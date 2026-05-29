CHP’de ipler Kılıçdaroğlu’nun elinde: Rant cephesinde şantaj paniği

CHP’de taşları yerinden oynatacak kritik gün! "Mutlak butlan" kararı sonrası tüm hukuki ve siyasi ipleri eline alan Kemal Kılıçdaroğlu, bugün genel merkezde halkla buluşuyor. Parti içi rant odaklarının panik halinde şantaj siyasetine sarıldığı bu süreçte, gözler Kılıçdaroğlu’nun yapacağı hamlelere çevrildi. İşte partideki tüm dengeleri değiştirecek o gelişmeler...

Mutlak butlan kararı sonrası CHP'de "Özel-İmamoğlu" cephesinin otoritesi hızla erimeye devam ederken, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ise günden güne güçleniyor. Partili kaynaklar, ihraçlarda son kararı verecek olan mevcut YDK'de büyük çoğunluğun Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında saf tuttuğunu vurguluyor.

PM'DE "ALGI SAVAŞI"

Yeni Parti Meclisindeki (PM) çoğunluk konusunda, iki kanat arasındaki "algı savaşı" da kızıştı. Hem Özgür Özel destekçileri hem de Kılıçdaroğlu kanadı, PM'de çoğunluğun kendilerinin lehine olduğunu savunuyor.

İlerleyen süreçte olası ihraç taleplerinin resmiyet kazanması açısından kilit rol oynayacak olan mevcut Yüksek Disiplin Kurulunda (YDK) da büyük çoğunluğun Kılıçdaroğlu'nun yanında saf tuttuğu öğrenildi. Buna ek olarak Yargıtay'dan karar çıkmadıkça partide herhangi bir kurultay ihtimalinin de hukuken mümkün olmadığı vurgulanıyor.

"ASKIYA ALMA VE REDDETME" YETKİSİ

CHP'nin hukuki açıdan "olağanüstü bir süreçten geçtiğini" dile getiren kaynaklar, parti tüzüğündeki acil ve istisnai hükümlere dayanarak, Yargıtay'dan karar çıkana kadar Kılıçdaroğlu'nun partiyi koruma amacıyla tüm olağanüstü kurultay çağrılarını askıya alma veya reddetme yetkisine sahip olduğunu öne sürüyor.

Mevcut delege yapısı ile bazı PM üyeleri üzerindeki meşruiyetin "tartışmalı" olduğunu hatırlatan CHP'li isimler, partinin şu an hukuken "kilitlenmiş" pozisyonda bulunduğunu, bu kapsamda tek yetkili makamın genel başkan olduğunu dile getiriyor.

"ŞANTAJ SİYASETİ" İDDİASI

Mutlak butlan kararı sonrası Özel ve Ekrem İmamoğlu'na yakın bazı çevrelerin ise ahlaki sınırları zorlayan yöntemlerle son ana kadar parti içerisindeki gücünü muhafaza etmeye çalıştığı iddia ediliyor.

Tarafsızlığını koruyan il-ilçe yöneticilerinden mevcut PM üyelerine kadar birçok isim ile telefon görüşmesi yaptığı öğrenilen bu grubun, sonraki süreç için hem mevki-makam vaadinde bulunduğu hem de "Kemal Bey'e destek verirseniz, geçmiş dönemlerdeki açıklarınızı basına sızdırırız" diyerek alan kazanmaya çalıştığı öne sürülüyor.

KÜFÜRLEŞME KRİZİ

Genel merkez önünde "haram araç" yazısıyla sergilenen lüks makam araçları da CHP'li vekillerin WhatsApp grubunu karıştırdı. İddiaya göre Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, ortaya çıkan görüntüleri sert sözlerle eleştirdi.

Kılıçdaroğlu'na yakın vekiller ise aynı sertlikte yanıt verdi. Tartışmanın küfürleşmeye kadar gittiği aktarıldı. Küfürler üzerine WhatsApp grubu yoruma kapatıldı. İki kanadın da ayrı WhatsApp grupları üzerinden iletişime devam ettiği bildirildi.

PM'YE "TEBLİGAT" ENGELİ

1 Haziran'da yapılması beklenen PM toplantısı ise ertelendi. Genel merkezden yapılan açıklamada, "PM üyelerinin, görevlendirmelerine ilişkin yazıyı henüz ilgili kamu kurumundan teslim alamamış olmaları nedeniyle PM'nin toplanma tarihi belirlenememiştir. Tebliğ sürecinin tamamlanması sonrasında genel başkan tarafından belirlenecek PM toplantı tarihi ayrıca duyurulacaktır" denildi.

KILIÇDAROĞLU GENEL MERKEZE GELİYOR

Sabah'ın haberine göre; Mutlak butlan kararı sonrası Genel Başkan Kılıçdaroğlu ise ilk kez bugün genel merkeze gelecek. Burada bayramlaşma programı yaparak kalabalığa hitap edecek olan Kılıçdaroğlu'nun, bir kez daha "arınma" vurgusu üzerinden Özel ve Ekrem İmamoğlu kanadına sert mesajlar vermesi bekleniyor.

