Türkiye sağlık sisteminde yeni döneme ilişkin kritik başlıklar bugün A Haber ekranlarında masaya yatırılacak. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, şehir hastanelerinden randevu sistemine, yapay zekâ destekli teşhis uygulamalarından obeziteyle mücadeleye kadar milyonları ilgilendiren konularda soruları yanıtlayacak. Özel röportaj bugün saat 16.00'da A Haber'de yayınlanacak.

Türkiye'nin sağlık alanındaki yeni yol haritası bugün A Haber ekranlarında ele alınacak. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun katılacağı özel röportajda vatandaşların en çok merak ettiği sağlık gündemi masaya yatırılacak.

YENİ ŞEHİR HASTANELERİ NERELERDE YAPILACAK?

Son yıllarda sağlık yatırımlarında önemli bir yer tutan şehir hastaneleriyle ilgili yeni projeler ve planlanan yatırımlar programın öne çıkan başlıkları arasında yer alacak. Yeni hastanelerin hangi illerde hayata geçirileceği ve sağlık altyapısına sağlayacağı katkılar değerlendirilecek.

HASTANELERDE RANDEVU SORUNU ÇÖZÜLDÜ MÜ?

Milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ndeki (MHRS) son durum da canlı yayında konuşulacak. Sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla atılan adımlar ve yeni düzenlemeler Bakan Memişoğlu'nun açıklamalarıyla netlik kazanacak.

YAPAY ZEKA SAĞLIK HİZMETLERİNDE NASIL KULLANILACAK?

Meme kanserinin erken teşhisinde yapay zeka destekli uygulamalar, dijital sağlık dönüşümü ve yeni teknolojilerin sağlık sistemine entegrasyonu da röportajın dikkat çeken başlıkları arasında bulunuyor. Sağlıkta teknoloji kullanımının geleceğine ilişkin önemli mesajlar verilmesi bekleniyor.

OBEZİTEYLE MÜCADELEDE YENİ DÖNEM

Türkiye'nin önemli halk sağlığı sorunları arasında yer alan obeziteyle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar ve yeni stratejiler de programda değerlendirilecek. Koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik planlanan adımlar kamuoyuyla paylaşılacak.

SAĞLIK GÜNDEMİNDE HANGİ BAŞLIKLAR ÖNE ÇIKACAK?

Bugünkü özel röportajda şehir hastaneleri, sağlık yatırımları, randevu sistemi, yapay zeka destekli teşhis uygulamaları ve obeziteyle mücadele başlıkları detaylı şekilde ele alınacak. Sağlık politikalarında yeni döneme ilişkin önemli açıklamaların yapılması bekleniyor.