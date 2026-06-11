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İstanbul'da üst geçit alarmı: İBB'nin ihmali faciaya davetiye çıkarıyor

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İstanbul'da üst geçit alarmı: İBB'nin ihmali faciaya davetiye çıkarıyor

İstanbul'da milyonlarca kişinin kullandığı yaya üst geçitlerinde tehlike büyüyor. İBB'nin sorumluluğundaki birçok noktada paslanan merdivenler, açığa çıkan demirler ve yıpranan yapılar dikkat çekerken, vatandaşlar olası bir facia yaşanmadan bakım ve onarım çalışmalarının başlatılmasını istiyor. A Haber ekibi risk oluşturan noktaları tek tek görüntüledi.

İstanbul'un can damarı olan D-100 karayolu üzerindeki yaya üst geçitleri, bakımsızlık ve ilgisizlik nedeniyle adeta çürümeye terk edildi. Her gün milyonlarca vatandaşın canını emanet ettiği köprülerde demirler açığa çıktı, merdivenler paslandı, yapılar sallanmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) sorumluluğundaki geçitlerde yükselen tehlike çanları, İstanbulluları canından bezdirdi. A Haber ekibi, Avrupa yakasındaki o korkutan noktaları tek tek inceledi.

İBB'NİN KADERİNE TERK ETTİĞİ ÜST GEÇİTLER

BAKIMSIZLIK KÖPRÜLERİ ÇÖKME NOKTASINA GETİRDİ

İstanbul'un Avrupa yakasında birçok üst geçit, İBB'nin bakım ve onarım çalışmalarını aksatması nedeniyle harabeye dönmüş durumda. Halıcıoğlu rampasındaki içler acısı durumu aktaran A Haber Muhabiri Mustafa Kadir Mercan, "İBB tarafından köprü ve yaya üst geçitlerinin bakım ve onarımı yapılmadığından dolayı yapılar çökme riskiyle karşı karşıya. Halıcıoğlu'ndaki bu köprünün demirleri bakımsızlıktan dolayı tamamen gün yüzüne çıkmış durumda" ifadelerini kullandı.

foto: ahaber.com.trfoto: ahaber.com.tr

Bölgeyi her gün kullanmak zorunda kalan bir vatandaş, "Merdivenler bile doğru düzgün değil, buradan geçerken birçok kez düşme tehlikesi yaşadık" sözleriyle can güvenliklerinin olmadığını vurguladı.

foto: ahaber.com.trfoto: ahaber.com.tr

METROBÜS DURAKLARINDA PAS VE ÇÜRÜME HAKİM

D-100 karayolu üzerindeki yoğunluğun en fazla olduğu Ayvansaray ve Bayrampaşa duraklarında da manzara değişmedi. Üst geçitlerin alarm verdiğini belirten Mercan, "Ayvansaray'da yaya üst geçidine çıkmak için kullanılan merdivenler yavaş yavaş çürümeye yüz tutmuş durumda. Bayrampaşa'da ise merdivenler tamamen atıl halde" dedi. Duruma isyan eden bir vatandaş, "İki adım atsan sallanıyor, bu belediye çalışmıyor abi. Hiçbir tadilat, hiçbir denetim görmedik" şeklinde konuştu.

foto: ahaber.com.trfoto: ahaber.com.tr

OKUL YOLUNDA ÜST GEÇİT ÇİLESİ

Özellikle Florya ve Topkapı hattındaki üst geçitlerdeki bakımsızlık, hem yayalar hem de altından geçen sürücüler için büyük risk teşkil ediyor. Küçük çocuğuyla köprüyü kullanmaya çalışan bir veli, "Burası ilkokul yolu ama asansör yok, bakım yok. İki insan yan yana geçemiyor, belediyede zaten iş yok" ifadelerini kullandı. İstanbul'un genel durumundan şikayet eden bir diğer İstanbullu ise, "İstanbul son günlerde berbat durumda. Sadece bu görüntü değil, çöp ve sinek sorunu da diz boyu. Hiçbir şey yapılmıyor" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

foto: ahaber.com.trfoto: ahaber.com.tr

KÜÇÜKÇEKMECE VE MERTER'DE FACİA KAPIDA

Her gün on binlerce insanın kullandığı Küçükçekmece ve Merter üst geçitleri de benzer bir kaderi paylaşıyor. Merdiven demirlerinin eridiği ve betonların döküldüğü noktalarda inceleme yapan muhabir Mustafa Kadir Mercan, "Bakım ve onarımı yapılmayan Küçükçekmece üst geçidi, ilerleyen günlerde çökme riskiyle karşı karşıya kalabilir" uyarısında bulundu. Eskiden bu yapıların düzenli boyandığını ve tadilattan geçtiğini hatırlatan vatandaşlar, "Üst geçitlerin hali içler acısı, bir an önce el atılması gerekiyor çünkü söz konusu olan insan hayatı" ifadeleriyle İBB yönetimine çağrıda bulundu.

foto: ahaber.com.trfoto: ahaber.com.tr

İstanbullular şimdi, kaderine terk edilen bu üst geçitlerin ne zaman onarılacağını ve İBB'nin bu ihmalkar tutumundan ne zaman vazgeçeceğini merakla bekliyor.

İstanbul'da üst geçit alarmı: İBB'nin ihmali faciaya davetiye çıkarıyor - 1
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