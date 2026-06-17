Dünya Kupası'nda kader maçı! Paraguay öncesi kritik uyarı: "Grubu ikinci bitirmeliyiz"

DÜNYA KUPASI'NDA YILDIZLARIN SAVAŞI: MESSİ Mİ MBAPPE Mİ?

Dünya Kupası'ndaki Messi ve Mbappe performanslarını kıyaslayan Umurhan, "Mbappe'nin yaşı çok daha genç ve milli takım formasıyla daha farklı unsurları barındırıyor. Ancak Messi'ye baktığımızda dün geceki maçta Arjantin'in çok oturmuş bir kadrosu olduğunu ve Messi'nin hala formunu koruduğunu gördük. Mbappe ve Messi'nin asıl etkisini çeyrek finalden sonra göreceğiz" ifadelerine yer verdi. Gol krallığı yarışı hakkında da konuşan Umurhan, "Haaland dün iyi bir performans sergiledi. Aslında Haaland gibi yıldızların Dünya Kupası'nda olamaması, UEFA ve FIFA'yı turnuva formatını değiştirmeye iten sebeplerden biriydi. Eğer Norveç ilerlerse Haaland'ın etkisi büyük olur ama Mbappe ve Messi hala krallığın en büyük adaylarıdır" dedi.