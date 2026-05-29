CHP’de ipler Kılıçdaroğlu’nun elinde: Rant cephesinde şantaj paniği

PM'DE "ALGI SAVAŞI"



Yeni Parti Meclisindeki (PM) çoğunluk konusunda, iki kanat arasındaki "algı savaşı" da kızıştı. Hem Özgür Özel destekçileri hem de Kılıçdaroğlu kanadı, PM'de çoğunluğun kendilerinin lehine olduğunu savunuyor.

İlerleyen süreçte olası ihraç taleplerinin resmiyet kazanması açısından kilit rol oynayacak olan mevcut Yüksek Disiplin Kurulunda (YDK) da büyük çoğunluğun Kılıçdaroğlu'nun yanında saf tuttuğu öğrenildi. Buna ek olarak Yargıtay'dan karar çıkmadıkça partide herhangi bir kurultay ihtimalinin de hukuken mümkün olmadığı vurgulanıyor.