Dünya Kupası'nda kader maçı! Paraguay öncesi kritik uyarı: "Grubu ikinci bitirmeliyiz"
A Milli Takım, Dünya Kupası'nda Paraguay karşısına tamam mı devam mı maçına çıkıyor. Avustralya yenilgisi sonrası gruptan çıkma hesapları yeniden yapılırken, A Spor yorumcusu Suat Umurhan kritik uyarılarda bulundu. Umurhan, Türkiye'nin mutlaka grubu ikinci sırada tamamlaması gerektiğini belirtirken, Paraguay maçının turnuvadaki kaderi belirleyeceğini söyledi.
A Spor yorumcusu Suat Umurhan, 2026 Dünya Kupası'ndaki son gelişmeleri ve A Milli Takımımızın gruptaki kritik durumunu A Haber ekranlarında değerlendirdi. Avustralya mağlubiyeti sonrası millilerin Paraguay karşısındaki şansını ve oyun planını yorumlayan Umurhan, turnuvanın genel favorileri ile Messi ve Mbappe arasındaki büyük rekabete dair çarpıcı analizlerde bulundu.
MİLLİ TAKIMDA PARAGUAY HAZIRLIĞI VE KADRO ANALİZİ
A Milli Takım'ın Paraguay karşısında nasıl bir kadroyla çıkacağını değerlendiren Suat Umurhan, "Çok fazla kadroda değişiklik olacağını aslında düşünmüyorum. Kerem Aktürkoğlu üstünde dönen bir fikir birliği vardı, o da Avustralya'nın oyun planıyla ilgiliydi. Açıkçası biz basın mensuplarını, taraftarları ve halkı üzen maç sonu açıklamalarıydı. Aslında hiçbir hatamız yoktu, tamamen şanssızlığa bağlanarak yenildik diye anlatılması, Sayın Montella'nın bunları söylemesi bizde eyvah dedirtti" ifadelerini kullandı.
Milli takımın eleştirilere verdiği tepkiyi de yorumlayan Umurhan, "Bence milli takım az bile eleştirildi. 2002 ve 2008'de çok daha sert eleştiriler vardı. Umarım kampın içinde farklı bir dünya yaşamıyorlardır. Herkes milli takıma destek ama herkes çok daha fazla çalışma ve farklı bir oyun planı bekliyor" sözleriyle beklentilerini dile getirdi.
TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR? KRİTİK SENARYOLAR
Türkiye'nin gruptan çıkma ihtimallerini teknik bir bakış açısıyla ele alan Umurhan, "En iyi üçüncülüğün olduğu bir ortamda şansınız devam ediyor. Ancak en iyi üçüncü olarak çıkmak demek, turnuvanın favorileri olan Fransa, İspanya, Portekiz gibi takımlarla eşleşme ihtimalinizin %90 olması demektir. Bu da turnuvaya erken veda etmek anlamına gelebilir. Bu yüzden ne yaparsak yapalım Paraguay maçını kazanıp grubu ikinci bitirmemiz lazım. İkide iki yapıp hem moral hem motivasyonla çıkmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.