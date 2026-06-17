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Dünya Kupası'nda kader maçı! Paraguay öncesi kritik uyarı: "Grubu ikinci bitirmeliyiz"

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Dünya Kupası'nda kader maçı! Paraguay öncesi kritik uyarı: "Grubu ikinci bitirmeliyiz"

A Milli Takım, Dünya Kupası'nda Paraguay karşısına tamam mı devam mı maçına çıkıyor. Avustralya yenilgisi sonrası gruptan çıkma hesapları yeniden yapılırken, A Spor yorumcusu Suat Umurhan kritik uyarılarda bulundu. Umurhan, Türkiye'nin mutlaka grubu ikinci sırada tamamlaması gerektiğini belirtirken, Paraguay maçının turnuvadaki kaderi belirleyeceğini söyledi.

A Spor yorumcusu Suat Umurhan, 2026 Dünya Kupası'ndaki son gelişmeleri ve A Milli Takımımızın gruptaki kritik durumunu A Haber ekranlarında değerlendirdi. Avustralya mağlubiyeti sonrası millilerin Paraguay karşısındaki şansını ve oyun planını yorumlayan Umurhan, turnuvanın genel favorileri ile Messi ve Mbappe arasındaki büyük rekabete dair çarpıcı analizlerde bulundu.

A MİLLİLER GRUPTAN ÇIKABİLİR Mİ?

MİLLİ TAKIMDA PARAGUAY HAZIRLIĞI VE KADRO ANALİZİ

A Milli Takım'ın Paraguay karşısında nasıl bir kadroyla çıkacağını değerlendiren Suat Umurhan, "Çok fazla kadroda değişiklik olacağını aslında düşünmüyorum. Kerem Aktürkoğlu üstünde dönen bir fikir birliği vardı, o da Avustralya'nın oyun planıyla ilgiliydi. Açıkçası biz basın mensuplarını, taraftarları ve halkı üzen maç sonu açıklamalarıydı. Aslında hiçbir hatamız yoktu, tamamen şanssızlığa bağlanarak yenildik diye anlatılması, Sayın Montella'nın bunları söylemesi bizde eyvah dedirtti" ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası'nda kader maçı! Paraguay öncesi kritik uyarı: "Grubu ikinci bitirmeliyiz" - 1

Milli takımın eleştirilere verdiği tepkiyi de yorumlayan Umurhan, "Bence milli takım az bile eleştirildi. 2002 ve 2008'de çok daha sert eleştiriler vardı. Umarım kampın içinde farklı bir dünya yaşamıyorlardır. Herkes milli takıma destek ama herkes çok daha fazla çalışma ve farklı bir oyun planı bekliyor" sözleriyle beklentilerini dile getirdi.

Dünya Kupası'nda kader maçı! Paraguay öncesi kritik uyarı: "Grubu ikinci bitirmeliyiz" - 2

TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR? KRİTİK SENARYOLAR

Türkiye'nin gruptan çıkma ihtimallerini teknik bir bakış açısıyla ele alan Umurhan, "En iyi üçüncülüğün olduğu bir ortamda şansınız devam ediyor. Ancak en iyi üçüncü olarak çıkmak demek, turnuvanın favorileri olan Fransa, İspanya, Portekiz gibi takımlarla eşleşme ihtimalinizin %90 olması demektir. Bu da turnuvaya erken veda etmek anlamına gelebilir. Bu yüzden ne yaparsak yapalım Paraguay maçını kazanıp grubu ikinci bitirmemiz lazım. İkide iki yapıp hem moral hem motivasyonla çıkmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Kupası'nda kader maçı! Paraguay öncesi kritik uyarı: "Grubu ikinci bitirmeliyiz" - 3

RAKİP PARAGUAY: SAVUNMA KİLİDİ NASIL AÇILIR?

Cumartesi günü oynanacak Paraguay maçı öncesi rakibi analiz eden Suat Umurhan, "Paraguay aslında ilk maçta herkesi yanılttı. Latin Amerika'dan gelirken Brezilya ve Arjantin gibi takımları yendiler, çok az gol yiyorlardı. Paraguay iyi savunması olan bir takım ve bu maçta biraz daha açılacaklardır. Bizim kanatta yaptığımız hataları yapmamamız lazım. Belki santrforda Kerem yerine Can Uzun veya Barış Alper değişikliği olabilir. Topu rakibe bırakarak oynarsak Paraguay karşısında daha şanslı oluruz" şeklinde konuştu.

Dünya Kupası'nda kader maçı! Paraguay öncesi kritik uyarı: "Grubu ikinci bitirmeliyiz" - 4

DÜNYA KUPASI'NDA YILDIZLARIN SAVAŞI: MESSİ Mİ MBAPPE Mİ?

Dünya Kupası'ndaki Messi ve Mbappe performanslarını kıyaslayan Umurhan, "Mbappe'nin yaşı çok daha genç ve milli takım formasıyla daha farklı unsurları barındırıyor. Ancak Messi'ye baktığımızda dün geceki maçta Arjantin'in çok oturmuş bir kadrosu olduğunu ve Messi'nin hala formunu koruduğunu gördük. Mbappe ve Messi'nin asıl etkisini çeyrek finalden sonra göreceğiz" ifadelerine yer verdi. Gol krallığı yarışı hakkında da konuşan Umurhan, "Haaland dün iyi bir performans sergiledi. Aslında Haaland gibi yıldızların Dünya Kupası'nda olamaması, UEFA ve FIFA'yı turnuva formatını değiştirmeye iten sebeplerden biriydi. Eğer Norveç ilerlerse Haaland'ın etkisi büyük olur ama Mbappe ve Messi hala krallığın en büyük adaylarıdır" dedi.

Dünya Kupası'nda kader maçı! Paraguay öncesi kritik uyarı: "Grubu ikinci bitirmeliyiz" - 5

TURNUVANIN FAVORİSİ KİM?

Turnuvanın şampiyonluk adaylarını sıralayan A Spor yorumcusu Suat Umurhan, "Fransa ve İspanya arasında gidip geliyordum. İspanya turnuvanın sürprizlerinden birine imza attı ama Fransa hala bir takım oyununun ne demek olduğunu gösteriyor. Diğer tarafta Arjantin de mutlaka bir kenarda dursun, çünkü bu tip turnuvalarda Messi farkı çok önemli" sözleriyle analizini tamamladı.

Dünya Kupası'nda kader maçı! Paraguay öncesi kritik uyarı: "Grubu ikinci bitirmeliyiz" - 6

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