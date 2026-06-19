Akademide yeni vizyon! Üniversiteler için kapsamlı reform çağrısı

Türkiye'nin yükseköğretim sisteminde tarihi bir dönemece giriliyor. Enstitü Sosyal tarafından hazırlanan ve Cumhuriyet tarihinin en büyük niceliksel büyümesini nitelikli bir sıçrayışla taçlandırmayı hedefleyen rapor, yükseköğretimin tüm çehresini değiştirecek radikal öneriler sunuyor. Rektörlük makamından eğitim süresine, profesörlük unvanlarından YÖK'ün yapısına kadar her alanda devrimsel bir dönüşümün fitili ateşlenirken; akademi dünyası artık sadece diploma veren değil, toplumsal ve ekonomik etki üreten bir güç merkezi olmaya hazırlanıyor.

Türkiye'de yükseköğretim, son 20 yıllık süreçte Cumhuriyet tarihinin en büyük niceliksel büyümesini gerçekleştirerek devasa bir ekosisteme dönüştü. Ancak Enstitü Sosyal'in hazırladığı son rapor, bu büyümenin artık "nitelik" sınavını vermesi gerektiğinin altını çizdi. Sistemin artık sadece sayısal verilerle değil, ürettiği değerle ölçülmesi gerektiği vurgulanan raporda, üniversitelerin misyonlarının kökten bir değişikliğe gitmesi gerektiği ifade edildi. YÜKSEKÖĞRETİMDE NİCELİKSEL BÜYÜMEDEN NİTELİKLİ SIÇRAYIŞA Enstitü Sosyal Genel Koordinatörü Dr. İpek Coşkun Armağan, "Üniversitelerin misyonlarının farklılaşması gerekiyor. Yani bazı üniversitelerimiz araştırma odaklı, bazı üniversitelerimiz eğitim odaklı, bazı üniversitelerimiz kalkınma ve sanayi odaklı, bazı üniversitelerimiz ise girişimcilik odaklı çalışmalar yapabilir ve belli misyon farklılıklarına gidebiliriz" diyerek sistemin yeni yol haritasını çizdi. Armağan ayrıca bu tasarımların mutlaka ortaöğretim sistemiyle entegre şekilde düşünülmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Günümüzde bilgiye erişimin sınır tanımadığına dikkat çeken rapor, üniversitelerin ʺBilginin tek kaynağıʺ olma vasfını yitirdiğini çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor.ʺ dedi (Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü) 1980'LERİN BİLGİ EKOSİSTEMİNDEN ÇIKIŞ: DENEYİM ODAKLI AKADEMİ Günümüzde bilgiye erişimin sınır tanımadığına dikkat çeken rapor, üniversitelerin "Bilginin tek kaynağı" olma vasfını yitirdiğini çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor. Dr. İpek Coşkun Armağan, "Kaybedecek zamanımız yok aslına bakarsanız. Ne gençlerin zamanı var ne ülkenin ne de sistemin zamanı var. Biz 1980'lerin bilgi ekosisteminde değiliz. Şu anda bilgiye erişimle ilgili kaynaklar o kadar çok arttı ki, dolayısıyla üniversite bilginin tek kaynağı halinde değil," sözleriyle modern çağın gerekliliklerine işaret etti. Öğrencilerin teorik içeriğe her yerden ulaşabildiğini ancak üniversite deneyimini başka hiçbir yerde bulamayacağını belirten Armağan, "Üniversitenin deneyim temelli, sürelerinin kısıtlandığı ama deneyimin, sosyal girişimciliğin, projelerin artırıldığı bir ekosisteme dönüştürülmesi çok önemli" ifadelerini kullanarak eğitimin pratik hayattaki karşılığına vurgu yaptı.