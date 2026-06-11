İstanbul'da üst geçit alarmı: İBB'nin ihmali faciaya davetiye çıkarıyor
İstanbul'da milyonlarca kişinin kullandığı yaya üst geçitlerinde tehlike büyüyor. İBB'nin sorumluluğundaki birçok noktada paslanan merdivenler, açığa çıkan demirler ve yıpranan yapılar dikkat çekerken, vatandaşlar olası bir facia yaşanmadan bakım ve onarım çalışmalarının başlatılmasını istiyor. A Haber ekibi risk oluşturan noktaları tek tek görüntüledi.
İstanbul'un can damarı olan D-100 karayolu üzerindeki yaya üst geçitleri, bakımsızlık ve ilgisizlik nedeniyle adeta çürümeye terk edildi. Her gün milyonlarca vatandaşın canını emanet ettiği köprülerde demirler açığa çıktı, merdivenler paslandı, yapılar sallanmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) sorumluluğundaki geçitlerde yükselen tehlike çanları, İstanbulluları canından bezdirdi. A Haber ekibi, Avrupa yakasındaki o korkutan noktaları tek tek inceledi.
BAKIMSIZLIK KÖPRÜLERİ ÇÖKME NOKTASINA GETİRDİ
İstanbul'un Avrupa yakasında birçok üst geçit, İBB'nin bakım ve onarım çalışmalarını aksatması nedeniyle harabeye dönmüş durumda. Halıcıoğlu rampasındaki içler acısı durumu aktaran A Haber Muhabiri Mustafa Kadir Mercan, "İBB tarafından köprü ve yaya üst geçitlerinin bakım ve onarımı yapılmadığından dolayı yapılar çökme riskiyle karşı karşıya. Halıcıoğlu'ndaki bu köprünün demirleri bakımsızlıktan dolayı tamamen gün yüzüne çıkmış durumda" ifadelerini kullandı.
Bölgeyi her gün kullanmak zorunda kalan bir vatandaş, "Merdivenler bile doğru düzgün değil, buradan geçerken birçok kez düşme tehlikesi yaşadık" sözleriyle can güvenliklerinin olmadığını vurguladı.
METROBÜS DURAKLARINDA PAS VE ÇÜRÜME HAKİM
D-100 karayolu üzerindeki yoğunluğun en fazla olduğu Ayvansaray ve Bayrampaşa duraklarında da manzara değişmedi. Üst geçitlerin alarm verdiğini belirten Mercan, "Ayvansaray'da yaya üst geçidine çıkmak için kullanılan merdivenler yavaş yavaş çürümeye yüz tutmuş durumda. Bayrampaşa'da ise merdivenler tamamen atıl halde" dedi. Duruma isyan eden bir vatandaş, "İki adım atsan sallanıyor, bu belediye çalışmıyor abi. Hiçbir tadilat, hiçbir denetim görmedik" şeklinde konuştu.