandı.
"TULSI GABBARD'IN YAYINLADIĞI BELGELER GERÇEĞİ ORTAYA KOYUYOR"
ABD'deki kritik bilgi akışına dikkat çeken Akan, Tulsi Gabbard'ın açıklamalarının sıradan birer iddia olmadığını söyledi. Murat Akan, "Tulsi Gabbard çok önemli; çünkü ABD'de 16 istihbarat örgütünün koordinasyonunu sağlayan ve ortak havuzdaki o bilgiye sahip olan bir kişi. Onun sunduğu belgeler virüsün laboratuvarda üretildiğini kanıtlıyor. Bu virüsü ürettiler, laboratuvardan sızdırdılar ve dünyaya yaydılar" şeklinde konuştu.
50 TRİLYON DOLARLIK BÜYÜK VURGUN VE SANSÜR ÇARKI
Pandeminin ekonomik ve sosyal yıkımının arka planındaki rakamlara dikkat çeken Akan, gerçeği söyleyenlerin nasıl susturulduğunu anlattı. Murat Akan, "Sadece ABD'de o dönemde 50 trilyon dolar para el değiştirdi. Gabbard, virüsün kasıtlı sızdırıldığını söylemekten kaçınıyor çünkü 'kasıt' derse dünya çapında devasa bir tazminat davası açılacak. CIA ve FBI bu gerçeği halktan gizledi. " dedi.
YENİ TEHLİKE: GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ SİVRİSİNEK ORDULARI
Küreselcilerin doğayı ve insan genetiğini kontrol etme çabasının bitmediğini savunan Akan, sivrisinek operasyonuna dikkat çekti. Murat Akan, "Biyolojik silahlar konusunda genetiği değiştirilmiş sivrisinekler şu an devrede. Kolombiya ve Brezilya'da milyarlarca sivrisinek doğaya salındı. Bunu 'hastalıkları önleyeceğiz' bahanesiyle yapıyorlar ama asıl amaç ilahi döngüyü kontrol altına almak. Gönüllü olarak yaptıramadıklarını sivrisinekler yoluyla yaptırmaya çalışıyorlar. Google bile geçtiğimiz günlerde 32 milyon sivrisineği doğaya saldı." sözleriyle dehşet senaryosunun yeni perdesini araladı.
"HER ŞEYİ KONTROL ALTINA ALMAK İSTİYORLAR"
Küresel sistemin asıl niyetini vurgulayan Murat Akan, toplumsal uyanışın önemine değindi. Murat Akan, "Doğadaki her şeyin genetiğini değiştirerek ilahi döngüyü kendi kontrolleri altına almak istiyorlar. Küreselciler bir doğrunun yanına dört tane yanlış ekleyerek bütün propagandalarını bu şekilde yürütüyorlar. " diyerek sözlerini noktaladı.