AK Parti'de kritik MKYK toplantısı! Sözcü Çelik erken seçim tartışmalarına son noktayı koydu: Cumhurbaşkanı adayımız Erdoğan'dır

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"GELİNEN NOKTA, BÖLGE BARIŞI VE DÜNYA BARIŞI İÇİN ÖNEMLİDİR"

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'nin bu konudaki uyarılarının da altını çizmek gerektiğine işaret eden Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İsrail saldırganlarının artık bütün bir dünyayı domine etmek, bütün bir siyaseti tahrip etmek üzere bu saldırganlığı sürdürdüğü herkes tarafından görülüyor. Gelinen nokta, bölge ve dünya barışı için önemlidir. Hürmüz'den Lübnan'a bütün bu gerilimlerin azaltılması, diğer konuların da ele alınmasıyla birlikte bu 60 günlük sürenin çatışmasız bir şekilde, gerilimlerin ve tehditlerin söz konusu olmadığı bir şekilde değerlendirilmesi lazım. Gerilimleri yükselterek ya da tehditleri yükselterek ilerlenecek herhangi bir yol yoktur. Buradan gidecek bir yol olmadığı da net bir şekilde görülmüştür. Siyonist saldırganlığın kaos yaratma stratejisinden ve soykırım şebekesinin insanlık dışı çıkarlarından başka ortada kimsenin faydasına olan bir durum yoktur. Onun için gelinen aşamayı son derece anlamlı buluyoruz, destekliyoruz ama kırılganlığının da farkındayız. Onun için herkesin sürece destek vermeye, barışı korumaya destek vermeye davet ediyoruz."

"2028 ADAYIMIZ SAYIN ERDOĞAN'DIR"

Çelik, bir gazetecinin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim tartışmalarına yönelik "Cumhurbaşkanımız görevdedir, biz de arkasındayız." sözlerine ilişkin parti organlarında bir değerlendirme olup olmadığına ilişkin sorusunu yanıtladı.

Bahçeli'nin açıklamalarının son derece önemli olduğunu belirten Çelik, seçimlerde AK Parti açısından Cumhurbaşkanı adayının Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu, partinin bütün yetkili organlarının son derece açık ve kararlı bir duruş sergilediğini vurguladı.

Çelik, Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını şükranla karşıladıklarını dile getirerek, "Bu, Cumhur İttifakı'nın birliğini, beraberliğini, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki mutabakatını ve kararlılığını gösteren bir açıklama olmuştur." dedi.

"Terörsüz Türkiye" konusundaki çalışmaların, kesintisiz şekilde sürdüğünü belirten Çelik, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısından sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın devlet kurumlarına talimat vermesiyle bunun bir devlet politikasına dönüştüğünü ve sürecin güçlü şekilde yoluna devam ettiğini söyledi.

Çelik, TBMM'deki Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmasının kıymetli süreçlerden geçtiğini dile getirerek, "Meclis Başkanımızın bizzat Komisyona başkanlık ederek bütün hassasiyetleri gözetip, bütün toplumsal çevreleri dinleyerek bu süreci tamamlaması ve oraya katılanların altına imza attığı bir raporun çıkması son derece önemli. Bugün gelinen noktada o raporun içeriğine herkesin değer vermesi ve attığı imzanın arkasında durması son derece kıymetlidir." diye konuştu.

Çelik, hedefin, PKK/KCK'nın tüm unsurlarıyla, şubeleriyle, uzantılarıyla silahlı yapısının feshedilmesi ve illegal yapısının sona ermesi olduğunu vurguladı.

"Terör sona ermeli ve bu illegal yapılar Türkiye gündeminden ve bölge gündeminden çıkmalı." diyen Çelik, artık yeni bir aşamada olunduğuna işaret etti.

Komisyon raporunun gereklerinin yerine getirilmesini temin etmek üzere, silah bırakmayı, terör örgütünün varlığını ve illegal yapılarını tam anlamıyla sona erdirmeyi temin etmek üzere yasal bir çerçevenin ortaya çıkacağını aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Bu yasal çerçevenin ortaya çıkmasının biz çok gecikmeden, bir an evvel Meclis gündeminde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu yasal çerçeve terör örgütünün silah bırakmasını, tüm şube, uzantı ve illegal yapılarıyla ortadan kalkmasını temin etmeye dönüktür. Türkiye'nin hem milli güvenliği açısından, Türkiye Yüzyılı hedefleri açısından 'Terörsüz Bölge' ve 'Terörsüz Türkiye' hedefleri açısından bu önemlidir. Bütün bu evreler geçildi, bu çalışmalar tamamlandı. Terör örgütünün ortadan kalkacağı, silahlı yapının sona ereceği yasal çerçeve aşamasına gelindi."