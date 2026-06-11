İstanbul'da üst geçit alarmı: İBB'nin ihmali faciaya davetiye çıkarıyor

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OKUL YOLUNDA ÜST GEÇİT ÇİLESİ

Özellikle Florya ve Topkapı hattındaki üst geçitlerdeki bakımsızlık, hem yayalar hem de altından geçen sürücüler için büyük risk teşkil ediyor. Küçük çocuğuyla köprüyü kullanmaya çalışan bir veli, "Burası ilkokul yolu ama asansör yok, bakım yok. İki insan yan yana geçemiyor, belediyede zaten iş yok" ifadelerini kullandı. İstanbul'un genel durumundan şikayet eden bir diğer İstanbullu ise, "İstanbul son günlerde berbat durumda. Sadece bu görüntü değil, çöp ve sinek sorunu da diz boyu. Hiçbir şey yapılmıyor" sözleriyle tepkisini dile getirdi.