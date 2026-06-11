Bölgesel savaş alarmı! A Haber’de çarpıcı analiz: Kriz Pakistan sınırına kadar yayıldı

ABD ve İran arasındaki gerilim, Hürmüz Boğazı'ndan Pakistan sınırına kadar yayılarak bölgesel bir savaşın eşiğine geldi. İran’ın "topyekûn savaş" resti ve kritik boğazları kapatma tehdidi, küresel ekonomiyi ve askeri dengeleri sarsıyor. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Tolga Sakman, bölgedeki "kanlı satranç" oyununun şifrelerini A Haber ekranlarında deşifre etti.

Orta Doğu'da ABD ile İran arasında tırmanan gerilim, bölgesel savaş endişelerini her geçen gün artırıyor. Hürmüz Boğazı'ndaki kriz, enerji piyasalarını sarsarken Irak, Lübnan ve Yemen'den gelen açıklamalar çatışmanın yeni cephelere yayılabileceğine işaret ediyor. A Haber ekranlarında değerlendirmelerde bulunan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Tolga Sakman, gerilimin artık Pakistan sınırına kadar uzandığını belirterek bölgenin kritik bir eşikte bulunduğunu söyledi. KRİZ PAKİSTAN SINIRINA DAYANDI İSRAİL'İN 'GÖRÜNMEZ' STRATEJİSİ VE ABD'YE KURULAN TUZAK Bölgede silah sesleri yankılanırken, İsrail'in operasyonların dışında olduğunu vurgulaması dikkatlerden kaçmadı. Bu hamlenin stratejik bir manevra olduğunu belirten Dr. Tolga Sakman, "İsrail bunu daha önce de yapmıştı. Savaşın başında da 'biz yokuz' diyerek topu Amerika'nın üzerine atmak istemişti. Bunun birkaç temel nedeni var. Birincisi, İran'a olan coğrafi yakınlığı nedeniyle duyduğu büyük tehdit. İsrail çok iyi biliyor ki, birlikte bir saldırı gerçekleşirse İran'ın ilk cevabı doğrudan İsrail'e olacaktır. Bu yüzden ilk vurulma aşamasında görünmek istemiyorlar" ifadelerini kullandı. İsrail'in asıl hedefinin ABD'yi bölgeye hapsetmek olduğunu vurgulayan Sakman, "İsrail'in asıl derdi Amerika'nın bölgede kalması ve doğrudan İran ile karşı karşıya gelmesidir. Olası bir anlaşmada Amerika'nın çekilmesi İsrail için bir risk. Bu yüzden şartları kendi lehine çevirmek için İran ile Amerika'yı savaşıyor gibi göstermeye çalışıyorlar" şeklinde konuştu.

Hürmüz Boğazı'ndaki kriz, enerji piyasalarını sarsarken Irak, Lübnan ve Yemen'den gelen açıklamalar çatışmanın yeni cephelere yayılabileceğine işaret ediyor (Fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü) TRUMP'IN DİPLOMASİ KOZU VE KATAR ARACILIĞIYLA GELEN GİZLİ MESAJ Sıcak çatışmaların ortasında diplomasi trafiği de hız kesmeden devam ediyor. Wall Street Journal'ın geçtiği son bilgilere göre, Trump yönetiminin baskıyı artırsa da hala masadan vazgeçmediği belirtiliyor. Haberin detaylarını aktaran Sunucu Tahir İnan, "Amerikalı yetkililer, Trump'ın İran ile anlaşma çabalarından vazgeçmediğini söylüyor. Son Amerikan saldırılarının ardından Katar aracılığıyla Tahran'a kritik bir mesaj iletildi. Bu mesajda, saldırıların sadece bir Apache helikopterinin karıştığı İHA olayına yanıt olduğu ve geniş çaplı bir savaşın başlangıcı olmadığı vurgulandı" sözleriyle gerilimin perde arkasını aydınlattı. Washington'un, İran'ı masada zayıflatmak için askeri gücü bir manivela olarak kullandığı ve şartlar kabul edilmezse saldırıların şiddetleneceği uyarısında bulunduğu da gelen bilgiler arasında. İRAN'IN 'DİRENİŞ EKSENİ' VE BABÜLMENDEP TEHDİDİ İran'ın bölgedeki vekil aktörleri üzerinden yürüttüğü politikalar ve bir yıldır süren direnci, tüm dengeleri altüst etmiş durumda. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dr. Tolga Sakman, "İran'ın Hamas, Hizbullah ve Husiler gibi aktörler üzerindeki etkisinin zayıfladığı varsayılsa da, Hürmüz Boğazı'nı kapalı tutmak hala Tahran'ın elindeki en güçlü silah. Ancak bu durum uluslararası toplumu İran'a karşı konsolide eden bir riski de beraberinde getiriyor. Özellikle sivil altyapının ve gemilerin zarar görmesi İran'ın elini zorlaştırıyor" dedi. İran ve Husilerin yaklaşık 10 gün önce yaptığı kritik uyarıyı hatırlatan Sakman, "Eğer Amerikan ablukası Hürmüz'de devam ederse, Babülmendep'i de kapatmayı düşündüklerini açıkça söylediler. Bu, dünya ticareti için tam bir dehşet senaryosu demektir" ifadelerini kullandı.

İran'ın bölgedeki vekil aktörleri üzerinden yürüttüğü politikalar ve bir yıldır süren direnci, tüm dengeleri altüst etmiş durumda (Fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü) BÖLGESEL SAVAŞIN EŞİĞİ: TÜM CEPHELERDE TOPYEKÜN SAVAŞ RESTİ İran'ın sadece savunmada kalmadığı, Irak, Lübnan ve Yemen üzerinden çok cepheli bir savaş sinyali verdiği görülüyor. Tahran'ın "Topyekün tüm cephelerde savaşırım" açıklamasına paralel olarak Yemen ve Irak'tan da benzer seslerin yükselmesi, savaşın yayılma riskini zirveye taşıdı. Sakman bu durumu, "İran en başından beri gerilim çok artarsa konunun bölgesel bir savaşa dönebileceği uyarısını yapmıştı. Bu uyarı o dönem bir nebze dikkatli davranılmasını sağladı. Ancak bugün gelinen noktada her iki taraf da masayı tamamen devirmekten imtina etse de, gerilim sokağa ve Pakistan sınırına kadar tırmanmış durumda" sözleriyle aktardı. SAVAŞIN BAŞINDAN BU YANA DÜŞÜRÜLEN ABD UÇAKLARI Savaşın maliyeti sadece can kaybıyla değil, ABD'nin teknolojik üstünlüğüne vurulan darbelerle de ölçülüyor. 46 milyon dolarlık bir Apache helikopterinin bin dolarlık bir İHA ile vurulması, savaşın asimetrik yüzünü ortaya koydu. Çatışmaların başından bu yana imha edilen veya hasar gören Amerikan hava araçlarının listesi ise şöyle sıralandı: 24 adet MQ-9 İHA, 7 adet KC-135 Stratotanker yakıt uçağı, 4 adet Little Bird helikopteri, 4 adet F-15 savaş uçağı, 3 adet UH-60 Black Hawk, 2 adet MC-130 özel harekat uçağı, 1 adet AWACS erken ihbar uçağı, 1 adet MQ-4C İHA, 1 adet F-35 savaş uçağı, 1 adet arama kurtarma helikopteri ve 1 adet A-10 tipi saldırı uçağı... Dr. Tolga Sakman bu devasa kayıplar için, "Amerika bunların bir kısmı için 'kendi düştü, kırıma uğradı' dese de özellikle F-35'in bu listede olması çok ama çok önemli bir detay" şeklinde konuştu.