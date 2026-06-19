Kriptolu haberleşme sistemi ile uluslararası uyuşturucu ticaretine operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, özel olarak hazırlanmış ve uçtan uca şifreli haberleşme sağlayan cihazlar kullanarak uluslararası uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, yurt dışında bulunan şüphelilere yönelik ise kırmızı bülten çalışması başlatıldı. Ayrıca 50 kişiye ait banka hesapları ve kripto varlıklar ile 78 taşınmaz, 77 araç ve 15 şirket ortaklık payına el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, kriptolu haberleşme programı kullanarak ülkeler arası uyuşturucu madde ithalatı-ihracatı yapan suç örgütleri tespit edildi. Suç örgütlerinin kullanımında olan bu kriptolu haberleşme uygulamasının uçtan uca şifreli mesajlaşma imkanı sağladığı, uygulamanın özel olarak hazırlanmış cep telefonları üzerinden çalıştığı, bu cihazlarda mikrofon, kamera ve GPS gibi donanımların devre dışı bırakıldığı anlaşıldı.

Bu kriptolu haberleşme programı üzerinden yapılan yazışmaların incelenmesi neticesinde tespit edilen suç örgütlerinin, çeşitli ülkelerden temin ettikleri uyuşturucu maddelerin zaman zaman ülkemize ve başkaca ülkelere naklini sağladıkları, yüksek miktarda yasa dışı gelir elde ettikleri ve bu geliri çeşitli yöntemlerle aklamaya çalıştıkları tespit edildi.

YURT DIŞINDAKİLERE KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Yapılan çalışmalarda; eylemlere karıştığı tespit edilen 50 şüphelinin kimliği tespit edildi. Kimliği tespit edilen şüphelilerden 10'unun başka suçlardan cezaevinde olduğu, 19'unun yurt dışında ve firari konumda olduğu, 21'inin ise halihazırda ülke sınırları içerisinde bulunduğu belirlendi. 21 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yurt dışında bulunduğu tespit edilen örgüt mensuplarının ise uluslararası düzeyde aranmaları için haklarında kırmızı bülten çalışması başlatıldı.

BANKA HESAPLARI VE TAŞINMAZLARA EN KONULDU

Suç örgütü mensuplarının suçtan elde ettikleri gelirlere ve mal varlıklarına yönelik yapılan çalışmalarda; 50 gerçek kişiye ait tüm banka hesapları ve kripto varlıklara, toplam 78 taşınmaza, 77 motorlu araca ve 15 şirketin ortaklık payına el konuldu.