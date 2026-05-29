CHP’de ipler Kılıçdaroğlu’nun elinde: Rant cephesinde şantaj paniği
CHP’de taşları yerinden oynatacak kritik gün! "Mutlak butlan" kararı sonrası tüm hukuki ve siyasi ipleri eline alan Kemal Kılıçdaroğlu, bugün genel merkezde halkla buluşuyor. Parti içi rant odaklarının panik halinde şantaj siyasetine sarıldığı bu süreçte, gözler Kılıçdaroğlu’nun yapacağı hamlelere çevrildi. İşte partideki tüm dengeleri değiştirecek o gelişmeler...
Mutlak butlan kararı sonrası CHP'de "Özel-İmamoğlu" cephesinin otoritesi hızla erimeye devam ederken, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ise günden güne güçleniyor. Partili kaynaklar, ihraçlarda son kararı verecek olan mevcut YDK'de büyük çoğunluğun Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında saf tuttuğunu vurguluyor.
PM'DE "ALGI SAVAŞI"
Yeni Parti Meclisindeki (PM) çoğunluk konusunda, iki kanat arasındaki "algı savaşı" da kızıştı. Hem Özgür Özel destekçileri hem de Kılıçdaroğlu kanadı, PM'de çoğunluğun kendilerinin lehine olduğunu savunuyor.
İlerleyen süreçte olası ihraç taleplerinin resmiyet kazanması açısından kilit rol oynayacak olan mevcut Yüksek Disiplin Kurulunda (YDK) da büyük çoğunluğun Kılıçdaroğlu'nun yanında saf tuttuğu öğrenildi. Buna ek olarak Yargıtay'dan karar çıkmadıkça partide herhangi bir kurultay ihtimalinin de hukuken mümkün olmadığı vurgulanıyor.
"ASKIYA ALMA VE REDDETME" YETKİSİ
CHP'nin hukuki açıdan "olağanüstü bir süreçten geçtiğini" dile getiren kaynaklar, parti tüzüğündeki acil ve istisnai hükümlere dayanarak, Yargıtay'dan karar çıkana kadar Kılıçdaroğlu'nun partiyi koruma amacıyla tüm olağanüstü kurultay çağrılarını askıya alma veya reddetme yetkisine sahip olduğunu öne sürüyor.
Mevcut delege yapısı ile bazı PM üyeleri üzerindeki meşruiyetin "tartışmalı" olduğunu hatırlatan CHP'li isimler, partinin şu an hukuken "kilitlenmiş" pozisyonda bulunduğunu, bu kapsamda tek yetkili makamın genel başkan olduğunu dile getiriyor.